https://ria.ru/20201208/vzyatka-1588181282.html

Зампрокурора Зеленограда заподозрили в получении крупной взятки

Зампрокурора Зеленограда заподозрили в получении крупной взятки

Заместитель прокурора Зеленоградского административного округа Москвы Александр Махов задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщает... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T12:21

2020-12-08T12:21

2020-12-08T12:21

зеленоград

москва

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Заместитель прокурора Зеленоградского административного округа Москвы Александр Махов задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.Отмечается, что оперативные мероприятия проводились отделом по обеспечению собственной безопасности и физической защиты прокуратуры Москвы, ГСУСК России по Москве, УФСБ России по Москве и Московской области.Против Махова возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), уточняет ведомство.

https://ria.ru/20201201/vzyatki-1587141223.html

зеленоград

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зеленоград, москва, московская область (подмосковье), происшествия