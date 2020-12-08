https://ria.ru/20201208/vzyatka-1588181282.html
Зампрокурора Зеленограда заподозрили в получении крупной взятки
Зампрокурора Зеленограда заподозрили в получении крупной взятки
Заместитель прокурора Зеленоградского административного округа Москвы Александр Махов задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщает... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T12:21
2020-12-08T12:21
2020-12-08T12:21
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происшествия
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Заместитель прокурора Зеленоградского административного округа Москвы Александр Махов задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.Отмечается, что оперативные мероприятия проводились отделом по обеспечению собственной безопасности и физической защиты прокуратуры Москвы, ГСУСК России по Москве, УФСБ России по Москве и Московской области.Против Махова возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), уточняет ведомство.
https://ria.ru/20201201/vzyatki-1587141223.html
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зеленоград, москва, московская область (подмосковье), происшествия