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Назван способ взломать смартфон с идентификацией по лицу
Назван способ взломать смартфон с идентификацией по лицу
Препятствий для желающих что-либо взломать сегодня практически нет – все дело в технологиях, которыми обладают или не обладают злоумышленники. Технология FaceID РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T01:11
2020-12-08T01:11
ярослав шмулев
россия
инфосистемы джет
смартфоны
технологии
общество
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Препятствий для желающих что-либо взломать сегодня практически нет – все дело в технологиях, которыми обладают или не обладают злоумышленники. Технология FaceID на данный момент заточена на фиксацию плоского, а не трехмерного изображения. Это может быть, к примеру, 3D-маска, рассказал агентству "Прайм" руководитель группы машинного обучения IT-Компании "Инфосистемы Джет" Ярослав Шмулев. Но к тому времени, когда эта технология получит широкое распространение, производители телефонов научат FaceID распознавать людей иначе – например, по мимике, движению глаз. Так что схема с масками уже никому не понадобится. Правда, и мошенники тоже могут изобрести что-то новенькое."Пока технология распознавания лиц в дорогих смартфонах достаточно надежна. Не стоит сильно беспокоиться о том, что кто-то взломает вас именно таким способом. Доступ к данным можно получить и через сеть", — резюмировал Шмулев.
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ярослав шмулев, россия, инфосистемы джет, смартфоны, технологии, общество

Назван способ взломать смартфон с идентификацией по лицу

01:11 08.12.2020
 
CC0 / Foundry / Смартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
CC0 / Foundry /
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Препятствий для желающих что-либо взломать сегодня практически нет – все дело в технологиях, которыми обладают или не обладают злоумышленники. Технология FaceID на данный момент заточена на фиксацию плоского, а не трехмерного изображения. Это может быть, к примеру, 3D-маска, рассказал агентству "Прайм" руководитель группы машинного обучения IT-Компании "Инфосистемы Джет" Ярослав Шмулев.
"Уже сейчас есть работы с нейросетевыми подходами, которые умеют из "плоской" фотографии строить 3D-карту лица. Возможно, в ближайшем будущем технология, работающая с помощью алгоритмов машинного обучения, которые анализируют строение лица на фото и создают соответствующую ему 3D-модель, станет доступна широким массам, и любой человек сможет распечатать такую модель на 3D-принтере", — предполагает эксперт.
Но к тому времени, когда эта технология получит широкое распространение, производители телефонов научат FaceID распознавать людей иначе – например, по мимике, движению глаз. Так что схема с масками уже никому не понадобится. Правда, и мошенники тоже могут изобрести что-то новенькое.
"Пока технология распознавания лиц в дорогих смартфонах достаточно надежна. Не стоит сильно беспокоиться о том, что кто-то взломает вас именно таким способом. Доступ к данным можно получить и через сеть", — резюмировал Шмулев.
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 02:29
Эксперт указал на признаки взлома смартфона
 
Ярослав ШмулевРоссияИнфосистемы ДжетСмартфоныТехнологииОбщество
 
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