https://ria.ru/20201208/vzlom-1588124427.html

Назван способ взломать смартфон с идентификацией по лицу

Назван способ взломать смартфон с идентификацией по лицу

Препятствий для желающих что-либо взломать сегодня практически нет – все дело в технологиях, которыми обладают или не обладают злоумышленники. Технология FaceID РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T01:11

2020-12-08T01:11

2020-12-08T01:11

ярослав шмулев

россия

инфосистемы джет

смартфоны

технологии

общество

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Препятствий для желающих что-либо взломать сегодня практически нет – все дело в технологиях, которыми обладают или не обладают злоумышленники. Технология FaceID на данный момент заточена на фиксацию плоского, а не трехмерного изображения. Это может быть, к примеру, 3D-маска, рассказал агентству "Прайм" руководитель группы машинного обучения IT-Компании "Инфосистемы Джет" Ярослав Шмулев. Но к тому времени, когда эта технология получит широкое распространение, производители телефонов научат FaceID распознавать людей иначе – например, по мимике, движению глаз. Так что схема с масками уже никому не понадобится. Правда, и мошенники тоже могут изобрести что-то новенькое."Пока технология распознавания лиц в дорогих смартфонах достаточно надежна. Не стоит сильно беспокоиться о том, что кто-то взломает вас именно таким способом. Доступ к данным можно получить и через сеть", — резюмировал Шмулев.

https://ria.ru/20201204/vzlom-1587598380.html

россия

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2020

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ярослав шмулев, россия, инфосистемы джет, смартфоны, технологии, общество