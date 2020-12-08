https://ria.ru/20201208/vybory-1588314127.html
Адвокаты Трампа намерены продолжить оспаривать итоги выборов
Адвокаты Трампа намерены продолжить оспаривать итоги выборов
Адвокаты действующего президента США Дональда Трампа продолжат оспаривать результаты выборов, несмотря на дедлайн во вторник, говорится в заявлении его... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T23:40
2020-12-08T23:40
2020-12-08T23:41
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
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в мире
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Адвокаты действующего президента США Дональда Трампа продолжат оспаривать результаты выборов, несмотря на дедлайн во вторник, говорится в заявлении его кампании."Несмотря на то, что СМИ отчаянно пытаются объявить о том, что борьба закончена, мы продолжим отстаивать честность выборов до того, как голоса избирателей будут подсчитаны честно и точно", - говорится в заявлении адвокатов на официальном сайте кампании Трампа.Согласно федеральному закону, конгресс не имеет права игнорировать выборщиков, выдвинутых тем или иным штатом за шесть или более дней до общего голосования выборщиков. В США выборы двухступенчатые. Сначала избиратели голосуют за выборщиков в каждом штате, причем все выборщики от штата достаются победителю всенародного голосования. На втором этапе выборщики голосуют за президента. В этом году голосование выборщиков состоится 14 декабря.Трамп не признает победу демократа Джо Байдена на президентских выборах, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в суде ряда штатов.
https://ria.ru/20201113/vybory-1584347592.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире