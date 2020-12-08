https://ria.ru/20201208/vybory-1588311469.html

Генпрокурор Техаса попросил отменить итоги выборов в четырех штатах

Генпрокурор Техаса попросил отменить итоги выборов в четырех штатах

Власти штата Техас подали иск в Верховный суд (ВС) США с требованием объявить недействительными итоги президентских выборов в четырех "колеблющихся штатах",... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T22:59

2020-12-08T22:59

2020-12-08T22:59

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

висконсин

пенсильвания

джорджия

мичиган

сша

техас

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Власти штата Техас подали иск в Верховный суд (ВС) США с требованием объявить недействительными итоги президентских выборов в четырех "колеблющихся штатах", которые помогли выиграть демократу Джо Байдену, сообщает телеканал CNBC.В иске генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон заявляет, что голосование в штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган состоялось с нарушениями конституции, поскольку их власти незаконно изменяли электоральное законодательство под предлогом пандемии коронавируса.Отмечается, что ВС не обязан принимать к рассмотрению подобный иск.Действующий президент Дональд Трамп не признает победу демократа Джо Байдена на президентских выборах, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в суде ряда штатов.

https://ria.ru/20201203/bayden-1587393110.html

висконсин

пенсильвания

джорджия

мичиган

сша

техас

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