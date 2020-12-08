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Генпрокурор Техаса попросил отменить итоги выборов в четырех штатах
Генпрокурор Техаса попросил отменить итоги выборов в четырех штатах
Власти штата Техас подали иск в Верховный суд (ВС) США с требованием объявить недействительными итоги президентских выборов в четырех "колеблющихся штатах",... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T22:59
2020-12-08T22:59
2020-12-08T22:59
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
висконсин
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мичиган
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Власти штата Техас подали иск в Верховный суд (ВС) США с требованием объявить недействительными итоги президентских выборов в четырех "колеблющихся штатах", которые помогли выиграть демократу Джо Байдену, сообщает телеканал CNBC.В иске генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон заявляет, что голосование в штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган состоялось с нарушениями конституции, поскольку их власти незаконно изменяли электоральное законодательство под предлогом пандемии коронавируса.Отмечается, что ВС не обязан принимать к рассмотрению подобный иск.Действующий президент Дональд Трамп не признает победу демократа Джо Байдена на президентских выборах, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в суде ряда штатов.
https://ria.ru/20201203/bayden-1587393110.html
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дональд трамп, джо байден, висконсин, пенсильвания, джорджия, мичиган, сша, техас, в мире