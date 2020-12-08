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Мадуро назвал причину победы социалистов на выборах в Венесуэле
Мадуро назвал причину победы социалистов на выборах в Венесуэле
Одной из причин высоких результатов социалистического альянса на парламентских выборах в Венесуэле стала разобщенность оппозиционных партий, заявил президент... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T04:24
2020-12-08T04:24
хуан гуаидо
мехико
симон боливар
николас мадуро
китай
венесуэла
турция
сша
в мире
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МЕХИКО, 8 дек - РИА Новости. Одной из причин высоких результатов социалистического альянса на парламентских выборах в Венесуэле стала разобщенность оппозиционных партий, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе встречи с российской делегацией наблюдателей.Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы - Национальную ассамблею - прошли в воскресенье, в них участвовали 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании. Ряд стран Запада, в том числе ЕС и США, заявили о непризнании парламентских выборов.Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. С января 2019 по январь 2020 года этот законодательный орган находится под контролем оппозиции, возглавлял ее Хуан Гуаидо. После массовых протестов в январе прошлого года, последовавших за приведением президента Николаса Мадуро к присяге, Гуаидо незаконно объявил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президентаСогласно данным Национальной избирательной комиссии Венесуэлы, на прошедших выборах по итогам подсчета 82% голосов и при явке 31% избирателей с результатом 67,6% лидирует социалистический альянс "Большой патриотический полюс Симона Боливара". Второе место у оппозиции из "Демократического альянса" - 17,95%.
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хуан гуаидо, мехико, симон боливар, николас мадуро, китай, венесуэла, турция, сша, в мире

Мадуро назвал причину победы социалистов на выборах в Венесуэле

04:24 08.12.2020
 
© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро на брифинге после своего участия в голосовании в парламентских выборах
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на брифинге после своего участия в голосовании в парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Магда Гибелли
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МЕХИКО, 8 дек - РИА Новости. Одной из причин высоких результатов социалистического альянса на парламентских выборах в Венесуэле стала разобщенность оппозиционных партий, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе встречи с российской делегацией наблюдателей.

"Из 277 депутатских кресел мы получили почти 250. Оппозиция показала себя разрозненной, это не позволило им оптимизировать свою выборную кампанию", - сказал Мадуро в ходе встречи, которая транслируется в его микроблоге в Twitter.

Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы - Национальную ассамблею - прошли в воскресенье, в них участвовали 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании. Ряд стран Запада, в том числе ЕС и США, заявили о непризнании парламентских выборов.
Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. С января 2019 по январь 2020 года этот законодательный орган находится под контролем оппозиции, возглавлял ее Хуан Гуаидо. После массовых протестов в январе прошлого года, последовавших за приведением президента Николаса Мадуро к присяге, Гуаидо незаконно объявил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента
Согласно данным Национальной избирательной комиссии Венесуэлы, на прошедших выборах по итогам подсчета 82% голосов и при явке 31% избирателей с результатом 67,6% лидирует социалистический альянс "Большой патриотический полюс Симона Боливара". Второе место у оппозиции из "Демократического альянса" - 17,95%.
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
04:09
Мадуро рассказал о планах посетить Россию и встретиться с Путиным
 
Хуан ГуаидоМехикоСимон БоливарНиколас МадуроКитайВенесуэлаТурцияСШАВ мире
 
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