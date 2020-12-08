https://ria.ru/20201208/vybory-1588132812.html

Мадуро назвал причину победы социалистов на выборах в Венесуэле

Мадуро назвал причину победы социалистов на выборах в Венесуэле

Одной из причин высоких результатов социалистического альянса на парламентских выборах в Венесуэле стала разобщенность оппозиционных партий, заявил президент... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T04:24

2020-12-08T04:24

2020-12-08T04:24

хуан гуаидо

мехико

симон боливар

николас мадуро

китай

венесуэла

турция

сша

в мире

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МЕХИКО, 8 дек - РИА Новости. Одной из причин высоких результатов социалистического альянса на парламентских выборах в Венесуэле стала разобщенность оппозиционных партий, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе встречи с российской делегацией наблюдателей.Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы - Национальную ассамблею - прошли в воскресенье, в них участвовали 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании. Ряд стран Запада, в том числе ЕС и США, заявили о непризнании парламентских выборов.Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. С января 2019 по январь 2020 года этот законодательный орган находится под контролем оппозиции, возглавлял ее Хуан Гуаидо. После массовых протестов в январе прошлого года, последовавших за приведением президента Николаса Мадуро к присяге, Гуаидо незаконно объявил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президентаСогласно данным Национальной избирательной комиссии Венесуэлы, на прошедших выборах по итогам подсчета 82% голосов и при явке 31% избирателей с результатом 67,6% лидирует социалистический альянс "Большой патриотический полюс Симона Боливара". Второе место у оппозиции из "Демократического альянса" - 17,95%.

https://ria.ru/20201208/maduro-1588132484.html

мехико

китай

венесуэла

турция

сша

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хуан гуаидо, мехико, симон боливар, николас мадуро, китай, венесуэла, турция, сша, в мире