Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201208/vybory-1588130173.html
Трамп частично лишится рычагов для оспаривания результатов выборов
Трамп частично лишится рычагов для оспаривания результатов выборов
Очередная крайняя дата на выборах президента США во вторник еще больше отдаляет и без того неясные перспективы президента Дональда Трампа оспорить результаты... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T02:56
2020-12-08T02:56
выборы президента сша — 2020
вашингтон
дональд трамп
джордж буш (младший)
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584775129_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_10f396757139ae379cbe52c503def17e.jpg
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Очередная крайняя дата на выборах президента США во вторник еще больше отдаляет и без того неясные перспективы президента Дональда Трампа оспорить результаты выборов в ноябре - многие штаты могут стать недосягаемы для юридических претензий.Согласно федеральному закону, конгресс не имеет права игнорировать выборщиков, выдвинутых тем или иным штатом за шесть или более дней до общего голосования выборщиков. В США выборы двухступенчатые. Сначала избиратели голосуют за выборщиков в каждом штате, причем все выборщики от штата достаются победителю всенародного голосования. На втором этапе выборщики голосуют за президента. В этом году голосование выборщиков состоится 14 декабря.Крайний срок за шесть дней до голосования называют еще "безопасной гаванью". Разрешив вопросы с подсчетом голосов к этой дате, тот или иной штат обезопасит себя от претензий к итогам выборов, поскольку конгресс будет обязан засчитать голоса выборщиков от штата. Разумеется, если штат припозднится и пропустит срок "безопасной гавани", он все равно может выдвинуть своих выборщиков для голосования, но тогда в теории могут быть возражения в конгрессе, даже со стороны отдельных депутатов. Правда, маловероятно, чтобы конгресс или отдельные конгрессмены пошли против воли избирателей.Эта защитная мера была введена в действие конгрессом в 1887 году после особо ожесточенных выборов годом ранее, на которых сошлись республиканец Ратерфорд Хейс и демократ Сэмюэл Тилден. Тогда четыре штата прислали в конгресс по два разных результата голосования выборщиков. Чтобы этой конфликтной ситуации не повторилось, была придумана своего рода гарантия в виде "безопасной гавани".Трамп не признает поражение на выборах вопреки данным штатов и упорно настаивает, что выиграл выборы. Как следствие, некоторые сценарии с выборщиками уже перестали казаться фантастическими. Например, многие сторонники Трампа уверены, что законодательные собрания штатов могут вопреки воле избирателей назначить выборщиков, дружественных Трампу. Сам Трамп призывал сделать нечто похожее в штате Джорджия, но руководство штата, состоящее, кстати, из республиканцев, отказалось созывать легислатуру для пересмотра выборов. Джорджия уже два раза пересчитывала бюллетени и утверждала подсчеты, согласно которым, Джо Байден с небольшим отрывом обошел Трампа и получил всех 16 выборщиков от штата. Но что если бы легислатура Джорджии все же пошла на поводу у Трампа и выдвинула своих выборщиков, поддерживающих президента, а не победившего в штате кандидата? Для этого и нужна "безопасная гавань": коль скоро по состоянию на 8 декабря есть утвержденный губернатором итог всенародных выборов и соответствующая делегация выборщиков, конгресс должен засчитать именно голоса этих выборщиков, а не каких-либо других.Дедлайн "безопасной гавани" важен для многих штатов - например, именно желание Флориды в 2000 году соблюсти дедлайн привело к решению Верховного суда, который приостановил пересчет голосов и отдал всех выборщиков от Флориды и победу на выборах Джорджу Бушу-младшему, а не Альберту Гору.В настоящий момент еще продолжается рассмотрение исков штаба Трампа в семи штатах, которые провозгласили Байдена победителем: это Аризона, Висконсин, Джорджия, Миннесота, Мичиган, Невада и Пенсильвания. Но само наличие рассматриваемого в суде иска не обязательно означает, что штат "проплывет" мимо "безопасной гавани", если только судья специально не распорядится приостановить формирование команды выборщиков от штата. Не стоит забывать, что еще ни один из примерно 50 исков, поданных штабом Трампа и его сторонниками, не был удовлетворен судом. К тому же судьи в целом скептически подходят к заявлениям Трампа о крупных нарушениях на выборах. Судей в этом поддержали и назначенцы Трампа в исполнительной власти - генпрокурор Уильям Барр, например, заявил, что никаких нарушений, повлиявших на исход выборов, не было.По предварительным данным, Байден набрал 306 выборщиков, а Трамп - 232. Официальным этот результат должен стать по итогам голосования выборщиков 14 декабря, а окончательным и не подлежащим какому-либо обжалованию - после того, как конгресс утвердит результаты голосования выборщиков 6 января.
https://ria.ru/20201126/ssha-1586325667.html
https://ria.ru/20201203/bayden-1587393110.html
https://ria.ru/20201207/farmkompanii-1587974666.html
вашингтон
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584775129_80:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_20dd1eafe070319ccb33d572f0960af3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вашингтон, дональд трамп, джордж буш (младший), джо байден, сша, в мире

Трамп частично лишится рычагов для оспаривания результатов выборов

02:56 08.12.2020
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Очередная крайняя дата на выборах президента США во вторник еще больше отдаляет и без того неясные перспективы президента Дональда Трампа оспорить результаты выборов в ноябре - многие штаты могут стать недосягаемы для юридических претензий.
Согласно федеральному закону, конгресс не имеет права игнорировать выборщиков, выдвинутых тем или иным штатом за шесть или более дней до общего голосования выборщиков. В США выборы двухступенчатые. Сначала избиратели голосуют за выборщиков в каждом штате, причем все выборщики от штата достаются победителю всенародного голосования. На втором этапе выборщики голосуют за президента. В этом году голосование выборщиков состоится 14 декабря.
Крайний срок за шесть дней до голосования называют еще "безопасной гаванью". Разрешив вопросы с подсчетом голосов к этой дате, тот или иной штат обезопасит себя от претензий к итогам выборов, поскольку конгресс будет обязан засчитать голоса выборщиков от штата. Разумеется, если штат припозднится и пропустит срок "безопасной гавани", он все равно может выдвинуть своих выборщиков для голосования, но тогда в теории могут быть возражения в конгрессе, даже со стороны отдельных депутатов. Правда, маловероятно, чтобы конгресс или отдельные конгрессмены пошли против воли избирателей.
Эта защитная мера была введена в действие конгрессом в 1887 году после особо ожесточенных выборов годом ранее, на которых сошлись республиканец Ратерфорд Хейс и демократ Сэмюэл Тилден. Тогда четыре штата прислали в конгресс по два разных результата голосования выборщиков. Чтобы этой конфликтной ситуации не повторилось, была придумана своего рода гарантия в виде "безопасной гавани".
Участники поствыборных протестов в штате Орегон - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 08:00
Кому грозит одиночество — Америке Байдена или Трампу?
Трамп не признает поражение на выборах вопреки данным штатов и упорно настаивает, что выиграл выборы. Как следствие, некоторые сценарии с выборщиками уже перестали казаться фантастическими. Например, многие сторонники Трампа уверены, что законодательные собрания штатов могут вопреки воле избирателей назначить выборщиков, дружественных Трампу. Сам Трамп призывал сделать нечто похожее в штате Джорджия, но руководство штата, состоящее, кстати, из республиканцев, отказалось созывать легислатуру для пересмотра выборов. Джорджия уже два раза пересчитывала бюллетени и утверждала подсчеты, согласно которым, Джо Байден с небольшим отрывом обошел Трампа и получил всех 16 выборщиков от штата. Но что если бы легислатура Джорджии все же пошла на поводу у Трампа и выдвинула своих выборщиков, поддерживающих президента, а не победившего в штате кандидата? Для этого и нужна "безопасная гавань": коль скоро по состоянию на 8 декабря есть утвержденный губернатором итог всенародных выборов и соответствующая делегация выборщиков, конгресс должен засчитать именно голоса этих выборщиков, а не каких-либо других.
Джо Байден представляет свою команду по внешней политике и национальной безопасности в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 08:00
Команда Байдена — "как стая волков"
Дедлайн "безопасной гавани" важен для многих штатов - например, именно желание Флориды в 2000 году соблюсти дедлайн привело к решению Верховного суда, который приостановил пересчет голосов и отдал всех выборщиков от Флориды и победу на выборах Джорджу Бушу-младшему, а не Альберту Гору.
В настоящий момент еще продолжается рассмотрение исков штаба Трампа в семи штатах, которые провозгласили Байдена победителем: это Аризона, Висконсин, Джорджия, Миннесота, Мичиган, Невада и Пенсильвания. Но само наличие рассматриваемого в суде иска не обязательно означает, что штат "проплывет" мимо "безопасной гавани", если только судья специально не распорядится приостановить формирование команды выборщиков от штата. Не стоит забывать, что еще ни один из примерно 50 исков, поданных штабом Трампа и его сторонниками, не был удовлетворен судом. К тому же судьи в целом скептически подходят к заявлениям Трампа о крупных нарушениях на выборах. Судей в этом поддержали и назначенцы Трампа в исполнительной власти - генпрокурор Уильям Барр, например, заявил, что никаких нарушений, повлиявших на исход выборов, не было.
По предварительным данным, Байден набрал 306 выборщиков, а Трамп - 232. Официальным этот результат должен стать по итогам голосования выборщиков 14 декабря, а окончательным и не подлежащим какому-либо обжалованию - после того, как конгресс утвердит результаты голосования выборщиков 6 января.
Медицинский работник в Майами - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 11:22
Вакцина от Трампа
 
Выборы президента США — 2020ВашингтонДональд ТрампДжордж Буш (младший)Джо БайденСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:36РФПИ назвал условие поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину
17:32Краснов рассказал, как ловят тех, кто "просит порешать вопросы"
17:30Генпрокуратура будет строже отслеживать взыскание ущерба от коррупции
17:28Ученые назвали эффективный способ борьбы с коронавирусом
17:27Украина готова выпускать "Спутник V" для третьих стран, заявил Медведчук
17:26Британия и ЕС договорились о статусе Северной Ирландии
17:25В ГД назвали обвинения в атаке России на парламент Норвегии страшилкой
17:24Минздрав рассказал, как контролирует массовую вакцинацию от COVID-19
17:24На Сахалине газовщик потушил пожар борщом
17:23Названа культурная столица Европы-2025
17:23Путина попросили помочь с демаркацией армяно-азербайджанской границы
17:21ВМФ России сможет пользоваться пунктом МТО в Судане 25 лет
17:20Объем ФНБ вырос на 158 миллиардов рублей за ноябрь
17:19Регулятор в США подтвердил эффективность вакцины Pfizer и BioNTech
17:19В ДНР оценили планы Киева продлить закон об особом статусе Донбасса
17:18Патрушев встретился в Москве с дипломатическим советником Макрона
17:17Ущерб от коррупции в России с начала года превысил 45 миллиардов рублей
17:16США поддержали идею Гуаидо провести референдум в Венесуэле
17:11Генпрокурор оценил уровень коррупции в России
17:11Генпрокурор назвал размер ущерба по делу чиновника Куракина
Лента новостейМолния