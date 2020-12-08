https://ria.ru/20201208/vybory-1588130173.html

Трамп частично лишится рычагов для оспаривания результатов выборов

Трамп частично лишится рычагов для оспаривания результатов выборов

Очередная крайняя дата на выборах президента США во вторник еще больше отдаляет и без того неясные перспективы президента Дональда Трампа оспорить результаты... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T02:56

2020-12-08T02:56

2020-12-08T02:56

выборы президента сша — 2020

вашингтон

дональд трамп

джордж буш (младший)

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сша

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Очередная крайняя дата на выборах президента США во вторник еще больше отдаляет и без того неясные перспективы президента Дональда Трампа оспорить результаты выборов в ноябре - многие штаты могут стать недосягаемы для юридических претензий.Согласно федеральному закону, конгресс не имеет права игнорировать выборщиков, выдвинутых тем или иным штатом за шесть или более дней до общего голосования выборщиков. В США выборы двухступенчатые. Сначала избиратели голосуют за выборщиков в каждом штате, причем все выборщики от штата достаются победителю всенародного голосования. На втором этапе выборщики голосуют за президента. В этом году голосование выборщиков состоится 14 декабря.Крайний срок за шесть дней до голосования называют еще "безопасной гаванью". Разрешив вопросы с подсчетом голосов к этой дате, тот или иной штат обезопасит себя от претензий к итогам выборов, поскольку конгресс будет обязан засчитать голоса выборщиков от штата. Разумеется, если штат припозднится и пропустит срок "безопасной гавани", он все равно может выдвинуть своих выборщиков для голосования, но тогда в теории могут быть возражения в конгрессе, даже со стороны отдельных депутатов. Правда, маловероятно, чтобы конгресс или отдельные конгрессмены пошли против воли избирателей.Эта защитная мера была введена в действие конгрессом в 1887 году после особо ожесточенных выборов годом ранее, на которых сошлись республиканец Ратерфорд Хейс и демократ Сэмюэл Тилден. Тогда четыре штата прислали в конгресс по два разных результата голосования выборщиков. Чтобы этой конфликтной ситуации не повторилось, была придумана своего рода гарантия в виде "безопасной гавани".Трамп не признает поражение на выборах вопреки данным штатов и упорно настаивает, что выиграл выборы. Как следствие, некоторые сценарии с выборщиками уже перестали казаться фантастическими. Например, многие сторонники Трампа уверены, что законодательные собрания штатов могут вопреки воле избирателей назначить выборщиков, дружественных Трампу. Сам Трамп призывал сделать нечто похожее в штате Джорджия, но руководство штата, состоящее, кстати, из республиканцев, отказалось созывать легислатуру для пересмотра выборов. Джорджия уже два раза пересчитывала бюллетени и утверждала подсчеты, согласно которым, Джо Байден с небольшим отрывом обошел Трампа и получил всех 16 выборщиков от штата. Но что если бы легислатура Джорджии все же пошла на поводу у Трампа и выдвинула своих выборщиков, поддерживающих президента, а не победившего в штате кандидата? Для этого и нужна "безопасная гавань": коль скоро по состоянию на 8 декабря есть утвержденный губернатором итог всенародных выборов и соответствующая делегация выборщиков, конгресс должен засчитать именно голоса этих выборщиков, а не каких-либо других.Дедлайн "безопасной гавани" важен для многих штатов - например, именно желание Флориды в 2000 году соблюсти дедлайн привело к решению Верховного суда, который приостановил пересчет голосов и отдал всех выборщиков от Флориды и победу на выборах Джорджу Бушу-младшему, а не Альберту Гору.В настоящий момент еще продолжается рассмотрение исков штаба Трампа в семи штатах, которые провозгласили Байдена победителем: это Аризона, Висконсин, Джорджия, Миннесота, Мичиган, Невада и Пенсильвания. Но само наличие рассматриваемого в суде иска не обязательно означает, что штат "проплывет" мимо "безопасной гавани", если только судья специально не распорядится приостановить формирование команды выборщиков от штата. Не стоит забывать, что еще ни один из примерно 50 исков, поданных штабом Трампа и его сторонниками, не был удовлетворен судом. К тому же судьи в целом скептически подходят к заявлениям Трампа о крупных нарушениях на выборах. Судей в этом поддержали и назначенцы Трампа в исполнительной власти - генпрокурор Уильям Барр, например, заявил, что никаких нарушений, повлиявших на исход выборов, не было.По предварительным данным, Байден набрал 306 выборщиков, а Трамп - 232. Официальным этот результат должен стать по итогам голосования выборщиков 14 декабря, а окончательным и не подлежащим какому-либо обжалованию - после того, как конгресс утвердит результаты голосования выборщиков 6 января.

https://ria.ru/20201126/ssha-1586325667.html

https://ria.ru/20201203/bayden-1587393110.html

https://ria.ru/20201207/farmkompanii-1587974666.html

вашингтон

сша

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вашингтон, дональд трамп, джордж буш (младший), джо байден, сша, в мире