https://ria.ru/20201208/vstrecha-1588257836.html

Патрушев встретился в Москве с дипломатическим советником Макрона

Патрушев встретился в Москве с дипломатическим советником Макрона

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном, сообщает... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T17:18

2020-12-08T17:18

2020-12-08T17:18

россия

москва

франция

николай патрушев

политика

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном, сообщает пресс-служба Совета Безопасности РФ."Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с дипломатическим советником Президента Франции Эмманюэлем Бонном", - говорится в сообщении.Отмечается, что они обсудили взаимодействие по безопасности, противодействие терроризму и контроль над вооружениями."Обсуждены различные аспекты российско-французского взаимодействия в сфере безопасности. Отдельное внимание уделено сотрудничеству в области противодействия международному терроризму, а также вопросам стратегической стабильности и проблематике контроля над вооружениями", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20201116/makron-1584768766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, франция, николай патрушев, политика