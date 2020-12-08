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Патрушев встретился в Москве с дипломатическим советником Макрона
Патрушев встретился в Москве с дипломатическим советником Макрона
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном, сообщает... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:18
2020-12-08T17:18
2020-12-08T17:18
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном, сообщает пресс-служба Совета Безопасности РФ."Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с дипломатическим советником Президента Франции Эмманюэлем Бонном", - говорится в сообщении.Отмечается, что они обсудили взаимодействие по безопасности, противодействие терроризму и контроль над вооружениями."Обсуждены различные аспекты российско-французского взаимодействия в сфере безопасности. Отдельное внимание уделено сотрудничеству в области противодействия международному терроризму, а также вопросам стратегической стабильности и проблематике контроля над вооружениями", - добавляется в сообщении.
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев
встретился в Москве с дипломатическим советником президента Франции
Эмманюэлем Бонном, сообщает пресс-служба Совета Безопасности РФ.
"Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с дипломатическим советником Президента Франции Эмманюэлем Бонном", - говорится в сообщении.
Отмечается, что они обсудили взаимодействие по безопасности, противодействие терроризму и контроль над вооружениями.
"Обсуждены различные аспекты российско-французского взаимодействия в сфере безопасности. Отдельное внимание уделено сотрудничеству в области противодействия международному терроризму, а также вопросам стратегической стабильности и проблематике контроля над вооружениями", - добавляется в сообщении.