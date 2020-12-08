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Песков рассказал о сроках встречи Путина и Мадуро
Песков рассказал о сроках встречи Путина и Мадуро
Сроков встречи президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро пока нет, это будет обсуждаться в следующем году по дипломатическим каналам,... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T12:22
2020-12-08T12:22
2020-12-08T12:22
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политика
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сроков встречи президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро пока нет, это будет обсуждаться в следующем году по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.На встрече с российской делегацией наблюдателей на парламентских выборах Мадуро сообщил, что надеется в апреле-июне посетить Москву и встретиться с президентом РФ."Пока нет каких-то конкретных сроков. Вы знаете, контакты осуществляются на рабочем уровне регулярно. И, собственно, сроки будут в следующем году уточняться и согласовываться по дипломатическим каналам", - сказал Песков.
https://ria.ru/20201208/venesuela-1588083732.html
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россия, николас мадуро, дмитрий песков, владимир путин, венесуэла, политика