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СК завершил расследование дела о коррупции при строительстве "Восточного"
СК завершил расследование дела о коррупции при строительстве "Восточного"
Следователи завершили расследование дела экс-начальника ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое РФ Александра Никитина, обвиняемого в злоупотреблении... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T20:44
2020-12-08T20:44
россия
фгуп "спецстройтехнологии"
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Следователи завершили расследование дела экс-начальника ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое РФ Александра Никитина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов космодрома "Восточный", рассказал зампредседателя СК РФ Ростислав Рассохов.Космодром Восточный строится с 2012 года.
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россия, фгуп "спецстройтехнологии", следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК завершил расследование дела о коррупции при строительстве "Восточного"

20:44 08.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтроительство второй очереди космодрома Восточный
Строительство второй очереди космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Следователи завершили расследование дела экс-начальника ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое РФ Александра Никитина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов космодрома "Восточный", рассказал зампредседателя СК РФ Ростислав Рассохов.

"Следователями закончено производство по уголовному делу бывшего начальника ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое России Александра Никитина, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и в получении взятки (ст. 285 и 290 УК). Обвиняемый, в том числе за откат в 8 миллионов рублей, обеспечил выплаты авансов на сумму 908 миллионов рублей по договорам субподряда ООО "УМС" и ЗАО "Корпорация кольцо", строившим объекты космодрома. Подрядчики же работы в полном объеме не выполнили, а деньги не вернули, потратив их на иные цели", - рассказал он в интервью газете "Коммерсантъ".

Руководитель космодрома Восточный Роман Бобков - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 10:48
Экс-глава космического центра "Восточный" пошел на сделку со следствием
Космодром Восточный строится с 2012 года.
 
РоссияФГУП "Спецстройтехнологии"Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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