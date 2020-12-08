СК завершил расследование дела о коррупции при строительстве "Восточного"

"Следователями закончено производство по уголовному делу бывшего начальника ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое России Александра Никитина, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и в получении взятки (ст. 285 и 290 УК). Обвиняемый, в том числе за откат в 8 миллионов рублей, обеспечил выплаты авансов на сумму 908 миллионов рублей по договорам субподряда ООО "УМС" и ЗАО "Корпорация кольцо", строившим объекты космодрома. Подрядчики же работы в полном объеме не выполнили, а деньги не вернули, потратив их на иные цели", - рассказал он в интервью газете "Коммерсантъ".