СК завершил расследование дела о коррупции при строительстве "Восточного"
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтроительство второй очереди космодрома Восточный
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Следователи завершили расследование дела экс-начальника ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое РФ Александра Никитина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов космодрома "Восточный", рассказал зампредседателя СК РФ Ростислав Рассохов.
"Следователями закончено производство по уголовному делу бывшего начальника ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое России Александра Никитина, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и в получении взятки (ст. 285 и 290 УК). Обвиняемый, в том числе за откат в 8 миллионов рублей, обеспечил выплаты авансов на сумму 908 миллионов рублей по договорам субподряда ООО "УМС" и ЗАО "Корпорация кольцо", строившим объекты космодрома. Подрядчики же работы в полном объеме не выполнили, а деньги не вернули, потратив их на иные цели", - рассказал он в интервью газете "Коммерсантъ".
Космодром Восточный строится с 2012 года.