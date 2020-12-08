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На американской бирже впервые начали торговать водой
На американской бирже впервые начали торговать водой
Водой наравне с золотом, нефтью и другими товарами начали торговать на Уолл-стрит, сообщает агентство Bloomberg. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:53
2020-12-08T13:59
nasdaq
стэнфордский университет
сша
экономика
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Водой наравне с золотом, нефтью и другими товарами начали торговать на Уолл-стрит, сообщает агентство Bloomberg.Агентство напомнило, что о планах торговать фьючерсами на воду стало известно в сентябре этого года. Тогда лесные пожары и жара нанесли серьезный ущерб Западному побережью США. Отмечается, что при помощи этих контрактов можно будет защитить крупных потребителей воды, например фермеров, а также сферу электроэнергетики от колебаний цен на воду.Bloomberg отмечает, что фьючерсы привязаны к индексу Nasdaq Veles California Water Index, который был запущен в 2018 году. Он измеряет средневзвешенную цену на воду.Контракт на январь 2021 года, вступивший в силу накануне, состоял из двух сделок. Расчет по фьючерсам осуществляется финансово, физическая поставка воды не требуется. В один контракт входит 3,26 миллиона галлонов воды. Согласно информации CME Group Inc., фьючерсы призваны помочь водопользователям управлять рисками и лучше согласовывать спрос и предложение.По словам управляющего директора и аналитика RBC Capital Markets Дина Дрея, изменение климата, засуха и рост численности населения, вероятно, сделают проблему нехватки воды и ее ценообразование горячей темой на долгие годы. Руководитель отдела индексации акций и альтернативных инвестиционных продуктов CME Тим МакКорт рассказал, что сейчас два миллиарда человек живут в странах, где есть проблема с водой, а за четыре года почти две трети мира могут столкнуться с нехваткой этого ресурса. "Идея управления рисками, связанными с водой, безусловно, приобретает все большее значение", — пояснил МакКорт.По словам профессора Стэнфордского университета Бартона Томмсона, он не может точно сказать, будет ли фьючерс успешным, однако он не видит в этом трансформацию рынка воды. Он также отметил, что это не меняет нынешний риск того, что воды в какой-то момент в будущем станет меньше.В CME отказались называть потенциальных участников рынка. Однако, согласно информации компании, биржа получила отклик от калифорнийских сельскохозяйственных производителей, государственных водохозяйственных агентств, коммунальных служб, а также институциональных инвесторов.
https://ria.ru/20201116/aktsii-1584472059.html
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nasdaq, стэнфордский университет, сша, экономика

На американской бирже впервые начали торговать водой

11:53 08.12.2020 (обновлено: 13:59 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Брайан СмитТрейдеры
Трейдеры - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Брайан Смит
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Водой наравне с золотом, нефтью и другими товарами начали торговать на Уолл-стрит, сообщает агентство Bloomberg.
Агентство напомнило, что о планах торговать фьючерсами на воду стало известно в сентябре этого года. Тогда лесные пожары и жара нанесли серьезный ущерб Западному побережью США. Отмечается, что при помощи этих контрактов можно будет защитить крупных потребителей воды, например фермеров, а также сферу электроэнергетики от колебаний цен на воду.
Bloomberg отмечает, что фьючерсы привязаны к индексу Nasdaq Veles California Water Index, который был запущен в 2018 году. Он измеряет средневзвешенную цену на воду.
Контракт на январь 2021 года, вступивший в силу накануне, состоял из двух сделок. Расчет по фьючерсам осуществляется финансово, физическая поставка воды не требуется. В один контракт входит 3,26 миллиона галлонов воды. Согласно информации CME Group Inc., фьючерсы призваны помочь водопользователям управлять рисками и лучше согласовывать спрос и предложение.
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По словам управляющего директора и аналитика RBC Capital Markets Дина Дрея, изменение климата, засуха и рост численности населения, вероятно, сделают проблему нехватки воды и ее ценообразование горячей темой на долгие годы. Руководитель отдела индексации акций и альтернативных инвестиционных продуктов CME Тим МакКорт рассказал, что сейчас два миллиарда человек живут в странах, где есть проблема с водой, а за четыре года почти две трети мира могут столкнуться с нехваткой этого ресурса.
"Идея управления рисками, связанными с водой, безусловно, приобретает все большее значение", — пояснил МакКорт.
По словам профессора Стэнфордского университета Бартона Томмсона, он не может точно сказать, будет ли фьючерс успешным, однако он не видит в этом трансформацию рынка воды. Он также отметил, что это не меняет нынешний риск того, что воды в какой-то момент в будущем станет меньше.
В CME отказались называть потенциальных участников рынка. Однако, согласно информации компании, биржа получила отклик от калифорнийских сельскохозяйственных производителей, государственных водохозяйственных агентств, коммунальных служб, а также институциональных инвесторов.
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NasdaqСтэнфордский университетСШАЭкономика
 
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