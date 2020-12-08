https://ria.ru/20201208/vitamin-1588294221.html

Ученые нашли способ снизить смертность среди больных COVID-19

Ученые нашли способ снизить смертность среди больных COVID-19

Витамин С может улучшать состояние тяжелобольных COVID-19 пациентов, выяснили ученые. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nutrients. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T20:23

2020-12-08T20:23

2020-12-08T22:14

распространение нового коронавируса

здоровье

здоровье - общество

в мире

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Витамин С может улучшать состояние тяжелобольных COVID-19 пациентов, выяснили ученые. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nutrients. Группа специалистов провела ряд экспериментов, продемонстрировавших снижение смертности у 68 процентов наблюдаемых людей, которые находились в отделениях интенсивной терапии.Отмечается, что выводы основаны на результатах более чем ста исследований, включая рандомизированное контролируемое испытание, в ходе которого часть испытуемых получала витамин С, тогда как остальные — стерильную воду из капельницы. Врачи объяснили высокую эффективность витамина С тем, что организм, подхвативший тяжелую инфекцию, начинает расходовать его гораздо быстрее, чем обычно, чтобы поддержать иммунную систему. В исследовании также подчеркивается, что у большинства пациентов, поступающих в отделение интенсивной терапии, фиксируют крайне низкий уровень витамина С в крови. При этом специалисты предостерегают заразившихся коронавирусом от самолечения. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201208/vaktsinatsiya-1588217037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, здоровье - общество, в мире