https://ria.ru/20201208/vitamin-1588294221.html
Ученые нашли способ снизить смертность среди больных COVID-19
Ученые нашли способ снизить смертность среди больных COVID-19
Витамин С может улучшать состояние тяжелобольных COVID-19 пациентов, выяснили ученые. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nutrients. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T20:23
2020-12-08T20:23
2020-12-08T22:14
распространение нового коронавируса
здоровье
здоровье - общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155236/33/1552363323_0:294:1357:1057_1920x0_80_0_0_ea7793c7184977b0c293d6772311186e.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Витамин С может улучшать состояние тяжелобольных COVID-19 пациентов, выяснили ученые. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nutrients. Группа специалистов провела ряд экспериментов, продемонстрировавших снижение смертности у 68 процентов наблюдаемых людей, которые находились в отделениях интенсивной терапии.Отмечается, что выводы основаны на результатах более чем ста исследований, включая рандомизированное контролируемое испытание, в ходе которого часть испытуемых получала витамин С, тогда как остальные — стерильную воду из капельницы. Врачи объяснили высокую эффективность витамина С тем, что организм, подхвативший тяжелую инфекцию, начинает расходовать его гораздо быстрее, чем обычно, чтобы поддержать иммунную систему. В исследовании также подчеркивается, что у большинства пациентов, поступающих в отделение интенсивной терапии, фиксируют крайне низкий уровень витамина С в крови. При этом специалисты предостерегают заразившихся коронавирусом от самолечения. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201208/vaktsinatsiya-1588217037.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155236/33/1552363323_0:167:1357:1185_1920x0_80_0_0_397086c2b7652f96fddf23935c7f9e7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, здоровье - общество, в мире
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Витамин С может улучшать состояние тяжелобольных COVID-19 пациентов, выяснили ученые. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nutrients
.
Группа специалистов провела ряд экспериментов, продемонстрировавших снижение смертности у 68 процентов наблюдаемых людей, которые находились в отделениях интенсивной терапии.
Отмечается, что выводы основаны на результатах более чем ста исследований, включая рандомизированное контролируемое испытание, в ходе которого часть испытуемых получала витамин С, тогда как остальные — стерильную воду из капельницы.
Врачи объяснили высокую эффективность витамина С тем, что организм, подхвативший тяжелую инфекцию, начинает расходовать его гораздо быстрее, чем обычно, чтобы поддержать иммунную систему.
В исследовании также подчеркивается, что у большинства пациентов, поступающих в отделение интенсивной терапии, фиксируют крайне низкий уровень витамина С в крови. При этом специалисты предостерегают заразившихся коронавирусом от самолечения.
Актуальные данные о ситуации с COVID
-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.