Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201208/vitamin-1588294221.html
Ученые нашли способ снизить смертность среди больных COVID-19
Ученые нашли способ снизить смертность среди больных COVID-19
Витамин С может улучшать состояние тяжелобольных COVID-19 пациентов, выяснили ученые. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nutrients. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T20:23
2020-12-08T22:14
распространение нового коронавируса
здоровье
здоровье - общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155236/33/1552363323_0:294:1357:1057_1920x0_80_0_0_ea7793c7184977b0c293d6772311186e.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Витамин С может улучшать состояние тяжелобольных COVID-19 пациентов, выяснили ученые. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nutrients. Группа специалистов провела ряд экспериментов, продемонстрировавших снижение смертности у 68 процентов наблюдаемых людей, которые находились в отделениях интенсивной терапии.Отмечается, что выводы основаны на результатах более чем ста исследований, включая рандомизированное контролируемое испытание, в ходе которого часть испытуемых получала витамин С, тогда как остальные — стерильную воду из капельницы. Врачи объяснили высокую эффективность витамина С тем, что организм, подхвативший тяжелую инфекцию, начинает расходовать его гораздо быстрее, чем обычно, чтобы поддержать иммунную систему. В исследовании также подчеркивается, что у большинства пациентов, поступающих в отделение интенсивной терапии, фиксируют крайне низкий уровень витамина С в крови. При этом специалисты предостерегают заразившихся коронавирусом от самолечения. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201208/vaktsinatsiya-1588217037.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155236/33/1552363323_0:167:1357:1185_1920x0_80_0_0_397086c2b7652f96fddf23935c7f9e7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, здоровье - общество, в мире

Ученые нашли способ снизить смертность среди больных COVID-19

20:23 08.12.2020 (обновлено: 22:14 08.12.2020)
 
© Depositphotos / obencemВитамины
Витамины - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Depositphotos / obencem
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Витамин С может улучшать состояние тяжелобольных COVID-19 пациентов, выяснили ученые. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nutrients.
Группа специалистов провела ряд экспериментов, продемонстрировавших снижение смертности у 68 процентов наблюдаемых людей, которые находились в отделениях интенсивной терапии.
Отмечается, что выводы основаны на результатах более чем ста исследований, включая рандомизированное контролируемое испытание, в ходе которого часть испытуемых получала витамин С, тогда как остальные — стерильную воду из капельницы.
Врачи объяснили высокую эффективность витамина С тем, что организм, подхвативший тяжелую инфекцию, начинает расходовать его гораздо быстрее, чем обычно, чтобы поддержать иммунную систему.
Медицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
Вчера, 14:32Распространение нового коронавируса
Попова рекомендовала желающим привиться от коронавируса не пить 56 суток
В исследовании также подчеркивается, что у большинства пациентов, поступающих в отделение интенсивной терапии, фиксируют крайне низкий уровень витамина С в крови. При этом специалисты предостерегают заразившихся коронавирусом от самолечения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаЗдоровьеЗдоровье - ОбществоВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:52Врач объяснила, почему нельзя воздерживаться от еды до новогодней ночи
08:51Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина
08:49В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:47Гинцбург уточнил рекомендации о запрете на алкоголь во время вакцинации
08:43ОАЭ зарегистрировали китайскую вакцину от коронавируса
08:41Двое жителей Омской области получили срок за нападение на ветерана
08:36Названы проблемы, с которыми сталкиваются пользователи каршеринга
08:18Эксперт рассказал, сколько будет соблюдаться соглашение по Карабаху
08:12В Москве заработал сервис для привлечения инвестиций в стартапы
08:06Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
08:03В России разработали проект плана продвижения "зеленых" продуктов
08:00Российские вузы придумали, как ускорить лечение гнойных воспалений
07:57Москвичей в среду ожидает погожий морозный день
07:56При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека
07:51В МЧС уточнили площадь пожара на нефтяной скважине в Оренбургской области
07:45Житель Подмосковья получил срок за сексуальные преступления против детей
07:36Судья назвал политическим решение Трампа помиловать бывшего советника
07:35На Сахалине военному вынесли приговор за избиение двух солдат
07:12Больным COVID-19 предложили альтернативу шампанскому на Новый год
07:10В Оренбургской области загорелась нефтяная скважина
Лента новостейМолния