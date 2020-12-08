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Кабаний провал: в Нижегородской области спасли вепря

Кабаний провал: в Нижегородской области спасли вепря

Попытка перейти водоем закончилась для кабана полным провалом — животное ушло под лед. Но несчастного вепря заметили и спасли сотрудники охотничьего хозяйства и РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T08:00

2020-12-08T08:00

2020-12-08T11:31

хорошие новости

хорошие новости

нижегородская область

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Попытка перейти водоем закончилась для кабана полным провалом — животное ушло под лед. Но несчастного вепря заметили и спасли сотрудники охотничьего хозяйства и комитета Госохотнадзора Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.Сейчас жизни и здоровью копытного ничто не угрожает. Кроме того, на территории угодий для подкормки диких зверей есть кормушки с зерном.В комитете напомнили, что запрещается охота на животных, находящихся в бедственном положении, беспомощном состоянии, на переправах через водные объекты, в условиях стихийного бедствия или другой чрезвычайной ситуации, спасающихся от пожара, наводнения (в половодье), бури, а также в засуху, бескормицу и гололед.

нижегородская область

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, нижегородская область