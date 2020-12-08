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Кабаний провал: в Нижегородской области спасли вепря
Кабаний провал: в Нижегородской области спасли вепря
Попытка перейти водоем закончилась для кабана полным провалом — животное ушло под лед. Но несчастного вепря заметили и спасли сотрудники охотничьего хозяйства и РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T08:00
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Попытка перейти водоем закончилась для кабана полным провалом — животное ушло под лед. Но несчастного вепря заметили и спасли сотрудники охотничьего хозяйства и комитета Госохотнадзора Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.Сейчас жизни и здоровью копытного ничто не угрожает. Кроме того, на территории угодий для подкормки диких зверей есть кормушки с зерном.В комитете напомнили, что запрещается охота на животных, находящихся в бедственном положении, беспомощном состоянии, на переправах через водные объекты, в условиях стихийного бедствия или другой чрезвычайной ситуации, спасающихся от пожара, наводнения (в половодье), бури, а также в засуху, бескормицу и гололед.
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хорошие новости, нижегородская область

Кабаний провал: в Нижегородской области спасли вепря

08:00 08.12.2020 (обновлено: 11:31 08.12.2020)
 
© Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской областиСпасенный из замерзшей реки вепрь
Спасенный из замерзшей реки вепрь - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Попытка перейти водоем закончилась для кабана полным провалом — животное ушло под лед. Но несчастного вепря заметили и спасли сотрудники охотничьего хозяйства и комитета Госохотнадзора Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"В воскресенье ночью возле села Ключищи Шатковского района в местный водоем провалился вепрь. Нам удалось вытащить его на берег. Придя в себя, животное вернулось в естественную среду обитания", — рассказал Сергей Банаев, начальник Арзамасского межрайонного отдела комитета Госохотнадзора.

Сейчас жизни и здоровью копытного ничто не угрожает. Кроме того, на территории угодий для подкормки диких зверей есть кормушки с зерном.
В комитете напомнили, что запрещается охота на животных, находящихся в бедственном положении, беспомощном состоянии, на переправах через водные объекты, в условиях стихийного бедствия или другой чрезвычайной ситуации, спасающихся от пожара, наводнения (в половодье), бури, а также в засуху, бескормицу и гололед.
 
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