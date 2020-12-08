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https://ria.ru/20201208/vengry-1588133729.html
На Урале проживали древние венгры, подтвердили ученые
На Урале проживали древние венгры, подтвердили ученые
Международная команда ученых, в составе которой работали челябинские специалисты, подтвердила, что на Урале проживали древние венгры, сообщает Южно-Уральский... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T05:17
2020-12-08T09:23
университетская наука
навигатор абитуриента
риа наука
южно-уральский государственный университет
кунашакский район
екатеринбург
венгрия
челябинская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Международная команда ученых, в составе которой работали челябинские специалисты, подтвердила, что на Урале проживали древние венгры, сообщает Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ).Ученые исследуют этот вопрос, начиная с XIX века, но с каждым годом появляются новые археологические находки, которые "продвигают" древних венгров дальше на восток. На Урале главным памятником эпохи древних венгров, подтверждающим теорию об их проживании в Волго-Уральском регионе, стал могильник Уелги в Кунашакском районе Челябинской области.Могильник Уелги изучают уже больше 10 лет. В погребальном комплексе были обнаружены скелетированные останки древних людей, а также принадлежавшие им при жизни предметы: оружие, украшения и часть конской сбруи. Эти находки имеют много общего с предметами из Карпатской котловины, а значит, можно предположить, что переселение народов с Урала на территорию современной Венгрии проходило быстро, в пределах нескольких поколений.Исследователи проанализировали генетическую связь между древними венграми и их предполагаемыми предками, изучив костный материал из могильника Уелги, а также из могильников Пермского края."Ученые ЮУрГУ занимались эмпирической базой, то есть подготовкой отчетов для предоставления данных публике и сбором костного материала. Наша выборка оказалась самой большой: были представлены 22 образца. На их основе группа палеогенетиков из Венгрии выявила схожесть гаплотипов с популяцией венгров. На данном этапе мы получили новые качественные данные о том, что история ранних венгров и правенгров связана с восточными регионами", – рассказал научный сотрудник НОЦ евразийских исследований Иван Грудочко, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20201124/tavrida-1586071646.html
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кунашакский район
екатеринбург
венгрия
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университетская наука, навигатор абитуриента, южно-уральский государственный университет, кунашакский район, екатеринбург, венгрия, челябинская область

На Урале проживали древние венгры, подтвердили ученые

05:17 08.12.2020 (обновлено: 09:23 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЮжно-Уральский государственный университет в Челябинске
Южно-Уральский государственный университет в Челябинске - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Международная команда ученых, в составе которой работали челябинские специалисты, подтвердила, что на Урале проживали древние венгры, сообщает Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ).
"Южный Урал связан с формированием многих народов, однако с каждым годом появляется все больше доказательств проживания на этой территории древних венгров. Исследование костного материала, взятого из южноуральского могильника, и сравнение выявленных гаплотипов с гаплотипами древних венгров подтвердило теорию. Результаты исследования, проведенного международной командой ученых, опубликованы в высокорейтинговом журнале Scientific Reports (Q1)", - говорится в сообщении.
Ученые исследуют этот вопрос, начиная с XIX века, но с каждым годом появляются новые археологические находки, которые "продвигают" древних венгров дальше на восток. На Урале главным памятником эпохи древних венгров, подтверждающим теорию об их проживании в Волго-Уральском регионе, стал могильник Уелги в Кунашакском районе Челябинской области.
Могильник Уелги изучают уже больше 10 лет. В погребальном комплексе были обнаружены скелетированные останки древних людей, а также принадлежавшие им при жизни предметы: оружие, украшения и часть конской сбруи. Эти находки имеют много общего с предметами из Карпатской котловины, а значит, можно предположить, что переселение народов с Урала на территорию современной Венгрии проходило быстро, в пределах нескольких поколений.
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"Ученые ЮУрГУ занимались эмпирической базой, то есть подготовкой отчетов для предоставления данных публике и сбором костного материала. Наша выборка оказалась самой большой: были представлены 22 образца. На их основе группа палеогенетиков из Венгрии выявила схожесть гаплотипов с популяцией венгров. На данном этапе мы получили новые качественные данные о том, что история ранних венгров и правенгров связана с восточными регионами", – рассказал научный сотрудник НОЦ евразийских исследований Иван Грудочко, слова которого приводятся в сообщении.
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РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаЮжно-Уральский государственный университетКунашакский районЕкатеринбургВенгрияЧелябинская область
 
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