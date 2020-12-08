https://ria.ru/20201208/vengry-1588133729.html

На Урале проживали древние венгры, подтвердили ученые

На Урале проживали древние венгры, подтвердили ученые

Международная команда ученых, в составе которой работали челябинские специалисты, подтвердила, что на Урале проживали древние венгры, сообщает Южно-Уральский... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T05:17

2020-12-08T05:17

2020-12-08T09:23

университетская наука

навигатор абитуриента

риа наука

южно-уральский государственный университет

кунашакский район

екатеринбург

венгрия

челябинская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Международная команда ученых, в составе которой работали челябинские специалисты, подтвердила, что на Урале проживали древние венгры, сообщает Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ).Ученые исследуют этот вопрос, начиная с XIX века, но с каждым годом появляются новые археологические находки, которые "продвигают" древних венгров дальше на восток. На Урале главным памятником эпохи древних венгров, подтверждающим теорию об их проживании в Волго-Уральском регионе, стал могильник Уелги в Кунашакском районе Челябинской области.Могильник Уелги изучают уже больше 10 лет. В погребальном комплексе были обнаружены скелетированные останки древних людей, а также принадлежавшие им при жизни предметы: оружие, украшения и часть конской сбруи. Эти находки имеют много общего с предметами из Карпатской котловины, а значит, можно предположить, что переселение народов с Урала на территорию современной Венгрии проходило быстро, в пределах нескольких поколений.Исследователи проанализировали генетическую связь между древними венграми и их предполагаемыми предками, изучив костный материал из могильника Уелги, а также из могильников Пермского края."Ученые ЮУрГУ занимались эмпирической базой, то есть подготовкой отчетов для предоставления данных публике и сбором костного материала. Наша выборка оказалась самой большой: были представлены 22 образца. На их основе группа палеогенетиков из Венгрии выявила схожесть гаплотипов с популяцией венгров. На данном этапе мы получили новые качественные данные о том, что история ранних венгров и правенгров связана с восточными регионами", – рассказал научный сотрудник НОЦ евразийских исследований Иван Грудочко, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20201124/tavrida-1586071646.html

https://ria.ru/20201124/khetty-1585954275.html

кунашакский район

екатеринбург

венгрия

челябинская область

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университетская наука, навигатор абитуриента, южно-уральский государственный университет, кунашакский район, екатеринбург, венгрия, челябинская область