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Власти Венесуэлы отвергли заявление ЕС о непризнании выборов в стране
Власти Венесуэлы отвергли заявление ЕС о непризнании выборов в стране
Правительство Венесуэлы отвергло заявление Евросоюза о непризнании итогов выборов в Боливарианской республике. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:01
2020-12-08T17:01
хуан гуаидо
жозеп боррель
николас мадуро
евросоюз
венесуэла
сша
в мире
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КАРАКАС, 8 дек - РИА Новости. Правительство Венесуэлы отвергло заявление Евросоюза о непризнании итогов выборов в Боливарианской республике.В понедельник глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что парламентские выборы в Венесуэле не соответствовали международным демократическим стандартам и не отражали волю народа страны, что не позволяет ЕС признать их.Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы - Национальную ассамблею - прошли в воскресенье, в них участвовали 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании.Согласно данным Национальной избирательной комиссии Венесуэлы, по итогам подсчета 82% голосов и при явке 31% избирателей с результатом 67,6% на выборах депутатов Национальной ассамблеи лидирует социалистический альянс Большой патриотический полюс Симона Боливара. Второе место - у оппозиции из Демократического альянса, 17,95%.Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. С января 2019 по январь 2020 года этот законодательный орган, который находится под контролем оппозиции, возглавлял ее лидер Хуан Гуаидо. После массовых протестов в январе прошлого года, последовавших за приведением президента Николаса Мадуро к присяге, Гуаидо незаконно объявил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. РФ, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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хуан гуаидо, жозеп боррель, николас мадуро, евросоюз, венесуэла, сша, в мире

Власти Венесуэлы отвергли заявление ЕС о непризнании выборов в стране

17:01 08.12.2020
 
© REUTERS / Manaure QuinteroЛюди проверяют списки возле избирательного участка во время парламентских выборов в Каракасе, Венесуэла
Люди проверяют списки возле избирательного участка во время парламентских выборов в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© REUTERS / Manaure Quintero
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КАРАКАС, 8 дек - РИА Новости. Правительство Венесуэлы отвергло заявление Евросоюза о непризнании итогов выборов в Боливарианской республике.
В понедельник глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что парламентские выборы в Венесуэле не соответствовали международным демократическим стандартам и не отражали волю народа страны, что не позволяет ЕС признать их.

"Венесуэла отвергает заявление высокого представителя Евросоюза Жозепа Борреля в связи с состоявшимися 6 декабря парламентскими выборами. Достойно сожаления, что ЕС упорствует в своей политике вмешательства в дела Венесуэлы, откровенно не соблюдая элементарные принципы международного права", - говорится в коммюнике главы венесуэльского МИД Хорхе Арреасы.

Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы - Национальную ассамблею - прошли в воскресенье, в них участвовали 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на брифинге после своего участия в голосовании в парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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"Великая победа" Мадуро. Оппозиция совершила главную ошибку
Согласно данным Национальной избирательной комиссии Венесуэлы, по итогам подсчета 82% голосов и при явке 31% избирателей с результатом 67,6% на выборах депутатов Национальной ассамблеи лидирует социалистический альянс Большой патриотический полюс Симона Боливара. Второе место - у оппозиции из Демократического альянса, 17,95%.
Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. С января 2019 по январь 2020 года этот законодательный орган, который находится под контролем оппозиции, возглавлял ее лидер Хуан Гуаидо. После массовых протестов в январе прошлого года, последовавших за приведением президента Николаса Мадуро к присяге, Гуаидо незаконно объявил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. РФ, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
Парламентские выборы в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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Хуан ГуаидоЖозеп БоррельНиколас МадуроЕвросоюзВенесуэлаСШАВ мире
 
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