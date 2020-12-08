https://ria.ru/20201208/venesuela-1588253043.html

Власти Венесуэлы отвергли заявление ЕС о непризнании выборов в стране

Власти Венесуэлы отвергли заявление ЕС о непризнании выборов в стране

Правительство Венесуэлы отвергло заявление Евросоюза о непризнании итогов выборов в Боливарианской республике. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T17:01

2020-12-08T17:01

2020-12-08T17:01

хуан гуаидо

жозеп боррель

николас мадуро

евросоюз

венесуэла

сша

в мире

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КАРАКАС, 8 дек - РИА Новости. Правительство Венесуэлы отвергло заявление Евросоюза о непризнании итогов выборов в Боливарианской республике.В понедельник глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что парламентские выборы в Венесуэле не соответствовали международным демократическим стандартам и не отражали волю народа страны, что не позволяет ЕС признать их.Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы - Национальную ассамблею - прошли в воскресенье, в них участвовали 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании.Согласно данным Национальной избирательной комиссии Венесуэлы, по итогам подсчета 82% голосов и при явке 31% избирателей с результатом 67,6% на выборах депутатов Национальной ассамблеи лидирует социалистический альянс Большой патриотический полюс Симона Боливара. Второе место - у оппозиции из Демократического альянса, 17,95%.Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. С января 2019 по январь 2020 года этот законодательный орган, который находится под контролем оппозиции, возглавлял ее лидер Хуан Гуаидо. После массовых протестов в январе прошлого года, последовавших за приведением президента Николаса Мадуро к присяге, Гуаидо незаконно объявил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. РФ, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

https://ria.ru/20201208/venesuela-1588083732.html

https://ria.ru/20201207/sanktsii-1588109568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хуан гуаидо, жозеп боррель, николас мадуро, евросоюз, венесуэла, сша, в мире