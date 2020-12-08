Власти Венесуэлы отвергли заявление ЕС о непризнании выборов в стране
© REUTERS / Manaure QuinteroЛюди проверяют списки возле избирательного участка во время парламентских выборов в Каракасе, Венесуэла
В понедельник глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что парламентские выборы в Венесуэле не соответствовали международным демократическим стандартам и не отражали волю народа страны, что не позволяет ЕС признать их.
"Венесуэла отвергает заявление высокого представителя Евросоюза Жозепа Борреля в связи с состоявшимися 6 декабря парламентскими выборами. Достойно сожаления, что ЕС упорствует в своей политике вмешательства в дела Венесуэлы, откровенно не соблюдая элементарные принципы международного права", - говорится в коммюнике главы венесуэльского МИД Хорхе Арреасы.
Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы - Национальную ассамблею - прошли в воскресенье, в них участвовали 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании.
Согласно данным Национальной избирательной комиссии Венесуэлы, по итогам подсчета 82% голосов и при явке 31% избирателей с результатом 67,6% на выборах депутатов Национальной ассамблеи лидирует социалистический альянс Большой патриотический полюс Симона Боливара. Второе место - у оппозиции из Демократического альянса, 17,95%.
Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. С января 2019 по январь 2020 года этот законодательный орган, который находится под контролем оппозиции, возглавлял ее лидер Хуан Гуаидо. После массовых протестов в январе прошлого года, последовавших за приведением президента Николаса Мадуро к присяге, Гуаидо незаконно объявил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. РФ, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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