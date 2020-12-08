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Песков рассказал об отношении Путина к информационным "вбросам" о нем
Песков рассказал об отношении Путина к информационным "вбросам" о нем
Президента РФ Владимира Путина не беспокоят информационные "вбросы" о нем, подобные публикации постоянно сопровождали главу государства и он никогда не обращал... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T12:40
2020-12-08T12:40
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина не беспокоят информационные "вбросы" о нем, подобные публикации постоянно сопровождали главу государства и он никогда не обращал на них внимания, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Днем ранее он уже отвечал на вопрос о недавних публикациях, касающихся якобы близких людей президента РФ. В Кремле считают, что информационные вбросы против Путина и его окружения не достигают цели, но будут продолжаться, отметил тогда пресс-секретарь президента. По его словам, в Кремле "более или менее" знают, кто является организатором этой работы, знают, что она будет продолжаться.На просьбу уточнить, рассматривают ли в Кремле вариант большей открытости жизни Путина, его пресс-секретарь посоветовал обратиться к высказываниям самого президента на этот счет."Президент неоднократно сам отвечал на этот вопрос. Посмотрите все его ответы, он прямо дословно на этот вопрос сам отвечал много-много раз", - сказал представитель Кремля.
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дмитрий песков, владимир путин, политика

Песков рассказал об отношении Путина к информационным "вбросам" о нем

12:40 08.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России - 2020"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с волонтерами и финалистами конкурса Доброволец России - 2020 - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина не беспокоят информационные "вбросы" о нем, подобные публикации постоянно сопровождали главу государства и он никогда не обращал на них внимания, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Днем ранее он уже отвечал на вопрос о недавних публикациях, касающихся якобы близких людей президента РФ. В Кремле считают, что информационные вбросы против Путина и его окружения не достигают цели, но будут продолжаться, отметил тогда пресс-секретарь президента. По его словам, в Кремле "более или менее" знают, кто является организатором этой работы, знают, что она будет продолжаться.

"Нет, Владимира Путина это не беспокоит. Да и нельзя сказать, что растет количество этих публикаций. Парочка, которые вы упомянули, они никак не относятся к категории роста. Это было всегда, давайте вспомним. И такие публикации постоянно сопровождали президента, и он никогда не обращал на них внимания", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не беспокоят ли президента публикации о его семье и состоянии здоровья.

На просьбу уточнить, рассматривают ли в Кремле вариант большей открытости жизни Путина, его пресс-секретарь посоветовал обратиться к высказываниям самого президента на этот счет.
"Президент неоднократно сам отвечал на этот вопрос. Посмотрите все его ответы, он прямо дословно на этот вопрос сам отвечал много-много раз", - сказал представитель Кремля.
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