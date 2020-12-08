https://ria.ru/20201208/vbrosy-1588186447.html

Песков рассказал об отношении Путина к информационным "вбросам" о нем

Песков рассказал об отношении Путина к информационным "вбросам" о нем

Президента РФ Владимира Путина не беспокоят информационные "вбросы" о нем, подобные публикации постоянно сопровождали главу государства и он никогда не обращал... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T12:40

2020-12-08T12:40

2020-12-08T12:40

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина не беспокоят информационные "вбросы" о нем, подобные публикации постоянно сопровождали главу государства и он никогда не обращал на них внимания, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Днем ранее он уже отвечал на вопрос о недавних публикациях, касающихся якобы близких людей президента РФ. В Кремле считают, что информационные вбросы против Путина и его окружения не достигают цели, но будут продолжаться, отметил тогда пресс-секретарь президента. По его словам, в Кремле "более или менее" знают, кто является организатором этой работы, знают, что она будет продолжаться.На просьбу уточнить, рассматривают ли в Кремле вариант большей открытости жизни Путина, его пресс-секретарь посоветовал обратиться к высказываниям самого президента на этот счет."Президент неоднократно сам отвечал на этот вопрос. Посмотрите все его ответы, он прямо дословно на этот вопрос сам отвечал много-много раз", - сказал представитель Кремля.

https://ria.ru/20201125/krivonogikh-1586240890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, политика