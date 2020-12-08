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В Совфеде призвали аккуратно подходить к цифровой валюте
В Совфеде призвали аккуратно подходить к цифровой валюте
К цифровой валюте надо подходить очень аккуратно, обсудить эту тему с профессиональным сообществом, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T15:06
2020-12-08T15:06
2020-12-08T15:06
николай журавлев
валентина матвиенко
совет федерации рф
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. К цифровой валюте надо подходить очень аккуратно, обсудить эту тему с профессиональным сообществом, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Широко обсуждается внедрение цифровой валюты. Считаю, что подходить к этой новации надо очень аккуратно, тщательно взвесить все аргументы за и против перед тем, как принимать кардинальные решения", - сказала парламентарий во вторник на заседании Совета по развитию финансового рынка при СФ.Она ответила, что в профессиональном сообществе идет дискуссия, законодатели готовы принять в ней участие.Ранее вице-спикер СФ Николай Журавлев сообщил, что в палате 22 декабря пройдут слушания с участием ЦБ, ведомств, представителей банков, посвященные обсуждению концепции цифрового рубля.
https://ria.ru/20200617/1573037421.html
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николай журавлев, валентина матвиенко, совет федерации рф, центральный банк рф (цб рф)