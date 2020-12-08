https://ria.ru/20201208/valyuta-1588226895.html

В Совфеде призвали аккуратно подходить к цифровой валюте

В Совфеде призвали аккуратно подходить к цифровой валюте

К цифровой валюте надо подходить очень аккуратно, обсудить эту тему с профессиональным сообществом, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T15:06

2020-12-08T15:06

2020-12-08T15:06

николай журавлев

валентина матвиенко

совет федерации рф

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578246551_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d0eded90ded407294e8b23c975e23f67.jpg

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. К цифровой валюте надо подходить очень аккуратно, обсудить эту тему с профессиональным сообществом, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Широко обсуждается внедрение цифровой валюты. Считаю, что подходить к этой новации надо очень аккуратно, тщательно взвесить все аргументы за и против перед тем, как принимать кардинальные решения", - сказала парламентарий во вторник на заседании Совета по развитию финансового рынка при СФ.Она ответила, что в профессиональном сообществе идет дискуссия, законодатели готовы принять в ней участие.Ранее вице-спикер СФ Николай Журавлев сообщил, что в палате 22 декабря пройдут слушания с участием ЦБ, ведомств, представителей банков, посвященные обсуждению концепции цифрового рубля.

https://ria.ru/20200617/1573037421.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай журавлев, валентина матвиенко, совет федерации рф, центральный банк рф (цб рф)