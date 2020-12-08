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Белый дом опроверг публикации об отказе от вакцин Pfizer
Белый дом опроверг публикации об отказе от вакцин Pfizer
Белый дом отрицает публикации о том, что американские власти отказывались от вакцин от коронавируса производства Pfizer, заявил журналистам высокопоставленный... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:16
2020-12-08T11:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
здоровье - общество
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Белый дом отрицает публикации о том, что американские власти отказывались от вакцин от коронавируса производства Pfizer, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.Ранее газета New York Times написала, что администрация Дональда Трампа отказалась от миллионов доз вакцины в июне, когда та находилась еще в стадии разработки.Президент США Дональд Трамп намерен подписать во вторник исполнительный указ, направленный на приоритетное обеспечение американцев вакцинами. Помощь другим странам станет возможна после того, как в США будут привиты все желающие, пояснил представитель администрации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, дональд трамп, здоровье - общество, сша, в мире

Белый дом опроверг публикации об отказе от вакцин Pfizer

11:16 08.12.2020
 
© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Белый дом отрицает публикации о том, что американские власти отказывались от вакцин от коронавируса производства Pfizer, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Это неверно. Мы сейчас ведем переговоры (с Pfizer - ред.) и не можем говорить публично. Но мы абсолютно уверены в том, что … у нас будет достаточно доз, чтобы вакцинировать всех американцев", - сказал представитель администрации.

Ранее газета New York Times написала, что администрация Дональда Трампа отказалась от миллионов доз вакцины в июне, когда та находилась еще в стадии разработки.
Президент США Дональд Трамп намерен подписать во вторник исполнительный указ, направленный на приоритетное обеспечение американцев вакцинами. Помощь другим странам станет возможна после того, как в США будут привиты все желающие, пояснил представитель администрации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Испытания вакцины против коронавируса (COVID-19) BNT162b2, разработанной Pfizer и BioNTech, в Центре разработки вакцин и глобального здравоохранения Медицинской школы Университета Мэриленда в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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