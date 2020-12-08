https://ria.ru/20201208/vaktsiny-1588165312.html
Белый дом опроверг публикации об отказе от вакцин Pfizer
Белый дом опроверг публикации об отказе от вакцин Pfizer
Белый дом отрицает публикации о том, что американские власти отказывались от вакцин от коронавируса производства Pfizer, заявил журналистам высокопоставленный... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:16
2020-12-08T11:16
2020-12-08T11:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
здоровье - общество
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155269/09/1552690974_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_df3e5bef26a4cdc83720e17480b57c23.jpg
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Белый дом отрицает публикации о том, что американские власти отказывались от вакцин от коронавируса производства Pfizer, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.Ранее газета New York Times написала, что администрация Дональда Трампа отказалась от миллионов доз вакцины в июне, когда та находилась еще в стадии разработки.Президент США Дональд Трамп намерен подписать во вторник исполнительный указ, направленный на приоритетное обеспечение американцев вакцинами. Помощь другим странам станет возможна после того, как в США будут привиты все желающие, пояснил представитель администрации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201208/pfizer-1588144978.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155269/09/1552690974_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4f8378d84f61a9f55edeb343755a326a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дональд трамп, здоровье - общество, сша, в мире