https://ria.ru/20201208/vaktsiny-1588165312.html

Белый дом опроверг публикации об отказе от вакцин Pfizer

Белый дом опроверг публикации об отказе от вакцин Pfizer

Белый дом отрицает публикации о том, что американские власти отказывались от вакцин от коронавируса производства Pfizer, заявил журналистам высокопоставленный... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T11:16

2020-12-08T11:16

2020-12-08T11:16

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

здоровье - общество

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Белый дом отрицает публикации о том, что американские власти отказывались от вакцин от коронавируса производства Pfizer, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.Ранее газета New York Times написала, что администрация Дональда Трампа отказалась от миллионов доз вакцины в июне, когда та находилась еще в стадии разработки.Президент США Дональд Трамп намерен подписать во вторник исполнительный указ, направленный на приоритетное обеспечение американцев вакцинами. Помощь другим странам станет возможна после того, как в США будут привиты все желающие, пояснил представитель администрации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201208/pfizer-1588144978.html

сша

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, здоровье - общество, сша, в мире