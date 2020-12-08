https://ria.ru/20201208/vaktsinatsiya-1588208764.html
В Пермском крае началась массовая вакцинация медиков от COVID-19
В Пермском крае началась массовая вакцинация медиков от COVID-19
Массовая вакцинация медработников от коронавирусной инфекции началась в Пермском крае, она проводится в центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:04
2020-12-08T14:04
2020-12-08T14:04
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коронавирус в россии
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ПЕРМЬ, 8 дек - РИА Новости. Массовая вакцинация медработников от коронавирусной инфекции началась в Пермском крае, она проводится в центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, где планируется прививать по 70 человек в день, сообщает пресс-служба губернатора.По данным краевого минздрава, на этой неделе также начнут прививать сотрудников COVID-стационаров в Березниках и Чайковском, для этого в медучреждения этих территорий привезут по 150 комплектов вакцины.Ранее в Пермь самолетом доставили партию вакцины от COVID-19 для 1 тысячи медработников перепрофилированных отделений. В декабре ожидается поступление еще 1,3 тысячи доз.За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 23 130 случаев заражения COVID-19, в том числе 309 за последние сутки, в больнице лечение проходят 2 122 человека, из них 110 — подключены к ИВЛ, выздоровели 17 027 пациентов, 1203 скончалось, на карантине остаются около 4,2 тысячи человек.Первые 42 добровольца в Перми поставили прививку от коронавируса в октябре.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, пермский край, общество
ПЕРМЬ, 8 дек - РИА Новости.
Массовая вакцинация медработников от коронавирусной инфекции началась в Пермском крае
, она проводится в центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, где планируется прививать по 70 человек в день, сообщает пресс-служба губернатора.
"Вакцинация проходит в Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. В медучреждении планируется прививать в среднем 70 человек в день. Вакцинация медработников проводится на добровольной основе", — говорится в сообщении. Уточняется, что на данный момент от новой коронавирусной инфекции привились 135 медиков, которые относятся к группе риска.
По данным краевого минздрава, на этой неделе также начнут прививать сотрудников COVID-стационаров в Березниках и Чайковском, для этого в медучреждения этих территорий привезут по 150 комплектов вакцины.
Ранее в Пермь
самолетом доставили партию вакцины от COVID-19 для 1 тысячи медработников перепрофилированных отделений. В декабре ожидается поступление еще 1,3 тысячи доз.
За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 23 130 случаев заражения COVID-19, в том числе 309 за последние сутки, в больнице лечение проходят 2 122 человека, из них 110 — подключены к ИВЛ, выздоровели 17 027 пациентов, 1203 скончалось, на карантине остаются около 4,2 тысячи человек.
Первые 42 добровольца в Перми поставили прививку от коронавируса в октябре.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф