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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588301011.html
Минздрав назвал сроки поставки вакцины от COVID-19 в регионы
Минздрав назвал сроки поставки вакцины от COVID-19 в регионы
Поставка вакцины от COVID-19 во все регионы РФ начнется после 10 декабря, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T21:04
2020-12-08T21:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Поставка вакцины от COVID-19 во все регионы РФ начнется после 10 декабря, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня (вакцину от COVID-19 - ред.) уже получила Московская область, Новосибирск, проводится в республике Коми, ну и ряде других (регионов - ред.). И сегодня уже в рамках плановой вакцинации регионы около 50% ее уже получили. И после десятого числа начнется поставка во все регионы", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 1". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав назвал сроки поставки вакцины от COVID-19 в регионы

21:04 08.12.2020 (обновлено: 21:08 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевСотрудник научно-исследовательской лаборатории биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Поставка вакцины от COVID-19 во все регионы РФ начнется после 10 декабря, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня (вакцину от COVID-19 - ред.) уже получила Московская область, Новосибирск, проводится в республике Коми, ну и ряде других (регионов - ред.). И сегодня уже в рамках плановой вакцинации регионы около 50% ее уже получили. И после десятого числа начнется поставка во все регионы", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 1".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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