https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588301011.html

Минздрав назвал сроки поставки вакцины от COVID-19 в регионы

Минздрав назвал сроки поставки вакцины от COVID-19 в регионы

Поставка вакцины от COVID-19 во все регионы РФ начнется после 10 декабря, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T21:04

2020-12-08T21:04

2020-12-08T21:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Поставка вакцины от COVID-19 во все регионы РФ начнется после 10 декабря, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня (вакцину от COVID-19 - ред.) уже получила Московская область, Новосибирск, проводится в республике Коми, ну и ряде других (регионов - ред.). И сегодня уже в рамках плановой вакцинации регионы около 50% ее уже получили. И после десятого числа начнется поставка во все регионы", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 1". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/vaktsina-covid-19-1587971785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество