https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588301011.html
Минздрав назвал сроки поставки вакцины от COVID-19 в регионы
Минздрав назвал сроки поставки вакцины от COVID-19 в регионы
Поставка вакцины от COVID-19 во все регионы РФ начнется после 10 декабря, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T21:04
2020-12-08T21:04
2020-12-08T21:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
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общество
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Поставка вакцины от COVID-19 во все регионы РФ начнется после 10 декабря, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня (вакцину от COVID-19 - ред.) уже получила Московская область, Новосибирск, проводится в республике Коми, ну и ряде других (регионов - ред.). И сегодня уже в рамках плановой вакцинации регионы около 50% ее уже получили. И после десятого числа начнется поставка во все регионы", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 1". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201207/vaktsina-covid-19-1587971785.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество