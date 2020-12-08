РФПИ назвал условие поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину
17:36 08.12.2020 (обновлено: 17:55 08.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия готова будет начать поставку вакцины от коронавируса "Спутник V" на Украину, когда страна даст соответствующее разрешение на поставку, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Ранее во вторник глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук посетил Центр Гамалеи, где встретился с Дмитриевым и директором центра Александром Гинцбургом. Стороны обсудили вопросы использования российских вакцинных разработок на Украине.
"С нашей стороны мы, безусловно, готовы передать все технологии и наладить полный цикл производства вакцины в Украине. То, что уже сделано, впечатляет, потому что благодаря вашей поддержке, вашей активной работе, мы уже нашли с вами предприятие "Биолек", которое освоило производство готовой формы вакцины", - сказал Дмитриев в ходе встречи, которую транслировал телеканал "112 Украина".
"Мы будем подаваться на разрешение, чтобы в этом месяце вакцину можно было уже начать производить в Украине и поставлять на зарубежные рынки, такие как Белоруссия. А со временем, если будет соответствующее разрешение со стороны Украины, данная вакцина может также, безусловно, поступать на украинские рынки", - добавил он.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.