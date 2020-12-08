https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588258882.html

Регулятор в США подтвердил эффективность вакцины Pfizer и BioNTech

Регулятор в США подтвердил эффективность вакцины Pfizer и BioNTech

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США подтвердило эффективность вакцины американского фармацевтического... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T17:19

2020-12-08T17:19

2020-12-08T17:19

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США подтвердило эффективность вакцины американского фармацевтического гиганта Pfizer и немецкой компании BioNTech, следует из документов регулятора, опубликованных на сайте.В конце ноября Pfizer и BioNTech подали запрос в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для получения разрешения на экстренное использование вакцины от COVID-19.Как отмечается в документах, клинические испытания с участием около 38 тысяч человек старше 16 лет показали, что вакцина продемонстрировала должный уровень безопасности и нет каких-то проблем, которые препятствовали бы выдаче разрешения на ее экстренное использование."В запланированных промежуточных и итоговых анализах эффективность вакцины после 7 дней после второй дозы составила 95% у участников, которые не болели коронавирусом ранее и более 94% в группе участников, которые были заражены вирусом или переболели раньше", - говорится в резюме.В заключении авторы документа делают вывод о том, что клиническое исследование "удовлетворяет заранее заданным критериям успеха", что свидетельствует о том, что FDA, вероятно, даст разрешение на использование этого препарата.Немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer в ноябре сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний собственной вакцины - она показала эффективность порядка 95% в предотвращении заражения COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587347919.html

https://ria.ru/20201208/pfizer-1588144978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире