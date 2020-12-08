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https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588258882.html
Регулятор в США подтвердил эффективность вакцины Pfizer и BioNTech
Регулятор в США подтвердил эффективность вакцины Pfizer и BioNTech
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США подтвердило эффективность вакцины американского фармацевтического... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:19
2020-12-08T17:19
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США подтвердило эффективность вакцины американского фармацевтического гиганта Pfizer и немецкой компании BioNTech, следует из документов регулятора, опубликованных на сайте.В конце ноября Pfizer и BioNTech подали запрос в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для получения разрешения на экстренное использование вакцины от COVID-19.Как отмечается в документах, клинические испытания с участием около 38 тысяч человек старше 16 лет показали, что вакцина продемонстрировала должный уровень безопасности и нет каких-то проблем, которые препятствовали бы выдаче разрешения на ее экстренное использование."В запланированных промежуточных и итоговых анализах эффективность вакцины после 7 дней после второй дозы составила 95% у участников, которые не болели коронавирусом ранее и более 94% в группе участников, которые были заражены вирусом или переболели раньше", - говорится в резюме.В заключении авторы документа делают вывод о том, что клиническое исследование "удовлетворяет заранее заданным критериям успеха", что свидетельствует о том, что FDA, вероятно, даст разрешение на использование этого препарата.Немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer в ноябре сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний собственной вакцины - она показала эффективность порядка 95% в предотвращении заражения COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

Регулятор в США подтвердил эффективность вакцины Pfizer и BioNTech

17:19 08.12.2020
 
© REUTERS / Carlo AllegriПлакат у здания штаб-квартиры Pfizer в Нью-Йорке
Плакат у здания штаб-квартиры Pfizer в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© REUTERS / Carlo Allegri
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США подтвердило эффективность вакцины американского фармацевтического гиганта Pfizer и немецкой компании BioNTech, следует из документов регулятора, опубликованных на сайте.
В конце ноября Pfizer и BioNTech подали запрос в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для получения разрешения на экстренное использование вакцины от COVID-19.
Сотрудник на предприятии Pfizer в Пуурсе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 14:48Распространение нового коронавируса
В Британии назвали условия применения вакцины Pfizer и BioNTech
Как отмечается в документах, клинические испытания с участием около 38 тысяч человек старше 16 лет показали, что вакцина продемонстрировала должный уровень безопасности и нет каких-то проблем, которые препятствовали бы выдаче разрешения на ее экстренное использование.
"В запланированных промежуточных и итоговых анализах эффективность вакцины после 7 дней после второй дозы составила 95% у участников, которые не болели коронавирусом ранее и более 94% в группе участников, которые были заражены вирусом или переболели раньше", - говорится в резюме.
В заключении авторы документа делают вывод о том, что клиническое исследование "удовлетворяет заранее заданным критериям успеха", что свидетельствует о том, что FDA, вероятно, даст разрешение на использование этого препарата.
Испытания вакцины против коронавируса (COVID-19) BNT162b2, разработанной Pfizer и BioNTech, в Центре разработки вакцин и глобального здравоохранения Медицинской школы Университета Мэриленда в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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WP: Pfizer заявила о нехватке вакцины от COVID-19 для США
Немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer в ноябре сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний собственной вакцины - она показала эффективность порядка 95% в предотвращении заражения COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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