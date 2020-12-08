https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588245944.html

РФПИ готов производить вакцину "Спутник V" на Украине

РФПИ готов производить вакцину "Спутник V" на Украине

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Центр имени Гамалеи готовы производить вакцину от COVID-19 "Спутник V" на Украине и подать документы на ее... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T16:32

2020-12-08T16:32

2020-12-08T17:06

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

украина

в мире

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Центр имени Гамалеи готовы производить вакцину от COVID-19 "Спутник V" на Украине и подать документы на ее регистрацию. "Мы проинформировали коллег о показателях эффективности, технологической платформе и других характеристиках вакцины, а также обсудили детали для возможного производства на территории Украины, что позволит существенно сократить логистические издержки", — сказал глава фонда Кирилл Дмитриев.По его словам, выпускать препарат на территории Украины может фармацевтическая компания "Биолек", производственные мощности которой соответствуют всем требованиям международного стандарта GMP (Good Manufacturing Practic, "Надлежащая производственная практика"). "Мы отмечаем позитивные перемены в позиции зарубежных коллег, в частности из ЕС, где предусматривается возможность для государства-члена ЕС одобрить применение вакцины "Спутник V" исключительно на своей территории в рамках чрезвычайной процедуры. <...> Кроме того, возможно производство вакцины "Спутник V" на территории государства-члена ЕС для последующих поставок за пределы европейского рынка", — добавил Дмитриев.Сегодня глава политсовета украинской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук посетил Центр Гамалеи, где встретился с его директором Александром Гинцбургом и руководителем РФПИ и обсудил возможность запуска производства "Спутник V" на Украине.Ранее Владимир Путин допускал, что российскую вакцину можно поставлять на Украину. Однако, по его словам, необходимо обсудить вопрос с украинскими специалистами и получить запрос Киева.Вакцина "Спутник V""Спутник V" — первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ, — Министерство здравоохранения зарегистрировало в начале августа.Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле и Белоруссии. Первую дозу получили более 20 тысяч добровольцев, более чем 16 тысячам ввели первую и вторую дозу. Всего в тестах участвуют 40 тысяч человек, в том числе пожилые и группы риска.После второго промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал 95%-ную эффективность и входит в список десяти мировых вакцин, которые наиболее близки к выходу на массовое производство.Несколько дней назад в России стартовала вакцинация от COVID-19. В Москве, в частности, для этого открыли 70 кабинетов на базе взрослых поликлиник, до конца года заработают еще 100. Пока что сделать прививку могут люди из группы риска — сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины. По мере поступления препарата список категорий граждан будут постепенно расширять.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/vaktsina-covid-19-1587971785.html

https://ria.ru/20201207/vaktsina-1588020268.html

https://ria.ru/20201205/vaktsina-1587819818.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, украина, в мире