https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588228203.html

Ученый рассказал об исследованиях единой вакцины от гриппа и COVID-19

Ученый рассказал об исследованиях единой вакцины от гриппа и COVID-19

Институт экспериментальной медицины (ИЭМ) и компания "Биокад" проводят доклинические исследования вакцины бинарного действия от сезонного гриппа и коронавируса, РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T15:13

2020-12-08T15:13

2020-12-08T15:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

биокад

коронавирусы

здоровье - общество

александр дмитриев

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Институт экспериментальной медицины (ИЭМ) и компания "Биокад" проводят доклинические исследования вакцины бинарного действия от сезонного гриппа и коронавируса, которые могут быть завершены в ближайшее время, сообщил директор ИЭМ Александр Дмитриев."(По вакцине бинарного действия – ред.) это совместная разработка Института экспериментальной медицины и компании "Биокад". Многие моменты, которые касаются данной вакцины, сегодня находятся в режиме "ноу-хау", поэтому я… не имею права рассказывать все в деталях, но сегодня проводятся доклинические исследования, это не тайна. На стадии доклинических исследований мы находимся, и, надеюсь, что очень скоро их завершим", - сказал он на пресс-конференции в онлайн-режиме.Дмитриев уточнил, что эта вакцина в виде капель, что упрощает ее использование, в частности, для детей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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