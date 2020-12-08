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https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588228203.html
Ученый рассказал об исследованиях единой вакцины от гриппа и COVID-19
Ученый рассказал об исследованиях единой вакцины от гриппа и COVID-19
Институт экспериментальной медицины (ИЭМ) и компания "Биокад" проводят доклинические исследования вакцины бинарного действия от сезонного гриппа и коронавируса, РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T15:13
2020-12-08T15:13
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
биокад
коронавирусы
здоровье - общество
александр дмитриев
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Институт экспериментальной медицины (ИЭМ) и компания "Биокад" проводят доклинические исследования вакцины бинарного действия от сезонного гриппа и коронавируса, которые могут быть завершены в ближайшее время, сообщил директор ИЭМ Александр Дмитриев."(По вакцине бинарного действия – ред.) это совместная разработка Института экспериментальной медицины и компании "Биокад". Многие моменты, которые касаются данной вакцины, сегодня находятся в режиме "ноу-хау", поэтому я… не имею права рассказывать все в деталях, но сегодня проводятся доклинические исследования, это не тайна. На стадии доклинических исследований мы находимся, и, надеюсь, что очень скоро их завершим", - сказал он на пресс-конференции в онлайн-режиме.Дмитриев уточнил, что эта вакцина в виде капель, что упрощает ее использование, в частности, для детей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, биокад, коронавирусы, здоровье - общество, александр дмитриев, общество

Ученый рассказал об исследованиях единой вакцины от гриппа и COVID-19

15:13 08.12.2020
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Depositphotos / viz-arch
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Институт экспериментальной медицины (ИЭМ) и компания "Биокад" проводят доклинические исследования вакцины бинарного действия от сезонного гриппа и коронавируса, которые могут быть завершены в ближайшее время, сообщил директор ИЭМ Александр Дмитриев.
"(По вакцине бинарного действия – ред.) это совместная разработка Института экспериментальной медицины и компании "Биокад". Многие моменты, которые касаются данной вакцины, сегодня находятся в режиме "ноу-хау", поэтому я… не имею права рассказывать все в деталях, но сегодня проводятся доклинические исследования, это не тайна. На стадии доклинических исследований мы находимся, и, надеюсь, что очень скоро их завершим", - сказал он на пресс-конференции в онлайн-режиме.
Дмитриев уточнил, что эта вакцина в виде капель, что упрощает ее использование, в частности, для детей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19БиокадКоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлександр ДмитриевОбщество
 
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