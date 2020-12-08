https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588160879.html

СМИ сообщило о задержках в производстве вакцины AstraZeneca

СМИ сообщило о задержках в производстве вакцины AstraZeneca

Газета Financial Times сообщает о наличии задержек в производстве вакцины против коронавируса британской фармацевтической компании AstraZeneca, разрабатываемой... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T10:59

2020-12-08T10:59

2020-12-08T10:59

распространение нового коронавируса

дональд трамп

здоровье - общество

astrazeneca

оксфордский университет

европа

оксфорд

сша

в мире

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Газета Financial Times сообщает о наличии задержек в производстве вакцины против коронавируса британской фармацевтической компании AstraZeneca, разрабатываемой вместе со специалистами Оксфорда.Как сообщает издание, в понедельник рабочая группа правительства Великобритании по вакцинам признала, что только 4 миллиона доз вакцины, разработанной Оксфордским университетом и AstraZeneca, будет доставлено в этом году из Нидерландов и Германии. При этом ранее рабочая группа заявляла, что планировала производство 30 миллионов доз в Соединенном Королевстве к концу года.Таким образом, если британский регулятор – Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) – одобрит вакцину, к концу этого года около 4 миллионов доз вакцины Оксфорда и AstraZeneca будет доступно в Британии для вакцинации. Однако первоначальные поставки будут импортированы из континентальной Европы. Изначально планировалось, что все британские дозы будут производиться через цепочку поставок, созданную Оксфордским университетом и AstraZeneca в Британии.Компания и рабочая группа по вакцинам заявили, что ожидают, что поставки, произведенные в Великобритании, начнут бесперебойно поступать в начале следующего года. По словам Маккаббина, по меньшей мере 80 миллионов из 100 миллионов доз вакцины Оксфорда и AstraZeneca, заказанные британским правительством, будут произведены в Великобритании.Ранее в ноябре исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины. Исследователи оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ученых удивило то, что эффективность вакцины оказалась выше в случае, когда пациентам вначале вводилась половина, а затем полная доза вакцины - в этом случае разработчики оценили эффективность вакцины в 90%. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%. Агентство Блумберг, ссылаясь на советника администрации действующего президента США Дональда Трампа Монсефа Слауи, сообщило, что дозировка вакцины, которая показала большую эффективность, испытывалась на добровольцах не старше 55 лет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201128/astrazeneca-1586754981.html

https://ria.ru/20201207/farmkompanii-1587974666.html

европа

оксфорд

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, здоровье - общество, astrazeneca , оксфордский университет, европа, оксфорд, сша, в мире