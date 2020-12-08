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https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588160879.html
СМИ сообщило о задержках в производстве вакцины AstraZeneca
СМИ сообщило о задержках в производстве вакцины AstraZeneca
Газета Financial Times сообщает о наличии задержек в производстве вакцины против коронавируса британской фармацевтической компании AstraZeneca, разрабатываемой... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T10:59
2020-12-08T10:59
распространение нового коронавируса
дональд трамп
здоровье - общество
astrazeneca
оксфордский университет
европа
оксфорд
сша
в мире
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Газета Financial Times сообщает о наличии задержек в производстве вакцины против коронавируса британской фармацевтической компании AstraZeneca, разрабатываемой вместе со специалистами Оксфорда.Как сообщает издание, в понедельник рабочая группа правительства Великобритании по вакцинам признала, что только 4 миллиона доз вакцины, разработанной Оксфордским университетом и AstraZeneca, будет доставлено в этом году из Нидерландов и Германии. При этом ранее рабочая группа заявляла, что планировала производство 30 миллионов доз в Соединенном Королевстве к концу года.Таким образом, если британский регулятор – Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) – одобрит вакцину, к концу этого года около 4 миллионов доз вакцины Оксфорда и AstraZeneca будет доступно в Британии для вакцинации. Однако первоначальные поставки будут импортированы из континентальной Европы. Изначально планировалось, что все британские дозы будут производиться через цепочку поставок, созданную Оксфордским университетом и AstraZeneca в Британии.Компания и рабочая группа по вакцинам заявили, что ожидают, что поставки, произведенные в Великобритании, начнут бесперебойно поступать в начале следующего года. По словам Маккаббина, по меньшей мере 80 миллионов из 100 миллионов доз вакцины Оксфорда и AstraZeneca, заказанные британским правительством, будут произведены в Великобритании.Ранее в ноябре исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины. Исследователи оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ученых удивило то, что эффективность вакцины оказалась выше в случае, когда пациентам вначале вводилась половина, а затем полная доза вакцины - в этом случае разработчики оценили эффективность вакцины в 90%. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%. Агентство Блумберг, ссылаясь на советника администрации действующего президента США Дональда Трампа Монсефа Слауи, сообщило, что дозировка вакцины, которая показала большую эффективность, испытывалась на добровольцах не старше 55 лет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201128/astrazeneca-1586754981.html
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дональд трамп, здоровье - общество, astrazeneca , оксфордский университет, европа, оксфорд, сша, в мире

СМИ сообщило о задержках в производстве вакцины AstraZeneca

10:59 08.12.2020
 
© REUTERS / Dado RuvicВакцина компании AstraZeneca
Вакцина компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© REUTERS / Dado Ruvic
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Газета Financial Times сообщает о наличии задержек в производстве вакцины против коронавируса британской фармацевтической компании AstraZeneca, разрабатываемой вместе со специалистами Оксфорда.
Как сообщает издание, в понедельник рабочая группа правительства Великобритании по вакцинам признала, что только 4 миллиона доз вакцины, разработанной Оксфордским университетом и AstraZeneca, будет доставлено в этом году из Нидерландов и Германии. При этом ранее рабочая группа заявляла, что планировала производство 30 миллионов доз в Соединенном Королевстве к концу года.
Таким образом, если британский регулятор – Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) – одобрит вакцину, к концу этого года около 4 миллионов доз вакцины Оксфорда и AstraZeneca будет доступно в Британии для вакцинации. Однако первоначальные поставки будут импортированы из континентальной Европы. Изначально планировалось, что все британские дозы будут производиться через цепочку поставок, созданную Оксфордским университетом и AstraZeneca в Британии.

"Были некоторые проблемы (с производством в Британии). Вот почему есть небольшая задержка с доставкой доз", - приводит издание слова руководителя по производству рабочей группы Иэна Маккаббина. Сама AstraZeneca заявила, что первое время использовала объект на континенте, поскольку зарезервировала там мощности, которые хотела использовать, "а не напрасно истратить", а не из-за проблем на британских объектах.

Компания и рабочая группа по вакцинам заявили, что ожидают, что поставки, произведенные в Великобритании, начнут бесперебойно поступать в начале следующего года. По словам Маккаббина, по меньшей мере 80 миллионов из 100 миллионов доз вакцины Оксфорда и AstraZeneca, заказанные британским правительством, будут произведены в Великобритании.
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Ранее в ноябре исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины. Исследователи оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ученых удивило то, что эффективность вакцины оказалась выше в случае, когда пациентам вначале вводилась половина, а затем полная доза вакцины - в этом случае разработчики оценили эффективность вакцины в 90%. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%. Агентство Блумберг, ссылаясь на советника администрации действующего президента США Дональда Трампа Монсефа Слауи, сообщило, что дозировка вакцины, которая показала большую эффективность, испытывалась на добровольцах не старше 55 лет.
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Распространение нового коронавирусаДональд ТрампЗдоровье - ОбществоAstraZenecaОксфордский университетЕвропаОксфордСШАВ мире
 
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