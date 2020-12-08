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https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588149569.html
Пакистан ведет переговоры с Россией по вакцине от коронавируса
Пакистан ведет переговоры с Россией по вакцине от коронавируса
Пакистан ведет переговоры с Россией и Китаем по вопросу закупки вакцин от коронавируса, сообщил специальный помощник премьер-министра по вопросам... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T09:58
2020-12-08T09:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
мид пакистана‎
пакистан
китай
исламабад
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 дек – РИА Новости. Пакистан ведет переговоры с Россией и Китаем по вопросу закупки вакцин от коронавируса, сообщил специальный помощник премьер-министра по вопросам здравоохранения Фейсал Султан."Мы ведем переговоры с Китаем, Россией и некоторыми другими странами о закупке вакцины (против Covid-19) после сужения нашего списка приоритетов", - сказал он.По его словам, Пакистан получит вакцину в период с января по март следующего года, первыми вакцинированы будут медицинские работники и пожилые люди."Нет еще ничего окончательного, однако я могу вам сказать, что мы должны полагаться более чем на один источник. Мы закупим вакцину только после того, как будет доказана ее эффективность и безопасность", - цитирует его заявление издание Express Tribune.Ранее Исламабад выделил 150 миллионов долларов как часть суммы на закупку вакцины.Как отмечает телеканал ARY News со ссылкой на источник, ранее посольство России в Исламабаде передало в МИД Пакистана письмо с предложением о продаже вакцины "Спутник V" и данными о клинических исследованиях и испытаниях вакцины. Министерство иностранных дел в свою очередь сообщило об этом предложении Национальной службе здравоохранения.Согласно последним данным минздрава Пакистана, в стране выявлено более 420 тысяч случаев заболевания. Более 356 тысяч человек победили болезнь, 8,3 тысячи погибли.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, мид пакистана‎, пакистан, китай, исламабад, в мире

Пакистан ведет переговоры с Россией по вакцине от коронавируса

09:58 08.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19
Медицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 дек – РИА Новости. Пакистан ведет переговоры с Россией и Китаем по вопросу закупки вакцин от коронавируса, сообщил специальный помощник премьер-министра по вопросам здравоохранения Фейсал Султан.
"Мы ведем переговоры с Китаем, Россией и некоторыми другими странами о закупке вакцины (против Covid-19) после сужения нашего списка приоритетов", - сказал он.
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По его словам, Пакистан получит вакцину в период с января по март следующего года, первыми вакцинированы будут медицинские работники и пожилые люди.
"Нет еще ничего окончательного, однако я могу вам сказать, что мы должны полагаться более чем на один источник. Мы закупим вакцину только после того, как будет доказана ее эффективность и безопасность", - цитирует его заявление издание Express Tribune.
Ранее Исламабад выделил 150 миллионов долларов как часть суммы на закупку вакцины.
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Как отмечает телеканал ARY News со ссылкой на источник, ранее посольство России в Исламабаде передало в МИД Пакистана письмо с предложением о продаже вакцины "Спутник V" и данными о клинических исследованиях и испытаниях вакцины. Министерство иностранных дел в свою очередь сообщило об этом предложении Национальной службе здравоохранения.
Согласно последним данным минздрава Пакистана, в стране выявлено более 420 тысяч случаев заболевания. Более 356 тысяч человек победили болезнь, 8,3 тысячи погибли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМИД Пакистана‎ПакистанКитайИсламабадВ мире
 
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