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https://ria.ru/20201208/ustarevanie-1588125099.html
Специалист назвал признаки устаревания компьютера
Специалист назвал признаки устаревания компьютера
Устаревание компьютера может быть как моральным, так и техническим. В первом случае за ним более или менее можно работать, хотя досадные неприятности не... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T02:12
2020-12-08T09:29
евгений черток
рексофт
россия
технологии
общество
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Устаревание компьютера может быть как моральным, так и техническим. В первом случае за ним более или менее можно работать, хотя досадные неприятности не исключаются. Во втором возможны неожиданные поломки в самый неподходящий момент из-за отказа оборудования, рассказал агентству "Прайм" руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток.Под техническим устареванием обычно понимаются проблемы с "железом": высохла и высыпалась термопаста между процессом и кулером, остановился или работает с перебоями кулер, программы зависают, а операционная система начинает сбоить, отметил он. По его словам, современный компьютер — многокомпонентная система, включающая в себя тысячи схем, проводов и другого оборудования. Каждый из этих компонентов может сломаться, что приведет к частичному или полному сбою всей системы. С другой стороны — не стоит сразу избавляться от старого или поломанного устройства. Его еще можно реанимировать с помощью современного процессора, добавить памяти или установить видеокарту для игр. Кардинального улучшения для современных ПК можно добиться, заменив механический жесткий диск на твердотельный накопитель SSD либо поменяв всю начинку. В последнем случае остаются лишь периферийные устройства. И даже если компьютер не реагирует ни на какие вмешательства, сбрасывать его со счетов рано. Лучше отдать мастеру, который даст вторую жизнь работающим компонентам, подытожил Черток.
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евгений черток, рексофт, россия, технологии, общество

Специалист назвал признаки устаревания компьютера

02:12 08.12.2020 (обновлено: 09:29 08.12.2020)
 
© Depositphotos / pressmasterМужчина сидит за компьютером
Мужчина сидит за компьютером - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Depositphotos / pressmaster
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Устаревание компьютера может быть как моральным, так и техническим. В первом случае за ним более или менее можно работать, хотя досадные неприятности не исключаются. Во втором возможны неожиданные поломки в самый неподходящий момент из-за отказа оборудования, рассказал агентству "Прайм" руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток.

"Моральное, или, по-другому, функциональное устаревание — это вопрос как имиджа, так и технологическая проблема. То есть устройство еще может быть вполне рабочим, но удовольствия от работы с ним никакого", — объясняет эксперт.

Под техническим устареванием обычно понимаются проблемы с "железом": высохла и высыпалась термопаста между процессом и кулером, остановился или работает с перебоями кулер, программы зависают, а операционная система начинает сбоить, отметил он.
По его словам, современный компьютер — многокомпонентная система, включающая в себя тысячи схем, проводов и другого оборудования. Каждый из этих компонентов может сломаться, что приведет к частичному или полному сбою всей системы.
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С другой стороны — не стоит сразу избавляться от старого или поломанного устройства. Его еще можно реанимировать с помощью современного процессора, добавить памяти или установить видеокарту для игр. Кардинального улучшения для современных ПК можно добиться, заменив механический жесткий диск на твердотельный накопитель SSD либо поменяв всю начинку. В последнем случае остаются лишь периферийные устройства.
И даже если компьютер не реагирует ни на какие вмешательства, сбрасывать его со счетов рано. Лучше отдать мастеру, который даст вторую жизнь работающим компонентам, подытожил Черток.
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