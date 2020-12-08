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https://ria.ru/20201208/ustalost-1588134150.html
Врач рассказал, как бороться с усталостью после COVID-19
Врач рассказал, как бороться с усталостью после COVID-19
Небольшая двигательная активность должна помочь справиться с последствиями коронавирусной инфекцией, заявил РИА Новости генеральный секретарь итальянской... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T05:30
2020-12-08T05:30
распространение нового коронавируса
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РИМ, 8 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Небольшая двигательная активность должна помочь справиться с последствиями коронавирусной инфекцией, заявил РИА Новости генеральный секретарь итальянской Федерации врачей общей практики (Fimmg) Сильвестро Скотти (Silvestro Scotti).По его словам, из 700 тысяч зараженных, которые находятся сейчас на домашней изоляции, по меньшей мере 200 тысяч испытывают последствия инфицирования.Для борьбы с основным синдромом - усталостью, врач советует начать двигаться, еще находясь в домашней изоляции.С другой стороны, отметил Скотти, задачей местных терапевтов может стать разработка программ, которые позволит отслеживать состояние своих пациентов после выздоровления, что должно как минимум их успокоить."С психологической точки зрения утомление может быть связано с эмоциональным упадком, сидячим образом жизни и работой из дома", - сказал эксперт.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, рим, в мире

Врач рассказал, как бороться с усталостью после COVID-19

05:30 08.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожий в Петровском парке в Москве
Прохожий в Петровском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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РИМ, 8 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Небольшая двигательная активность должна помочь справиться с последствиями коронавирусной инфекцией, заявил РИА Новости генеральный секретарь итальянской Федерации врачей общей практики (Fimmg) Сильвестро Скотти (Silvestro Scotti).
По его словам, из 700 тысяч зараженных, которые находятся сейчас на домашней изоляции, по меньшей мере 200 тысяч испытывают последствия инфицирования.
Для борьбы с основным синдромом - усталостью, врач советует начать двигаться, еще находясь в домашней изоляции.
"Важно действовать постепенно. При возможности проходить 4-5 тысячи шагов, ходить по лестнице (если никого не встречать), крутить педали велотренажера хотя бы четверть часа. Делать обычные упражнения. Главное – не останавливаться на чувстве усталости и утомления", - заключил эксперт.
С другой стороны, отметил Скотти, задачей местных терапевтов может стать разработка программ, которые позволит отслеживать состояние своих пациентов после выздоровления, что должно как минимум их успокоить.
"С психологической точки зрения утомление может быть связано с эмоциональным упадком, сидячим образом жизни и работой из дома", - сказал эксперт.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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