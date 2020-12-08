https://ria.ru/20201208/uscherb-1588165514.html
Последствия коррупции могут быть опаснее прямого ущерба, считает юрист
Последствия коррупции могут быть опаснее прямого ущерба, считает юрист
Последствия коррупции могут быть опаснее, чем прямой материальный ущерб, который удается возмещать, заявил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:17
2020-12-08T11:17
2020-12-08T11:17
александр бастрыкин
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Последствия коррупции могут быть опаснее, чем прямой материальный ущерб, который удается возмещать, заявил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости рассказал, что ущерб, причиненный коррупционными преступлениями, удалось компенсировать в 2020 году почти на 80%.В пример он привел преступления в области безопасности дорожного транспорта, пожарной безопасности или строительного надзора."Потенциальная опасность от такого коррупционного преступления, что что-то может не так пойти - взрыв или пожар - высока. И эти последствия тоже должны как-то оцениваться, при этом надо понимать, что коррупционные преступления опасны в первую очередь последствиями, которые они несут для общества", - подчеркнул юрист.
https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588142730.html
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александр бастрыкин
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Последствия коррупции могут быть опаснее, чем прямой материальный ущерб, который удается возмещать, заявил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
в интервью РИА Новости рассказал, что ущерб, причиненный коррупционными преступлениями, удалось компенсировать в 2020 году почти на 80%.
"Статистика очень хорошая, но надо понимать, что ущерб от коррупционных преступлений не только в уголовно-правовом, но и в общем смысле более широкое понятие. Коррупция не только прямой наносит ущерб, но и создает определенные негативные последствия. Тяжесть, вес этих преступлений более опасны, чем сам ущерб", - сказал Грибаков.
В пример он привел преступления в области безопасности дорожного транспорта, пожарной безопасности или строительного надзора.
"Потенциальная опасность от такого коррупционного преступления, что что-то может не так пойти - взрыв или пожар - высока. И эти последствия тоже должны как-то оцениваться, при этом надо понимать, что коррупционные преступления опасны в первую очередь последствиями, которые они несут для общества", - подчеркнул юрист.