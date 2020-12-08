https://ria.ru/20201208/ucheniya-1588302791.html

США "уничтожили" российские С-400 и Су-34 на учениях

США "уничтожили" российские С-400 и Су-34 на учениях

Американские военные провели во Флориде учения Emerald Flag, направленные, в частности, на отработку тактики ведения боя против российской техники, сообщил... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T21:22

2020-12-08T21:22

2020-12-08T21:22

россия

константин сивков

ввс сша

игорь коротченко

с-400 «триумф»

су-34

т-72 "урал"

флорида

сша

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Американские военные провели во Флориде учения Emerald Flag, направленные, в частности, на отработку тактики ведения боя против российской техники, сообщил Defence Blog.Издание продемонстрировало слайд из презентации ВВС США, на котором в качестве атакуемых "вражеских целей" показаны российские системы ПВО С-400, истребители-бомбардировщики Су-34, а также подлодки.Также авторы статьи сообщают, что американцы использовали в учениях образцы российских танков Т-72.Отмечается, что для "подготовки к битве 21-го века" США использовали наземное и воздушное оружие, а также задействовали спутниковые и компьютерные технологии.Российский военный эксперт Константин Сивков в разговоре с изданием "Взгляд" отметил, что показательные учения имеют мало общего с реальными боевыми действиями. Он подчеркнул, что С-400 является самым мощным ракетным комплексом в мире, а Су-34 считается одним из лучших бомбардировщиков."Заявления о том, что данную российскую технику легко уничтожить — это чепуха. Но показательнее другое — то, что отработка велась именно по нашим вооружениям. Американцы попросту готовятся к войне с Россией", — заявил он.Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, в свою очередь, назвал ситуацию "локальным тактическим эпизодом" и выразил мнение, что военные потенциалы России и США равны.

https://ria.ru/20201208/bezopasnost-1588238589.html

https://ria.ru/20201207/predupredzhenie-1588073097.html

https://ria.ru/20190605/1555033159.html

россия

флорида

сша

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россия, константин сивков, ввс сша, игорь коротченко, с-400 «триумф», су-34, т-72 "урал", флорида, сша, безопасность, в мире