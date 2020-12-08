В Чечне прокомментировали сюжет о похоронах убийцы французского учителя
© AP Photo / Michel EulerНа месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция
© AP Photo / Michel Euler
ГРОЗНЫЙ, 8 дек – РИА Новости. Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев заявил РИА Новости, что позиция родственников убийцы школьного учителя во Франции Абдулаха Анзорова, озвученная в сюжете ЧГТРК "Грозный", не является позицией телеканала, в материале нет речи об оправдании убийства французского учителя.
Ранее в эфире телеканала "Грозный" показали сюжет о похоронах в селении Шалажи убийцы школьного учителя во Франции Абдулаха Анзорова, в котором автор назвал его "жертвой провокации".
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оправдать убийство учителя во Франции невозможно, такие действия являются неприемлемыми. По его словам, государственные каналы могут транслировать разные точки зрения. Эти точки зрения могут не совпадать с той единственной точкой зрения, которая в данном случае может быть, отметил он. Песков заявил, что единственной точкой зрения на такие события может быть абсолютное осуждение этого убийства и понимание неприемлемости подобных действий.
"Не понимаю логику некоторых СМИ, которые пытаются представить мнение родственников и близких Абдулаха Анзорова, озвученное ими в эфире ЧГТРК "Грозный", как официальную позицию телеканала. Представим, что в эфире какого-нибудь телеканала человек заявит о совершенном преступлении или же желании совершить его. Получается, что это позиция телеканала, на котором данное заявление сделано? Странная логика. Как министр информации и печати ЧР могу сказать, что в сюжете была показана объективная картина проходивших похорон. Журналисты профессионально и честно выполнили свою работу. Ни о каком оправдании убийства французского учителя там речи не было", - заявил Дудаев РИА Новости.
Он напомнил, что глава Чечни Рамзан Кадыров сразу после теракта во Франции однозначно и недвусмысленно осудил его, а также подверг критике и действия французских властей, спровоцировавших, по его мнению, произошедшее.
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Он подчеркнул, что статьи с заголовками о том, что в республике оправдали терроризм, не имеют под собой никакого основания.
"Чеченская Республика является единственным регионом в мире, где в корне победили международных террористов и экстремистов из более чем 50 государств. Сегодня Рамзан Ахматович является главным в мире противником террористов, где бы они ни находились. Его стратегия и тактика борьбы с ними действительно успешна, и доказательством этого является наш цветущий край. Это общеизвестный факт, который никто не сможет отрицать. Упрекать нас в оправдании терроризма кощунственно и, мягко говоря, глупо", - заключил Дудаев.
В коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 16 октября был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавший был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.