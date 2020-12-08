https://ria.ru/20201208/ubiystvo-1588269557.html

Жителю Кубани грозит пожизненный срок за убийство жены и тещи

Жителю Кубани грозит пожизненный срок за убийство жены и тещи

Уголовное дело жителя Кубани, обвиняемого в убийстве жены и тещи на глазах у детей, направлено в суд, мужчине грозит пожизненный срок, сообщают СУСК и... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T17:55

2020-12-08T17:55

2020-12-08T17:55

следственный комитет россии (ск рф)

абинский район

краснодарский край

крымский район

происшествия

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КРАСНОДАР, 8 дек - РИА Новости. Уголовное дело жителя Кубани, обвиняемого в убийстве жены и тещи на глазах у детей, направлено в суд, мужчине грозит пожизненный срок, сообщают СУСК и прокуратура Краснодарского края."Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении жителя Абинского района, обвиняемого в совершении убийства своей бывшей супруги и ее матери. По версии следствия, в начале декабря 2019 года С., находясь в домовладении, расположенном в Крымском районе, в связи с длительными неприязненными отношениями нанес ножом многочисленные удары по телу своей бывшей 37-летней супруге и ее 66-летней матери... Убийство потерпевших он совершил с особой жестокостью, в присутствии своих двоих малолетних детей", - говорится в сообщении.В ходе осмотра места происшествия на теле жены обвиняемого обнаружено следователи насчитали более 40 повреждений, на теле тёщи – более 30 ранений. Отмечается, что свою вину обвиняемый частично признал и был заключён под стражу."Санкция за указанное преступление предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы, с возможностью назначения дополнительного наказания", - добавляется в релизе.

https://ria.ru/20201207/sud-1588007059.html

абинский район

краснодарский край

крымский район

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следственный комитет россии (ск рф), абинский район, краснодарский край, крымский район, происшествия