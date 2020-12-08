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В Кремле заявили, что оправдать убийство учителя во Франции невозможно
В Кремле заявили, что оправдать убийство учителя во Франции невозможно
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оправдать убийство учителя во Франции невозможно, такие действия являются неприемлемыми. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T12:20
2020-12-08T12:49
убийство учителя во франции
россия
дмитрий песков
франция
в мире
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оправдать убийство учителя во Франции невозможно, такие действия являются неприемлемыми.Ранее СМИ сообщили, что в Чечне "с почестями" похоронили террориста, убившего учителя за демонстрацию на уроках карикатур на пророка Мухаммеда. Песков, комментируя в понедельник сообщения СМИ о похоронах Абдулаха Анзорова, заявил, что не знает, хоронили ли в Чечне этого террориста. При этом он назвал убийство учителя терактом, который подлежит осуждению и неприятию.По словам пресс-секретаря президента, государственные каналы могут транслировать разные точки зрения. Эти точки зрения могут не совпадать с той единственной точкой зрения, которая в данном случае может быть, отметил он. По его словам, единственной точкой зрения на такие события может быть абсолютное осуждение этого убийства и понимание неприемлемости подобных действий.Убийство произошло в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 16 октября. Жертвой стал учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавший был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
https://radiosputnik.ria.ru/20201207/pokhorony-1588016978.html
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убийство учителя во франции, россия, дмитрий песков, франция, в мире

В Кремле заявили, что оправдать убийство учителя во Франции невозможно

12:20 08.12.2020 (обновлено: 12:49 08.12.2020)
 
© AP Photo / Michel EulerНа месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция
На месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© AP Photo / Michel Euler
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оправдать убийство учителя во Франции невозможно, такие действия являются неприемлемыми.
Ранее СМИ сообщили, что в Чечне "с почестями" похоронили террориста, убившего учителя за демонстрацию на уроках карикатур на пророка Мухаммеда. Песков, комментируя в понедельник сообщения СМИ о похоронах Абдулаха Анзорова, заявил, что не знает, хоронили ли в Чечне этого террориста. При этом он назвал убийство учителя терактом, который подлежит осуждению и неприятию.
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"Точно так же, как я сказал вчера. Ничего не меняется в нашем подходе. И единственный подход может быть именно таким, как я сказал вчера", - сказал Песков, комментируя вопрос, как в Кремле относятся к тому, что в СМИ появилась информация о том, что Анзоров - "жертва провокаций".
По словам пресс-секретаря президента, государственные каналы могут транслировать разные точки зрения. Эти точки зрения могут не совпадать с той единственной точкой зрения, которая в данном случае может быть, отметил он. По его словам, единственной точкой зрения на такие события может быть абсолютное осуждение этого убийства и понимание неприемлемости подобных действий.
Убийство произошло в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 16 октября. Жертвой стал учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавший был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
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Убийство учителя во ФранцииРоссияДмитрий ПесковФранцияВ мире
 
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