https://ria.ru/20201208/ubiystvo-1588180965.html

В Кремле заявили, что оправдать убийство учителя во Франции невозможно

В Кремле заявили, что оправдать убийство учителя во Франции невозможно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оправдать убийство учителя во Франции невозможно, такие действия являются неприемлемыми. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T12:20

2020-12-08T12:20

2020-12-08T12:49

убийство учителя во франции

россия

дмитрий песков

франция

в мире

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оправдать убийство учителя во Франции невозможно, такие действия являются неприемлемыми.Ранее СМИ сообщили, что в Чечне "с почестями" похоронили террориста, убившего учителя за демонстрацию на уроках карикатур на пророка Мухаммеда. Песков, комментируя в понедельник сообщения СМИ о похоронах Абдулаха Анзорова, заявил, что не знает, хоронили ли в Чечне этого террориста. При этом он назвал убийство учителя терактом, который подлежит осуждению и неприятию.По словам пресс-секретаря президента, государственные каналы могут транслировать разные точки зрения. Эти точки зрения могут не совпадать с той единственной точкой зрения, которая в данном случае может быть, отметил он. По его словам, единственной точкой зрения на такие события может быть абсолютное осуждение этого убийства и понимание неприемлемости подобных действий.Убийство произошло в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 16 октября. Жертвой стал учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавший был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

https://radiosputnik.ria.ru/20201207/pokhorony-1588016978.html

https://ria.ru/20201128/uchitel-1586788223.html

россия

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убийство учителя во франции, россия, дмитрий песков, франция, в мире