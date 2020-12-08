https://ria.ru/20201208/ubiystvo-1588158233.html

В Ленинградской области пожилую женщину убили из-за 300 рублей

В Ленинградской области пожилую женщину убили из-за 300 рублей

Сотрудники полиции задержали юношу, подозреваемого в убийстве пожилой соседки в Тосненском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T10:45

2020-12-08T10:45

2020-12-08T10:45

гумвд

ленинградская область

тосненский район

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали юношу, подозреваемого в убийстве пожилой соседки в Тосненском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД."Задержан подозреваемый в убийстве пожилой соседки в Тосненском районе", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, в октябре в поселке Красный Бор было обнаружено тело 86-летней женщины, 7 декабря сотрудники уголовного розыска задержали ее 18-летнего соседа."По версии оперативников, 19 октября он зашел в дом своей соседке занять денег. В ходе возникшего конфликта молодой человек кочергой нанес несколько ударов пенсионерке, после чего забрал 300 рублей и покинул место преступления", - сказано в сообщении.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".

https://ria.ru/20201206/podrostok-1587906718.html

ленинградская область

тосненский район

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гумвд, ленинградская область, тосненский район, происшествия