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В Ленинградской области пожилую женщину убили из-за 300 рублей
В Ленинградской области пожилую женщину убили из-за 300 рублей
Сотрудники полиции задержали юношу, подозреваемого в убийстве пожилой соседки в Тосненском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T10:45
2020-12-08T10:45
2020-12-08T10:45
гумвд
ленинградская область
тосненский район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали юношу, подозреваемого в убийстве пожилой соседки в Тосненском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД."Задержан подозреваемый в убийстве пожилой соседки в Тосненском районе", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, в октябре в поселке Красный Бор было обнаружено тело 86-летней женщины, 7 декабря сотрудники уголовного розыска задержали ее 18-летнего соседа."По версии оперативников, 19 октября он зашел в дом своей соседке занять денег. В ходе возникшего конфликта молодой человек кочергой нанес несколько ударов пенсионерке, после чего забрал 300 рублей и покинул место преступления", - сказано в сообщении.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".
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гумвд, ленинградская область, тосненский район, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек – РИА Новости.
Сотрудники полиции задержали юношу, подозреваемого в убийстве пожилой соседки в Тосненском районе Ленинградской области
, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД
.
"Задержан подозреваемый в убийстве пожилой соседки в Тосненском районе", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в октябре в поселке Красный Бор было обнаружено тело 86-летней женщины, 7 декабря сотрудники уголовного розыска задержали ее 18-летнего соседа.
"По версии оперативников, 19 октября он зашел в дом своей соседке занять денег. В ходе возникшего конфликта молодой человек кочергой нанес несколько ударов пенсионерке, после чего забрал 300 рублей и покинул место преступления", - сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".