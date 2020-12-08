https://ria.ru/20201208/turist-1588153857.html

Ярославская область зазывает туристов шоколадом и огурцами

Ярославская область зазывает туристов шоколадом и огурцами

В Ярославской области с целью развития гастрономического туризма разработали электронную карту "Путешествие за вкусом" – путешественникам предлагают попробовать РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T10:26

2020-12-08T10:26

2020-12-08T11:42

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 дек – РИА Новости. В Ярославской области с целью развития гастрономического туризма разработали электронную карту "Путешествие за вкусом" – путешественникам предлагают попробовать ярославский шоколад, пошехонский пряник, вятские соленые огурцы, хвойный лимонад и даже виноградных улиток, рассказал РИА Новости и.о. директора областного департамента туризма Владимир Лысенко.Путешествие за вкусом"Гастрономический туризм – явление для России относительно новое, но уже популярное. И если поначалу большинство гурманов отправлялись за границу – в Италию, Францию, то сейчас на волне подъема внутреннего туризма россияне открывают для себя гастрономические маршруты своей страны, в том числе и нашего региона", - рассказал Лысенко."В связи с пандемией развитие гастрономического туризма приобретает особое значение. Ведь это один из форматов безопасных индивидуальных путешествий. И, конечно, департамент туризма уделяет этому направлению серьезное внимание", - добавил он.Правительство Ярославской области разработало электронную гастрономическую карту "Путешествие за вкусом", которая позволяет гурманам составить собственный план знакомства с регионом и продегустировать самые интересные блюда и напитки. На карте представлены 60 объектов – это кафе и рестораны, предприятия, фермерские хозяйства, музеи, а также отражены гастрономические события, продукты-бренды. Построить свой "вкусный" маршрут по городам области можно на сайте http://www.yareda.ru, там же предлагают уже готовые туристические программы.Департамент активно взаимодействует с фермерскими хозяйствами, оказывая помощь в разработке новых маршрутов и необычных экскурсий. Например, в Переславле-Залесском можно своими глазами увидеть все этапы приготовления различных сыров, посетить ферму виноградных улиток и попробовать эскарго по-переславски. А еще переславцы угощают 12 сортами кваса и хвойным лимонадом. В Мышкинском районе можно попробовать угощения из печки в Кацкой деревне Мартыново; в Гаврилов-Яме — полакомиться вишневым вареньем и наливками, в Ростове Великом — оценить луковый мармелад и знаменитую медовуху. В селе Вятское Некрасовского района покажут, как выращивают знаменитые вятские огурчики, которые некогда подавались в России к царскому столу, поделятся секретами засолки и, конечно, угостят вкусным, ядреным лакомством.Проходят в регионе и крупные гастрономические события. Так, в целях поддержки производителей, работающих с местными продуктами, на центральных площадях городов региона областное правительство многократно организовывало "Маркеты местной еды" с презентациями, дегустациями, мастер-классами, лекториями и консультациями для тех, кто мечтает открыть свой собственный бизнес в сфере гастрономии."Понятно, что в этом году мы по причинам пандемии коронавируса крайне осторожно проводим массовые мероприятия. Тем не менее в Ярославле в День города состоялся традиционный городской пикник "Пир на Волге", который проходил с соблюдением всех необходимых мер осторожности", - отметил Владимир Лысенко.Вкусы РоссииПравительство региона работает над продвижением местных пищевых брендов на федеральном уровне, отметил собеседник."Сейчас Ярославская область принимает участие в первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", где представлены на голосование сразу 16 позиций. Наибольшей популярностью у народного жюри пользуются ярославский шоколад, пошехонский пряник, вятские соленые огурцы, сыр "Неро" и сметана из "Ярославки", - рассказал Владимир Лысенко.В номинации "Из нашей деревни" участвуют Ярославская форель, сыр "Неро", сметана из Ярославки, овечий сыр "Селецкий", перепел "Угличский". В номинации "На всю страну" представлены бренды "Вятский огурец", сыр "Улейма", минеральная лечебно-столовая вода "Угличская", Рыбинское мороженое, сыр "Угличский". Номинацию "Вкусное рядом" представляют Рыбинский яичный белок, Ярославский шоколад, Пошехонский пряник, Переславский ибериец, Ярославское варенье и Переславская колбаса из дичи.Всего на конкурс поступило 508 заявок из 79 регионов страны.Карта гостяВладимир Лысенко подчеркивает, что еще в начале ноября в Ярославской области стартовала программа лояльности для туристов "Карта гостя"."Карта предоставляет туристам ряд скидок и бонусов. На сегодняшний день в программе лояльности участвуют более 25 организаций – это отели, магазины, музеи, кафе и рестораны. Партнерский список регулярно обновляется, расширяя возможности пользователей карты. Путешествовать с такой картой комфортно и выгодно", - подчеркнул Лысенко.Карта электронная. Любой желающий может скачать ее на свой гаджет с сайта "Визит Ярославия" https://visityaroslavia.ru. Регистрации или оплаты не требуется. Для получения скидки или бонуса достаточно предъявить карту у партнера – на кассе или на ресепшен.

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https://ria.ru/20201117/biznes-1585083596.html

https://ria.ru/20201202/sledzh-khokkey-1587406606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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