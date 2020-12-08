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Туризм
https://ria.ru/20201208/turagentstvo-1588162374.html
Турагентство пытается оспорить возврат денег клиенту по чарджбэку
Турагентство пытается оспорить возврат денег клиенту по чарджбэку
Банк вернул деньги туристу по процедуре чарджбэка, но агент пытается это оспорить, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T12:22
2020-12-08T12:22
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Банк вернул деньги туристу по процедуре чарджбэка, но агент пытается это оспорить, сообщает TourDom.ru. Турагент из Якутска Татьяна рассказала, что в январе ее клиент забронировал поездку в Турцию на июнь. Оплатил банковской картой полную стоимость – 178 тысяч рублей. Из-за приостановки международного авиасообщения тур был аннулирован. Татьяна переслала клиенту уведомление от туроператора, в котором предлагалось выбрать равнозначный продукт, а в случае несогласия гарантировался возврат денег до 31 декабря 2021 года, как это предусмотрено постановлением правительства № 1073 от 24 июля. Однако турист предпочел инициировать через банк процедуру чарджбэка. И в октябре стоимость путевки списали со счета агентства. Татьяна обратилась в региональное отделение, а также в центральный офис банка. Она указала, что при принятии решения об отзыве платежа не учитывались положения правительственного постановления, четко оговаривающие условия переноса туров, реализованных операторами до 31 марта 2020 года, и порядок возврата средств клиентам. "В головной структуре пообещали разобраться в ситуации, но конкретного выхода пока не предложили", – говорит она. По словам основателя юридического агентства Георгия Мохова, в данном случае имеет место конфликт правовых нормативов, регулирующих порядок отсрочки обязательств по не состоявшимся из-за пандемии турам, и тех, что регламентируют чарджбэк. Такие вопросы решаются банками индивидуально, в зависимости от их готовности вникать в нюансы законодательства. Действия туриста правомерны – он запросил возврат за неоказанную услугу в соответствии с банковским регламентом. В то же время юрист отмечает: по подобным делам уже были прецеденты судебных решений в пользу турагентов. С иском в отношении банка туркомпания может обратиться на том основании, что чарджбэк применен без учета спецпорядка возврата средств по "пандемийным" турам.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, туризм, туристы, новости - туризм, деньги

Турагентство пытается оспорить возврат денег клиенту по чарджбэку

12:22 08.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЧеловек с ноутбуком
Человек с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Банк вернул деньги туристу по процедуре чарджбэка, но агент пытается это оспорить, сообщает TourDom.ru.
Турагент из Якутска Татьяна рассказала, что в январе ее клиент забронировал поездку в Турцию на июнь. Оплатил банковской картой полную стоимость – 178 тысяч рублей. Из-за приостановки международного авиасообщения тур был аннулирован.
Татьяна переслала клиенту уведомление от туроператора, в котором предлагалось выбрать равнозначный продукт, а в случае несогласия гарантировался возврат денег до 31 декабря 2021 года, как это предусмотрено постановлением правительства № 1073 от 24 июля.
Однако турист предпочел инициировать через банк процедуру чарджбэка. И в октябре стоимость путевки списали со счета агентства. Татьяна обратилась в региональное отделение, а также в центральный офис банка. Она указала, что при принятии решения об отзыве платежа не учитывались положения правительственного постановления, четко оговаривающие условия переноса туров, реализованных операторами до 31 марта 2020 года, и порядок возврата средств клиентам.
"В головной структуре пообещали разобраться в ситуации, но конкретного выхода пока не предложили", – говорит она.
По словам основателя юридического агентства Георгия Мохова, в данном случае имеет место конфликт правовых нормативов, регулирующих порядок отсрочки обязательств по не состоявшимся из-за пандемии турам, и тех, что регламентируют чарджбэк.
Такие вопросы решаются банками индивидуально, в зависимости от их готовности вникать в нюансы законодательства. Действия туриста правомерны – он запросил возврат за неоказанную услугу в соответствии с банковским регламентом.
В то же время юрист отмечает: по подобным делам уже были прецеденты судебных решений в пользу турагентов. С иском в отношении банка туркомпания может обратиться на том основании, что чарджбэк применен без учета спецпорядка возврата средств по "пандемийным" турам.
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