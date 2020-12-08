https://ria.ru/20201208/tula-1588255610.html

Выставка древних кладов открылась в музейном квартале Тулы

Выставка древних кладов открылась в музейном квартале Тулы

Филиал заповедника "Куликово поле", расположенный в музейном квартале Тулы, представил выставку кладов, обнаруженных на территории Тульской, Брянской, Курской,... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T17:11

2020-12-08T17:11

2020-12-08T17:59

культура

500-летие тульского кремля

"куликово поле"

тула

тульская область

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Филиал заповедника "Куликово поле", расположенный в музейном квартале Тулы, представил выставку кладов, обнаруженных на территории Тульской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Тамбовской, Липецкой областей, сообщили в оргкомитете празднования 500-летия Тульского кремля."В древности клады были вполне обычной вещью, их прятали не одноглазые разбойники, а люди в минуту опасности – купцы, мастера-ремесленники, домохозяйки, воины, крестьяне. С каждым из кладов связана личная трагедия: если владелец не забрал ценности, с ним что-то случилось", – говорится в сообщении.На выставке представлены украшения, инструменты и другие предметы, самым древним из которых более трех тысяч лет. Экспонаты из фондов музея рассказывают, где проходили древние торговые пути, какие земли они связывали и что ценилось у разных народов.

тула

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

500-летие тульского кремля, "куликово поле", тула, тульская область