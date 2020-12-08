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Выставка древних кладов открылась в музейном квартале Тулы
Выставка древних кладов открылась в музейном квартале Тулы
Филиал заповедника "Куликово поле", расположенный в музейном квартале Тулы, представил выставку кладов, обнаруженных на территории Тульской, Брянской, Курской,... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:11
2020-12-08T17:59
культура
500-летие тульского кремля
"куликово поле"
тула
тульская область
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Филиал заповедника "Куликово поле", расположенный в музейном квартале Тулы, представил выставку кладов, обнаруженных на территории Тульской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Тамбовской, Липецкой областей, сообщили в оргкомитете празднования 500-летия Тульского кремля."В древности клады были вполне обычной вещью, их прятали не одноглазые разбойники, а люди в минуту опасности – купцы, мастера-ремесленники, домохозяйки, воины, крестьяне. С каждым из кладов связана личная трагедия: если владелец не забрал ценности, с ним что-то случилось", – говорится в сообщении.На выставке представлены украшения, инструменты и другие предметы, самым древним из которых более трех тысяч лет. Экспонаты из фондов музея рассказывают, где проходили древние торговые пути, какие земли они связывали и что ценилось у разных народов.
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500-летие тульского кремля, "куликово поле", тула, тульская область

Выставка древних кладов открылась в музейном квартале Тулы

17:11 08.12.2020 (обновлено: 17:59 08.12.2020)
 
© тульский-кремль.рфЭкспонаты выставки в филиале музея "Куликово поле" в Музейном квартале Тулы
Экспонаты выставки в филиале музея Куликово поле в Музейном квартале Тулы - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© тульский-кремль.рф
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Филиал заповедника "Куликово поле", расположенный в музейном квартале Тулы, представил выставку кладов, обнаруженных на территории Тульской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Тамбовской, Липецкой областей, сообщили в оргкомитете празднования 500-летия Тульского кремля.
"В древности клады были вполне обычной вещью, их прятали не одноглазые разбойники, а люди в минуту опасности – купцы, мастера-ремесленники, домохозяйки, воины, крестьяне. С каждым из кладов связана личная трагедия: если владелец не забрал ценности, с ним что-то случилось", – говорится в сообщении.
На выставке представлены украшения, инструменты и другие предметы, самым древним из которых более трех тысяч лет. Экспонаты из фондов музея рассказывают, где проходили древние торговые пути, какие земли они связывали и что ценилось у разных народов.
 
Культура500-летие Тульского кремля"Куликово поле"ТулаТульская область
 
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