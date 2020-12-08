https://ria.ru/20201208/trevoga-1588124802.html
Хаос и неизвестность. Как избавиться от предновогодней тревоги
Хаос и неизвестность. Как избавиться от предновогодней тревоги
Достичь спокойствия и эмоциональной стабильности в преддверии Нового года можно, несмотря на пандемию коронавируса. Какие приемы могут помочь, рассказала в... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T02:10
2020-12-08T02:10
2020-12-08T02:10
надежда рябичкина
россия
психология
новый год
общество
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Достичь спокойствия и эмоциональной стабильности в преддверии Нового года можно, несмотря на пандемию коронавируса. Какие приемы могут помочь, рассказала в интервью радио Sputnik психолог семейного медицинского центра "Пангея" Надежда Рябичкина.Многие россияне считают, что употребление витаминов или каких-то таблеток может повысить их тонус и придать сил на фоне пандемии и холодной зимней погоды. Однако Рябичкина считает, что гораздо эффективнее использовать не "волшебные таблетки", а простые психологические приемы. Один из них – это создать для себя какие-то незамысловатые ежедневные ритуалы, которые будут успокаивать. Рябичкина объяснила также, что концентрация на сегодняшнем дне вызывает прилив сил. Добиться такого эффекта можно с помощью простого календаря. "Ситуация настолько хаотичная, неизвестная и непонятная, что это вызывает тревогу. А что будет? А справлюсь я или нет? Невозможность увидеть какую-то четкую картину из-за сложившейся ситуации вызывает панику. Чтобы этого не было, я рекомендую прямо на календаре закрыть следующий день и предыдущий день, чтобы посмотреть на сегодняшний и сконцентрироваться. Вы сами заметите, что ваш организм откроет внутренние ресурсы, поскольку он сконцентрируется на сейчас", – заключила психолог.
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надежда рябичкина, россия, психология, новый год, общество
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Достичь спокойствия и эмоциональной стабильности в преддверии Нового года можно, несмотря на пандемию коронавируса. Какие приемы могут помочь, рассказала в интервью радио Sputnik
психолог семейного медицинского центра "Пангея" Надежда Рябичкина.
Многие россияне считают, что употребление витаминов или каких-то таблеток может повысить их тонус и придать сил на фоне пандемии и холодной зимней погоды. Однако Рябичкина считает, что гораздо эффективнее использовать не "волшебные таблетки", а простые психологические приемы. Один из них – это создать для себя какие-то незамысловатые ежедневные ритуалы, которые будут успокаивать.
"Например, можно употреблять травяной чай с лавандой или ромашкой. Еще можно утром, после пробуждения, что-то съедать или что-то выпивать, или протирать пыль на определенной статуэтке, или подходить к определенному месту. Вот эти маленькие ритуалы каждого дня в этом непонятном периоде выведут как минимум на стабильность", – посоветовала психолог.
Рябичкина объяснила также, что концентрация на сегодняшнем дне вызывает прилив сил. Добиться такого эффекта можно с помощью простого календаря.
"Ситуация настолько хаотичная, неизвестная и непонятная, что это вызывает тревогу. А что будет? А справлюсь я или нет? Невозможность увидеть какую-то четкую картину из-за сложившейся ситуации вызывает панику. Чтобы этого не было, я рекомендую прямо на календаре закрыть следующий день и предыдущий день, чтобы посмотреть на сегодняшний и сконцентрироваться. Вы сами заметите, что ваш организм откроет внутренние ресурсы, поскольку он сконцентрируется на сейчас", – заключила психолог.