https://ria.ru/20201208/trevoga-1588124802.html

Хаос и неизвестность. Как избавиться от предновогодней тревоги

Хаос и неизвестность. Как избавиться от предновогодней тревоги

Достичь спокойствия и эмоциональной стабильности в преддверии Нового года можно, несмотря на пандемию коронавируса. Какие приемы могут помочь, рассказала в... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T02:10

2020-12-08T02:10

2020-12-08T02:10

надежда рябичкина

россия

психология

новый год

общество

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Достичь спокойствия и эмоциональной стабильности в преддверии Нового года можно, несмотря на пандемию коронавируса. Какие приемы могут помочь, рассказала в интервью радио Sputnik психолог семейного медицинского центра "Пангея" Надежда Рябичкина.Многие россияне считают, что употребление витаминов или каких-то таблеток может повысить их тонус и придать сил на фоне пандемии и холодной зимней погоды. Однако Рябичкина считает, что гораздо эффективнее использовать не "волшебные таблетки", а простые психологические приемы. Один из них – это создать для себя какие-то незамысловатые ежедневные ритуалы, которые будут успокаивать. Рябичкина объяснила также, что концентрация на сегодняшнем дне вызывает прилив сил. Добиться такого эффекта можно с помощью простого календаря. "Ситуация настолько хаотичная, неизвестная и непонятная, что это вызывает тревогу. А что будет? А справлюсь я или нет? Невозможность увидеть какую-то четкую картину из-за сложившейся ситуации вызывает панику. Чтобы этого не было, я рекомендую прямо на календаре закрыть следующий день и предыдущий день, чтобы посмотреть на сегодняшний и сконцентрироваться. Вы сами заметите, что ваш организм откроет внутренние ресурсы, поскольку он сконцентрируется на сейчас", – заключила психолог.

https://ria.ru/20201207/dekabr-1587680580.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

надежда рябичкина, россия, психология, новый год, общество