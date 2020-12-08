На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:40 08.12.2020 (обновлено: 11:30 08.12.2020)
© Фото : ГУ МЧС РФ по Нижегородской областиДТП с участием девяти автомобилей на трассе М-7 в Нижегородской области
© Фото : ГУ МЧС РФ по Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Девять автомобилей столкнулись в Нижегородской области на трассе М-7 Волга, сообщает региональное управление МЧС.
"Информация о дорожно-транспортном происшествии с участием порядка девяти автомобилей в Богородском муниципальном округе на подъезде к федеральной автодороге М-7 поступила во вторник в 07.08", - говорится в сообщении МЧС.
По данным регионального управления МВД, в ДТП пострадали два человека. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Информация о пострадавших не уточняется.
На данный момент РИА Новости не располагает комментарием ГИБДД региона.
"По уточненной информации, на 420-м километре автодороги Р-125 Нижний Новгород – Ряжск в Богородском муниципальном округе произошло два дорожно-транспортных происшествия. В первом ДТП – столкновение пяти автомобилей, погибших и пострадавших нет, во втором ДТП – столкновение пяти автомобилей, погибших нет, пострадали два человека, детей нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение транспорта на дороге не остановлено, осуществляется проезд по одной полосе. Обстоятельства происшествия устанавливаются.