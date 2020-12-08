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На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
Девять автомобилей столкнулись в Нижегородской области на трассе М-7 Волга, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T08:40
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нижний новгород
ряжск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Девять автомобилей столкнулись в Нижегородской области на трассе М-7 Волга, сообщает региональное управление МЧС.По данным регионального управления МВД, в ДТП пострадали два человека. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.Информация о пострадавших не уточняется.На данный момент РИА Новости не располагает комментарием ГИБДД региона."По уточненной информации, на 420-м километре автодороги Р-125 Нижний Новгород – Ряжск в Богородском муниципальном округе произошло два дорожно-транспортных происшествия. В первом ДТП – столкновение пяти автомобилей, погибших и пострадавших нет, во втором ДТП – столкновение пяти автомобилей, погибших нет, пострадали два человека, детей нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение транспорта на дороге не остановлено, осуществляется проезд по одной полосе. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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нижний новгород, ряжск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия

На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей

08:40 08.12.2020 (обновлено: 11:30 08.12.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС РФ по Нижегородской областиДТП с участием девяти автомобилей на трассе М-7 в Нижегородской области
ДТП с участием девяти автомобилей на трассе М-7 в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : ГУ МЧС РФ по Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Девять автомобилей столкнулись в Нижегородской области на трассе М-7 Волга, сообщает региональное управление МЧС.
"Информация о дорожно-транспортном происшествии с участием порядка девяти автомобилей в Богородском муниципальном округе на подъезде к федеральной автодороге М-7 поступила во вторник в 07.08", - говорится в сообщении МЧС.
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Вчера, 22:31
На Ставрополье два человека погибли в ДТП с грузовиком
По данным регионального управления МВД, в ДТП пострадали два человека. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Информация о пострадавших не уточняется.
На данный момент РИА Новости не располагает комментарием ГИБДД региона.
"По уточненной информации, на 420-м километре автодороги Р-125 Нижний НовгородРяжск в Богородском муниципальном округе произошло два дорожно-транспортных происшествия. В первом ДТП – столкновение пяти автомобилей, погибших и пострадавших нет, во втором ДТП – столкновение пяти автомобилей, погибших нет, пострадали два человека, детей нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение транспорта на дороге не остановлено, осуществляется проезд по одной полосе. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
 
Нижний НовгородРяжскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская областьПроисшествия
 
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