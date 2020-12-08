https://ria.ru/20201208/trassa-1588141224.html

На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей

На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей

Девять автомобилей столкнулись в Нижегородской области на трассе М-7 Волга, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T08:40

2020-12-08T08:40

2020-12-08T11:30

нижний новгород

ряжск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Девять автомобилей столкнулись в Нижегородской области на трассе М-7 Волга, сообщает региональное управление МЧС.По данным регионального управления МВД, в ДТП пострадали два человека. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.Информация о пострадавших не уточняется.На данный момент РИА Новости не располагает комментарием ГИБДД региона."По уточненной информации, на 420-м километре автодороги Р-125 Нижний Новгород – Ряжск в Богородском муниципальном округе произошло два дорожно-транспортных происшествия. В первом ДТП – столкновение пяти автомобилей, погибших и пострадавших нет, во втором ДТП – столкновение пяти автомобилей, погибших нет, пострадали два человека, детей нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение транспорта на дороге не остановлено, осуществляется проезд по одной полосе. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

https://ria.ru/20201207/dtp-1588117780.html

нижний новгород

ряжск

нижегородская область

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нижний новгород, ряжск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия