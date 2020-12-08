https://ria.ru/20201208/tramp-1588309614.html

Трамп рассчитывает остаться на второй срок

Трамп рассчитывает остаться на второй срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает остаться на второй срок, несмотря на то, что, по предварительным данным, он проиграл выборы. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T22:38

2020-12-08T22:38

2020-12-08T22:38

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает остаться на второй срок, несмотря на то, что, по предварительным данным, он проиграл выборы."Посмотрим, какая будет следующая администрация, потому что мы выиграли в ключевых штатах, и произошли ужасные вещи", - сказал Трамп, выступая в Белом доме.Практически все штаты утвердили результаты голосования, демократ Джо Байден набирает 306 голосов выборщиков против 232 у Трампа. Адвокаты Трампа оспаривают результаты выборов в ряде штатов, но пока безуспешно. Выборщики проголосуют 14 декабря, а конгресс утвердит итоги голосования 6 января.

https://ria.ru/20201208/vybory-1588141748.html

сша

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дональд трамп, джо байден, сша, в мире