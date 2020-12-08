https://ria.ru/20201208/tramp-1588309614.html
Трамп рассчитывает остаться на второй срок
Трамп рассчитывает остаться на второй срок
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает остаться на второй срок, несмотря на то, что, по предварительным данным, он проиграл выборы. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T22:38
2020-12-08T22:38
2020-12-08T22:38
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587882149_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_43d9138cff2b560a7f670688b6d75ed2.jpg
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает остаться на второй срок, несмотря на то, что, по предварительным данным, он проиграл выборы."Посмотрим, какая будет следующая администрация, потому что мы выиграли в ключевых штатах, и произошли ужасные вещи", - сказал Трамп, выступая в Белом доме.Практически все штаты утвердили результаты голосования, демократ Джо Байден набирает 306 голосов выборщиков против 232 у Трампа. Адвокаты Трампа оспаривают результаты выборов в ряде штатов, но пока безуспешно. Выборщики проголосуют 14 декабря, а конгресс утвердит итоги голосования 6 января.
https://ria.ru/20201208/vybory-1588141748.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587882149_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_8ff24d5b32d7f94dc2c72cb17dabcc51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает остаться на второй срок, несмотря на то, что, по предварительным данным, он проиграл выборы.
"Посмотрим, какая будет следующая администрация, потому что мы выиграли в ключевых штатах, и произошли ужасные вещи", - сказал Трамп, выступая в Белом доме.
"Надеюсь, следующая администрация будет администрацией Трампа, нельзя украсть голоса мошенничеством и обманом", - добавил Трамп.
Практически все штаты утвердили результаты голосования, демократ Джо Байден набирает 306 голосов выборщиков против 232 у Трампа. Адвокаты Трампа оспаривают результаты выборов в ряде штатов, но пока безуспешно. Выборщики проголосуют 14 декабря, а конгресс утвердит итоги голосования 6 января.