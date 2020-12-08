https://ria.ru/20201208/trafik-1588235692.html

Система распознавания по силуэту поможет подсчитать трафик на дорогах

Система распознавания по силуэту поможет подсчитать трафик на дорогах

Система распознавания людей по силуэту поможет подсчитать трафик на дорогах Москвы и облегчит работу правоохранительных органов, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T15:51

2020-12-08T15:51

2020-12-08T15:51

транспорт

москва

технологии

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Система распознавания людей по силуэту поможет подсчитать трафик на дорогах Москвы и облегчит работу правоохранительных органов, заявили РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.Ранее в СМИ появилась информация, что АО "Электронная Москва", принадлежащее департаменту имущества столицы, планирует добавить в систему видеонаблюдения города возможность отслеживать граждан по силуэтам."На базе закупаемого программного обеспечения предполагается создать модуль детектирования силуэтов людей. Данный функционал предназначен для работы правоохранительных органов. Он позволит облегчить обработку видеоархивов: с помощью данного модуля в рамках расследования правонарушений можно будет искать только "полезные" участки архивного видео, на которых присутствовали люди", - сообщили в пресс-службе.В ведомстве добавили, что также указанный функционал будет использоваться для аналитических задач планирования городской инфраструктуры органами власти Москвы, так как будет позволять осуществлять подсчет трафика граждан на дорогах и транспортных узлах.

https://ria.ru/20201103/vyatgu-1582705140.html

https://ria.ru/20200826/izobretenie-1576338659.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, москва, технологии