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Система распознавания по силуэту поможет подсчитать трафик на дорогах
Система распознавания по силуэту поможет подсчитать трафик на дорогах
Система распознавания людей по силуэту поможет подсчитать трафик на дорогах Москвы и облегчит работу правоохранительных органов, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T15:51
2020-12-08T15:51
транспорт
москва
технологии
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Система распознавания людей по силуэту поможет подсчитать трафик на дорогах Москвы и облегчит работу правоохранительных органов, заявили РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.Ранее в СМИ появилась информация, что АО "Электронная Москва", принадлежащее департаменту имущества столицы, планирует добавить в систему видеонаблюдения города возможность отслеживать граждан по силуэтам."На базе закупаемого программного обеспечения предполагается создать модуль детектирования силуэтов людей. Данный функционал предназначен для работы правоохранительных органов. Он позволит облегчить обработку видеоархивов: с помощью данного модуля в рамках расследования правонарушений можно будет искать только "полезные" участки архивного видео, на которых присутствовали люди", - сообщили в пресс-службе.В ведомстве добавили, что также указанный функционал будет использоваться для аналитических задач планирования городской инфраструктуры органами власти Москвы, так как будет позволять осуществлять подсчет трафика граждан на дорогах и транспортных узлах.
https://ria.ru/20201103/vyatgu-1582705140.html
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60
транспорт, москва, технологии

Система распознавания по силуэту поможет подсчитать трафик на дорогах

15:51 08.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобили в пробке
Автомобили в пробке - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Система распознавания людей по силуэту поможет подсчитать трафик на дорогах Москвы и облегчит работу правоохранительных органов, заявили РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.
Ранее в СМИ появилась информация, что АО "Электронная Москва", принадлежащее департаменту имущества столицы, планирует добавить в систему видеонаблюдения города возможность отслеживать граждан по силуэтам.
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"На базе закупаемого программного обеспечения предполагается создать модуль детектирования силуэтов людей. Данный функционал предназначен для работы правоохранительных органов. Он позволит облегчить обработку видеоархивов: с помощью данного модуля в рамках расследования правонарушений можно будет искать только "полезные" участки архивного видео, на которых присутствовали люди", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что также указанный функционал будет использоваться для аналитических задач планирования городской инфраструктуры органами власти Москвы, так как будет позволять осуществлять подсчет трафика граждан на дорогах и транспортных узлах.
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