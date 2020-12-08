https://ria.ru/20201208/trafik-1588235692.html
Система распознавания по силуэту поможет подсчитать трафик на дорогах
Система распознавания по силуэту поможет подсчитать трафик на дорогах
Система распознавания людей по силуэту поможет подсчитать трафик на дорогах Москвы и облегчит работу правоохранительных органов, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T15:51
2020-12-08T15:51
2020-12-08T15:51
транспорт
москва
технологии
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Система распознавания людей по силуэту поможет подсчитать трафик на дорогах Москвы и облегчит работу правоохранительных органов, заявили РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.Ранее в СМИ появилась информация, что АО "Электронная Москва", принадлежащее департаменту имущества столицы, планирует добавить в систему видеонаблюдения города возможность отслеживать граждан по силуэтам."На базе закупаемого программного обеспечения предполагается создать модуль детектирования силуэтов людей. Данный функционал предназначен для работы правоохранительных органов. Он позволит облегчить обработку видеоархивов: с помощью данного модуля в рамках расследования правонарушений можно будет искать только "полезные" участки архивного видео, на которых присутствовали люди", - сообщили в пресс-службе.В ведомстве добавили, что также указанный функционал будет использоваться для аналитических задач планирования городской инфраструктуры органами власти Москвы, так как будет позволять осуществлять подсчет трафика граждан на дорогах и транспортных узлах.
https://ria.ru/20201103/vyatgu-1582705140.html
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транспорт, москва, технологии
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Система распознавания людей по силуэту поможет подсчитать трафик на дорогах Москвы
и облегчит работу правоохранительных органов, заявили РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.
Ранее в СМИ появилась информация, что АО "Электронная Москва", принадлежащее департаменту имущества столицы, планирует добавить в систему видеонаблюдения города возможность отслеживать граждан по силуэтам.
"На базе закупаемого программного обеспечения предполагается создать модуль детектирования силуэтов людей. Данный функционал предназначен для работы правоохранительных органов. Он позволит облегчить обработку видеоархивов: с помощью данного модуля в рамках расследования правонарушений можно будет искать только "полезные" участки архивного видео, на которых присутствовали люди", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что также указанный функционал будет использоваться для аналитических задач планирования городской инфраструктуры органами власти Москвы, так как будет позволять осуществлять подсчет трафика граждан на дорогах и транспортных узлах.