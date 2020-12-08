Россия запретит импорт яблок и томатов из Азербайджана
21:38 08.12.2020 (обновлено: 00:57 09.12.2020)
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЯблоки на ветке в саду Северского района в Краснодарском крае
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россельхознадзор сообщил, что с 10 декабря запрещает ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана.
В ведомстве напомнили, что неоднократно находили в импортируемой продукции вредные организмы и информировали об этом Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.
В частности, только с 22 октября специалисты службы 17 раз зафиксировали обнаружение "карантинных для Евразийского экономического союза объектов — южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки".
"В связи с этим в целях сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения указанных вредителей на территории Российской Федерации Россельхознадзор вынужден с 10 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения", — заключили в службе.
Азербайджан — достаточно крупный поставщик растительной продукции в Россию. По данным Федеральной таможенной службы, импорт свежих и охлажденных томатов в 2019 году составил 172,359 тысячи тонн (30,9 процента в общем объеме импорта этой продукции) — страна занимала первое место по поставкам.
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