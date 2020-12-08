https://ria.ru/20201208/tomaty-1588304972.html

Россия запретит импорт яблок и томатов из Азербайджана

Россия запретит импорт яблок и томатов из Азербайджана

Россельхознадзор сообщил, что с 10 декабря запрещает ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T21:38

2020-12-08T21:38

2020-12-09T00:57

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

азербайджан

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россельхознадзор сообщил, что с 10 декабря запрещает ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана.В ведомстве напомнили, что неоднократно находили в импортируемой продукции вредные организмы и информировали об этом Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.В частности, только с 22 октября специалисты службы 17 раз зафиксировали обнаружение "карантинных для Евразийского экономического союза объектов — южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки".Азербайджан — достаточно крупный поставщик растительной продукции в Россию. По данным Федеральной таможенной службы, импорт свежих и охлажденных томатов в 2019 году составил 172,359 тысячи тонн (30,9 процента в общем объеме импорта этой продукции) — страна занимала первое место по поставкам.

https://ria.ru/20200818/1575917161.html

россия

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), азербайджан