https://ria.ru/20201208/testy-1588179050.html

Мурашко рассказал о разработке теста для оценки клеточного иммунитета

Мурашко рассказал о разработке теста для оценки клеточного иммунитета

В России зарегистрировали более 90 отечественных тестов на COVID-19, в том числе и для оценки клеточного иммунитета, сообщил министр здравоохранения Михаил... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T12:13

2020-12-08T12:13

2020-12-08T13:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В России зарегистрировали более 90 отечественных тестов на COVID-19, в том числе и для оценки клеточного иммунитета, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.Клеточный иммунитет — такой тип иммунного ответа, в котором участвуют не антитела, а клеточные элементы: макрофаги, натуральные киллеры, Т-лимфоциты и другие. Он играет серьезную роль в борьбе с разными вирусами.Другой тип иммунитета — гуморальный. Он защищает организм через антитела (иммуноглобулины) в крови и других жидкостях. Тесты на различные антитела уже есть.С марта в России выявили 2,5 миллиона инфицированных новым вирусом, почти два миллиона уже выздоровели, 44 тысячи человек скончались. Самая сложная обстановка в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество