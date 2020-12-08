https://ria.ru/20201208/test-sistema-1588194913.html
Антитела у привитых "ЭпиВакКороной" проверят специальной тест-системой
Антитела у привитых "ЭпиВакКороной" проверят специальной тест-системой
Для оценки сформировавшегося иммунитета у добровольцев, участвующих в исследовании вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", будут использоваться тест-системы с... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:09
2020-12-08T13:09
2020-12-08T13:09
распространение нового коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Для оценки сформировавшегося иммунитета у добровольцев, участвующих в исследовании вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", будут использоваться тест-системы с высокой чувствительностью, чтобы дать объективную оценку, следует из памятки для добровольцев, участвующих в пострегистрационных клинических исследованиях препарата.Обычные тест-системы для определения антител не смогут дать объективную оценку, потому что они выявляют все образующиеся в организме антитела к SARS-CoV-2, отмечается в памятке.Ранее сообщалось, что в рамках пострегистрационных испытаний вакцины "ЭпиВакКорона" привиты 672 добровольца старше 18 лет и 96 добровольцев старше 60 лет, все чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201208/dobrovoltsy-1588174100.html
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вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество