https://ria.ru/20201208/test-1588169788.html

Бурков поблагодарил "Газпром нефть" за лаборатории для тестов на COVID

Бурков поблагодарил "Газпром нефть" за лаборатории для тестов на COVID

"Газпром нефть" передала Омской области мини-лаборатории для ПЦР-тестирования жителей региона на коронавирус, глава региона поблагодарил компанию за помощь,... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T11:34

2020-12-08T11:34

2020-12-08T11:56

омская область

газпром нефть

александр бурков

омская область

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ОМСК, 8 дек - РИА Новости. "Газпром нефть" передала Омской области мини-лаборатории для ПЦР-тестирования жителей региона на коронавирус, глава региона поблагодарил компанию за помощь, сообщили в облправительстве."Мы благодарны "Газпром нефти" за поддержку, которую получаем в борьбе с распространением COVID-19 на территории региона. Они были первыми, кто пришел поддержать, когда началась пандемия. "Газпром нефть" поставила нам первые СИЗы, когда еще система здравоохранения не была готова к ковиду. Не было не только средств защиты, но и финансирования на их приобретение. В моем понимании это неоценимый вклад в борьбу с ковидом в нашем регионе. Помощь, направленная на защиту от вируса омских врачей, очень значима", – цитирует пресс-служба слова губернатора Омской области Александра Буркова.Помощь Омской области в рамках акции "Газпром нефть – медикам" – это часть комплексной программы "Газпром нефти" по противодействию COVID-19 "Антивирус". В программу входят и противоэпидемиологические меры на предприятиях компании, сотрудников Омского НПЗ регулярно тестируют на COVID-19, ведётся мониторинг здоровья, обеспечен доступ к сервисам телемедицины."Омский НПЗ является предприятием непрерывного производства и строго соблюдает необходимые санитарные требования. Разграничены потоки движения персонала на территории. Сотрудники носят защитные маски. Проводится регулярная обработка антисептическими средствами помещений и служебного транспорта, установлены бактерицидные излучатели, обеззараживающие воздух", - приводятся в сообщени слова гендиректора Омского нефтеперерабатывающего завода Олега Белявского.Компания "Газпром нефть" с апреля 2020 года поставила в больницы Омской области более миллиона очков, масок, респираторов и защитных экранов, комбинезонов, перчаток и антисептических средств, а также передала аппараты ИВЛ швейцарского производства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://realty.ria.ru/20201204/omsk-1587620324.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газпром нефть, александр бурков, омская область