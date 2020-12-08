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Омская область
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Бурков поблагодарил "Газпром нефть" за лаборатории для тестов на COVID
Бурков поблагодарил "Газпром нефть" за лаборатории для тестов на COVID
"Газпром нефть" передала Омской области мини-лаборатории для ПЦР-тестирования жителей региона на коронавирус, глава региона поблагодарил компанию за помощь,... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:34
2020-12-08T11:56
омская область
газпром нефть
александр бурков
омская область
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ОМСК, 8 дек - РИА Новости. "Газпром нефть" передала Омской области мини-лаборатории для ПЦР-тестирования жителей региона на коронавирус, глава региона поблагодарил компанию за помощь, сообщили в облправительстве."Мы благодарны "Газпром нефти" за поддержку, которую получаем в борьбе с распространением COVID-19 на территории региона. Они были первыми, кто пришел поддержать, когда началась пандемия. "Газпром нефть" поставила нам первые СИЗы, когда еще система здравоохранения не была готова к ковиду. Не было не только средств защиты, но и финансирования на их приобретение. В моем понимании это неоценимый вклад в борьбу с ковидом в нашем регионе. Помощь, направленная на защиту от вируса омских врачей, очень значима", – цитирует пресс-служба слова губернатора Омской области Александра Буркова.Помощь Омской области в рамках акции "Газпром нефть – медикам" – это часть комплексной программы "Газпром нефти" по противодействию COVID-19 "Антивирус". В программу входят и противоэпидемиологические меры на предприятиях компании, сотрудников Омского НПЗ регулярно тестируют на COVID-19, ведётся мониторинг здоровья, обеспечен доступ к сервисам телемедицины."Омский НПЗ является предприятием непрерывного производства и строго соблюдает необходимые санитарные требования. Разграничены потоки движения персонала на территории. Сотрудники носят защитные маски. Проводится регулярная обработка антисептическими средствами помещений и служебного транспорта, установлены бактерицидные излучатели, обеззараживающие воздух", - приводятся в сообщени слова гендиректора Омского нефтеперерабатывающего завода Олега Белявского.Компания "Газпром нефть" с апреля 2020 года поставила в больницы Омской области более миллиона очков, масок, респираторов и защитных экранов, комбинезонов, перчаток и антисептических средств, а также передала аппараты ИВЛ швейцарского производства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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газпром нефть, александр бурков, омская область

Бурков поблагодарил "Газпром нефть" за лаборатории для тестов на COVID

11:34 08.12.2020 (обновлено: 11:56 08.12.2020)
 
© Фото : пресс-службы правительства Омской областиБурков поблагодарил "Газпром нефть" за лаборатории для тестов на COVID
Бурков поблагодарил Газпром нефть за лаборатории для тестов на COVID - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : пресс-службы правительства Омской области
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ОМСК, 8 дек - РИА Новости. "Газпром нефть" передала Омской области мини-лаборатории для ПЦР-тестирования жителей региона на коронавирус, глава региона поблагодарил компанию за помощь, сообщили в облправительстве.
"Газпром нефть" кроме мини-лабораторий для ПЦР-тестирования на коронавирус дополнительно направила в Омск более 7 тысяч костюмов и тысячи очков для врачей, отметили в пресс-службе облправительства. Кроме того, "Газпром нефть" обеспечивала топливом автомобили скорой помощи, а волонтерам, помогающим пожилым и малообеспеченным людям, предоставили топливные карты.
"Мы благодарны "Газпром нефти" за поддержку, которую получаем в борьбе с распространением COVID-19 на территории региона. Они были первыми, кто пришел поддержать, когда началась пандемия. "Газпром нефть" поставила нам первые СИЗы, когда еще система здравоохранения не была готова к ковиду. Не было не только средств защиты, но и финансирования на их приобретение. В моем понимании это неоценимый вклад в борьбу с ковидом в нашем регионе. Помощь, направленная на защиту от вируса омских врачей, очень значима", – цитирует пресс-служба слова губернатора Омской области Александра Буркова.
Помощь Омской области в рамках акции "Газпром нефть – медикам" – это часть комплексной программы "Газпром нефти" по противодействию COVID-19 "Антивирус". В программу входят и противоэпидемиологические меры на предприятиях компании, сотрудников Омского НПЗ регулярно тестируют на COVID-19, ведётся мониторинг здоровья, обеспечен доступ к сервисам телемедицины.
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"Омский НПЗ является предприятием непрерывного производства и строго соблюдает необходимые санитарные требования. Разграничены потоки движения персонала на территории. Сотрудники носят защитные маски. Проводится регулярная обработка антисептическими средствами помещений и служебного транспорта, установлены бактерицидные излучатели, обеззараживающие воздух", - приводятся в сообщени слова гендиректора Омского нефтеперерабатывающего завода Олега Белявского.
Компания "Газпром нефть" с апреля 2020 года поставила в больницы Омской области более миллиона очков, масок, респираторов и защитных экранов, комбинезонов, перчаток и антисептических средств, а также передала аппараты ИВЛ швейцарского производства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Омская областьГазпром нефтьАлександр БурковОмская область
 
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