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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201208/terrorizm-1588296887.html
В Белоруссии рассказали о деятельности раскрытой группы террористов
В Белоруссии рассказали о деятельности раскрытой группы террористов
Задержаны восемь участников террористической группы, подозреваемой в организации поджога дома сотрудника милиции и подрыве автомобиля в Гродненской области... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T20:37
2020-12-08T20:37
протесты в белоруссии
кгб белоруссии
гродненская область
белоруссия
в мире
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МИНСК, 8 дек – РИА Новости. Задержаны восемь участников террористической группы, подозреваемой в организации поджога дома сотрудника милиции и подрыве автомобиля в Гродненской области Белоруссии, сообщил во вторник государственный телеканал СТВ.Ранее телеканал ОНТ сообщил, что в Белоруссии раскрыта деятельность террористической группы, в материалах - поджоги, взрывы, нападения. Согласно данным телеканала, "группа совершила несколько нападений в Гродненской области, в их числе поджог дома милиционера и подрыв автомобиля"."Всего по этому делу задержаны восемь человек… Преступники прятались в разных городах, действовали как организованная группа – пароли, явки, конспиративная квартира", - сообщили в эфире телеканала.Как было заявлено, одним из фигурантов этого дела является оппозиционный белорусский активист и предприниматель Николай Автухович, в эфире были показаны кадры допроса его и подельника – Павла Савы. Там также&nbsp;уточнили, что среди задержанных - три женщины, при этом все подозреваемые активно сотрудничают со следствием, устанавливаются иные возможные участники преступной группы.Начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек сообщил, что "жертву" для подрыва автомобиля Автухович выбрал при помощи "деструктивного Telegram-канала", который размещал в общем доступе личных данных сотрудников силовых структур. По словам Бычека, в последующем Автухович планировал совершение новых преступлений аналогичного характера."Общеопасный способ совершения преступления привел к повреждению других автомобилей, находящихся на парковке. Взрыв произошел на парковке, распложенной вблизи жилого дома и детского сада, что создавало реальную угрозу гибели ни в чем не повинных людей. Устрашение населения и оказания психологического давления на сотрудников МВД, цели преступления, способы его совершения – взрывы, поджоги, являющиеся общеопасными, дают основания следствию квалифицировать содеянное как акт терроризма", - заявил представитель КГБ.В эфире отмечалось также, что задержанные были подготовлены "как боевики", в ходе осмотра гаража и машины Автуховича и "тех, кто помогал ему скрываться", были найдены автомат Калашникова, пистолеты Макарова, газовый пистолет, 1,5 тысячи патронов, оборудование для бесшумной стрельбы, магазины, восемь тротиловых шашек, восемь гранат РГД-5 с запалами, электродетонаторы, емкости с горючей жидкостью, рации.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, акции переместились с улиц во дворы жилых домов. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201028/belorussiya-1581823739.html
https://ria.ru/20201028/podzhog-1581984899.html
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кгб белоруссии, гродненская область, белоруссия, в мире

В Белоруссии рассказали о деятельности раскрытой группы террористов

20:37 08.12.2020
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов во время акции оппозиции "Марш единства" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 8 дек – РИА Новости. Задержаны восемь участников террористической группы, подозреваемой в организации поджога дома сотрудника милиции и подрыве автомобиля в Гродненской области Белоруссии, сообщил во вторник государственный телеканал СТВ.
Ранее телеканал ОНТ сообщил, что в Белоруссии раскрыта деятельность террористической группы, в материалах - поджоги, взрывы, нападения. Согласно данным телеканала, "группа совершила несколько нападений в Гродненской области, в их числе поджог дома милиционера и подрыв автомобиля".
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"Всего по этому делу задержаны восемь человек… Преступники прятались в разных городах, действовали как организованная группа – пароли, явки, конспиративная квартира", - сообщили в эфире телеканала.
Как было заявлено, одним из фигурантов этого дела является оппозиционный белорусский активист и предприниматель Николай Автухович, в эфире были показаны кадры допроса его и подельника – Павла Савы. Там также уточнили, что среди задержанных - три женщины, при этом все подозреваемые активно сотрудничают со следствием, устанавливаются иные возможные участники преступной группы.
Начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек сообщил, что "жертву" для подрыва автомобиля Автухович выбрал при помощи "деструктивного Telegram-канала", который размещал в общем доступе личных данных сотрудников силовых структур. По словам Бычека, в последующем Автухович планировал совершение новых преступлений аналогичного характера.
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"Общеопасный способ совершения преступления привел к повреждению других автомобилей, находящихся на парковке. Взрыв произошел на парковке, распложенной вблизи жилого дома и детского сада, что создавало реальную угрозу гибели ни в чем не повинных людей. Устрашение населения и оказания психологического давления на сотрудников МВД, цели преступления, способы его совершения – взрывы, поджоги, являющиеся общеопасными, дают основания следствию квалифицировать содеянное как акт терроризма", - заявил представитель КГБ.
В эфире отмечалось также, что задержанные были подготовлены "как боевики", в ходе осмотра гаража и машины Автуховича и "тех, кто помогал ему скрываться", были найдены автомат Калашникова, пистолеты Макарова, газовый пистолет, 1,5 тысячи патронов, оборудование для бесшумной стрельбы, магазины, восемь тротиловых шашек, восемь гранат РГД-5 с запалами, электродетонаторы, емкости с горючей жидкостью, рации.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, акции переместились с улиц во дворы жилых домов.
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