https://ria.ru/20201208/terrorizm-1588204596.html

В Белоруссии раскрыли деятельность группы террористов

В Белоруссии раскрыли деятельность группы террористов

Государственный телеканал ОНТ сообщил, что в Белоруссии раскрыта деятельность террористической группы, в материалах - поджоги, взрывы, нападения. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T13:47

2020-12-08T13:47

2020-12-08T14:14

протесты в белоруссии

белоруссия

в мире

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МИНСК, 8 дек – РИА Новости. Государственный телеканал ОНТ сообщил, что в Белоруссии раскрыта деятельность террористической группы, в материалах - поджоги, взрывы, нападения."В Беларуси раскрыта деятельность террористической группы. В материалах фигурируют поджоги, взрывы, нападения", - сообщила диктор телеканала в видео, размещенном в его официальном Telegram-канале.Согласно данным телеканала, "группа совершила несколько нападений в Гродненской области, в их числе поджог дома милиционера и подрыв автомобиля". "Участников задержали. Во время обыска в доме, где скрывался организатор, нашли целый арсенал. В том числе гранаты и взрывчатку", - уточняет телеканал, обещая сообщить все подробности дела позже.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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