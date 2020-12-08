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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201208/terrorizm-1588204596.html
В Белоруссии раскрыли деятельность группы террористов
В Белоруссии раскрыли деятельность группы террористов
Государственный телеканал ОНТ сообщил, что в Белоруссии раскрыта деятельность террористической группы, в материалах - поджоги, взрывы, нападения. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:47
2020-12-08T14:14
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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МИНСК, 8 дек – РИА Новости. Государственный телеканал ОНТ сообщил, что в Белоруссии раскрыта деятельность террористической группы, в материалах - поджоги, взрывы, нападения."В Беларуси раскрыта деятельность террористической группы. В материалах фигурируют поджоги, взрывы, нападения", - сообщила диктор телеканала в видео, размещенном в его официальном Telegram-канале.Согласно данным телеканала, "группа совершила несколько нападений в Гродненской области, в их числе поджог дома милиционера и подрыв автомобиля". "Участников задержали. Во время обыска в доме, где скрывался организатор, нашли целый арсенал. В том числе гранаты и взрывчатку", - уточняет телеканал, обещая сообщить все подробности дела позже.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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В Белоруссии раскрыли деятельность группы террористов

13:47 08.12.2020 (обновлено: 14:14 08.12.2020)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудник правоохранительных органов во время акции оппозиции "Марш единства" в Минске
Сотрудник правоохранительных органов во время акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 8 дек – РИА Новости. Государственный телеканал ОНТ сообщил, что в Белоруссии раскрыта деятельность террористической группы, в материалах - поджоги, взрывы, нападения.
"В Беларуси раскрыта деятельность террористической группы. В материалах фигурируют поджоги, взрывы, нападения", - сообщила диктор телеканала в видео, размещенном в его официальном Telegram-канале.
Согласно данным телеканала, "группа совершила несколько нападений в Гродненской области, в их числе поджог дома милиционера и подрыв автомобиля". "Участников задержали. Во время обыска в доме, где скрывался организатор, нашли целый арсенал. В том числе гранаты и взрывчатку", - уточняет телеканал, обещая сообщить все подробности дела позже.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на женском форуме в Минске. 17 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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"Вот вам реформы". Почему Лукашенко заговорил о терроризме в Белоруссии
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.
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