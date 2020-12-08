Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201208/terminator-1588074627.html
"Это прорыв": Россия обкатывает новую тактику танкового боя
"Это прорыв": Россия обкатывает новую тактику танкового боя
Вооруженные, защищенные и универсальные — на одном из полигонов под Челябинском прошли первые совместные учения танков и боевых машин, созданных для их... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T08:00
2020-12-08T08:07
бтр-82
бмпу "терминатор"
армата
бмп-2
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152001/40/1520014036_8:0:1092:610_1920x0_80_0_0_133b5e3564e6f1eca0c0007659b5c779.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Вооруженные, защищенные и универсальные — на одном из полигонов под Челябинском прошли первые совместные учения танков и боевых машин, созданных для их поддержки, — БМПТ "Терминатор". Они наступали в одном строю с Т-72 гвардейской дивизии Центрального военного округа и продемонстрировали внушительную огневую мощь. Об особенностях этой техники — в материале РИА Новости.Чеченский опытНа опубликованном Минобороны видео "Терминаторы" идут чуть позади основной цепи, в промежутках между тяжелыми бронемашинами. И пока танки ведут огонь из 125-миллиметровых орудий, экипажи БМПТ внимательно осматривают поле боя. Как только замечают солдат "неприятеля", открывают шквальный огонь из сдвоенных 30-миллиметровых пушек. Это и есть основная задача "Терминаторов": прикрыть танки от пехоты, вооруженной гранатометами и ПТРК.К разработке БМПТ приступили еще в 1980-х, однако всерьез за проект взялись лишь после первой чеченской кампании. Штурм Грозного в январе 1995-го показал, что танки чрезвычайно уязвимы в схватках с пехотой. Засевшие на верхних этажах зданий боевики легко уничтожали бронетехнику федеральных сил, пробивая из гранатометов броню, сравнительно тонкую в верхней проекции.Мотострелков, которые должны были прикрывать танки от вражеских бронебойщиков, дудаевцы успешно отсекали пулеметным и снайперским огнем. Стало очевидно: для городских боев необходима боевая бронированная машина с большими углами вертикальной наводки основного вооружения. Обкатка СириейПервый прототип БМПТ под обозначением "Объект 199 "Рамка" появился в 2001-м. У этой машины непростая судьба. Долгие годы Минобороны по разным причинам — в основном финансовым — отказывалось принимать ее на вооружение.Планировали создать одну роту БМПТ, однако в войска эта техника так и не пошла. Командование заявило, что отказывается от закупок новых машин, а также от конверсии устаревших танков по этому проекту. Десять БМПТ продали Казахстану. Тем не менее "Терминаторы" регулярно демонстрировались на различных международных выставках вооружений. А летом 2017-го несколько БМПТ отправили в Сирию — в боевую командировку. Одна машина под маскировочной сетью, в частности, "засветилась" на авиабазе Хмеймим. Военные "Терминатором" остались довольны: сообщалось, что БМПТ активно применялись в наступательных операциях против боевиков ИГ*.И Минобороны все-таки решило принять "Терминаторы" на вооружение. В 2018-м новые машины даже участвовали в параде Победы на Красной площади. Вскоре техника поступила в воинские части, в частности в 90-ю гвардейскую танковую дивизию. О дальнейших закупках примут решение по итогам опытно-боевой эксплуатации. Универсальный солдат"Терминатор" построен на базе основного боевого танка Т-72. Такое же бронирование, усиленное, впрочем, современной динамической защитой "Реликт". Блок вооружения — в кормовой части башни, а боекомплект вынесен за пределы забронированного объема. Считается, что БМПТ малоуязвима для противотанковых средств пехоты. Экипаж — пять человек, как в самоходной артиллерийской установке "Мста-С". Это связано, в первую очередь, с тем, что "Терминатор" вооружен буквально до зубов. БМПТ — это своего рода "сухопутный эсминец".Основное вооружение — спаренная 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42 (их еще устанавливают на БМП-2, БТР-82А и боевые вертолеты) с боекомплектом в 900 снарядов. Кроме орудий, в башне — пулемет ПКТ калибра 7,62 миллиметра. По бокам башни — два бронированных кожуха, в каждом по два транспортно-пусковых контейнера с управляемыми противотанковыми ракетами 9М120-1 "Атака" с дальностью эффективной стрельбы шесть километров. Наконец, в передней части корпуса — два курсовых автоматических гранатомета АГ-17Д для ведения огня по пехоте осколочными боеприпасами.Экипаж эффективно пользуется всем этим арсеналом благодаря современной автоматической системе управления огнем "Рамка", оборудованной цифровым баллистическим вычислителем и автоматом сопровождения целей. Прицел наводчика оснащен всем необходимым для круглосуточной работы: тепловизионный и оптический каналы, аппаратура наведения ПТУР, лазерный дальномер. Номенклатура доступных для "Терминатора" целей необычайно широка — пехота, танки, легкая бронетехника, низколетящие вертолеты, беспилотные летательные аппараты, полевые укрепления.Будущее проектаПервые варианты БМПТ в экспертном сообществе часто критиковали. Одной из главных претензий к "Терминатору" было его слабое "зрение". Предполагалось, что новые машины смогут видеть на поле боя больше, чем тяжелая бронетехника. Однако средства наблюдения и прицельные комплексы на ранних БМПТ и основных боевых танках были абсолютно идентичными. Вдобавок многие сомневались, что "Терминаторы" способны полностью заменить пехоту в качестве главных защитников бронетехники на поле боя. Однако современные версии БМПТ гораздо более "глазастые". Судя по кадрам Минобороны, военные отдали предпочтение первому "Терминатору". Второй вариант, представленный в 2013-м, нес меньше вооружения — с него убрали автоматические гранатометы и сократили экипаж до трех человек. Российского заказчика эта модернизация не заинтересовала, зато нашлись покупатели в Алжире. Там заказали более 300 БМПТ "Терминатор-2".Когда появится "Терминатор-3", пока неясно. Еще в 2016-м генеральный директор "Уралвагонзавода" Олег Сиенко сообщил РИА Новости, что корпорация разработала концепцию развития машин на базе новейшей платформы "Армата" из 28 единиц перспективных видов вооружения, включая ПВО, тяжелую бронированную технику. В их число входит и БМПТ. Известно о будущей машине пока немного. Но сообщалось, в частности, что вместо 30-миллиметровых пушек установят более мощное 57-миллиметровое орудие.
https://ria.ru/20201205/terminator-1587856158.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152001/40/1520014036_143:0:956:610_1920x0_80_0_0_bdec99f8ef9ff31e8f69cccca3a3feb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бтр-82, бмпу "терминатор", армата, бмп-2, безопасность

"Это прорыв": Россия обкатывает новую тактику танкового боя

08:00 08.12.2020 (обновлено: 08:07 08.12.2020)
 
© Минобороны РФБоевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор"
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) Терминатор - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Минобороны РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Вооруженные, защищенные и универсальные — на одном из полигонов под Челябинском прошли первые совместные учения танков и боевых машин, созданных для их поддержки, — БМПТ "Терминатор". Они наступали в одном строю с Т-72 гвардейской дивизии Центрального военного округа и продемонстрировали внушительную огневую мощь. Об особенностях этой техники — в материале РИА Новости.

Чеченский опыт

На опубликованном Минобороны видео "Терминаторы" идут чуть позади основной цепи, в промежутках между тяжелыми бронемашинами. И пока танки ведут огонь из 125-миллиметровых орудий, экипажи БМПТ внимательно осматривают поле боя. Как только замечают солдат "неприятеля", открывают шквальный огонь из сдвоенных 30-миллиметровых пушек. Это и есть основная задача "Терминаторов": прикрыть танки от пехоты, вооруженной гранатометами и ПТРК.
К разработке БМПТ приступили еще в 1980-х, однако всерьез за проект взялись лишь после первой чеченской кампании. Штурм Грозного в январе 1995-го показал, что танки чрезвычайно уязвимы в схватках с пехотой. Засевшие на верхних этажах зданий боевики легко уничтожали бронетехнику федеральных сил, пробивая из гранатометов броню, сравнительно тонкую в верхней проекции.
Мотострелков, которые должны были прикрывать танки от вражеских бронебойщиков, дудаевцы успешно отсекали пулеметным и снайперским огнем. Стало очевидно: для городских боев необходима боевая бронированная машина с большими углами вертикальной наводки основного вооружения.

Обкатка Сирией

Первый прототип БМПТ под обозначением "Объект 199 "Рамка" появился в 2001-м. У этой машины непростая судьба. Долгие годы Минобороны по разным причинам — в основном финансовым — отказывалось принимать ее на вооружение.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБоевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор-3" во время военно-технического форума "Армия-2017"
Боевая машина огневой поддержки БМПТ Терминатор-3 во время военно-технического форума Армия-2017 - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Боевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор-3" во время военно-технического форума "Армия-2017"
Планировали создать одну роту БМПТ, однако в войска эта техника так и не пошла. Командование заявило, что отказывается от закупок новых машин, а также от конверсии устаревших танков по этому проекту. Десять БМПТ продали Казахстану.
Тем не менее "Терминаторы" регулярно демонстрировались на различных международных выставках вооружений. А летом 2017-го несколько БМПТ отправили в Сирию — в боевую командировку. Одна машина под маскировочной сетью, в частности, "засветилась" на авиабазе Хмеймим. Военные "Терминатором" остались довольны: сообщалось, что БМПТ активно применялись в наступательных операциях против боевиков ИГ*.
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) Терминатор во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
5 декабря, 22:18
"Заменит целый взвод". Defense News оценил российскую БМПТ "Терминатор"
И Минобороны все-таки решило принять "Терминаторы" на вооружение. В 2018-м новые машины даже участвовали в параде Победы на Красной площади. Вскоре техника поступила в воинские части, в частности в 90-ю гвардейскую танковую дивизию. О дальнейших закупках примут решение по итогам опытно-боевой эксплуатации.

Универсальный солдат

"Терминатор" построен на базе основного боевого танка Т-72. Такое же бронирование, усиленное, впрочем, современной динамической защитой "Реликт". Блок вооружения — в кормовой части башни, а боекомплект вынесен за пределы забронированного объема. Считается, что БМПТ малоуязвима для противотанковых средств пехоты. Экипаж — пять человек, как в самоходной артиллерийской установке "Мста-С". Это связано, в первую очередь, с тем, что "Терминатор" вооружен буквально до зубов. БМПТ — это своего рода "сухопутный эсминец".
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкБоевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" на Тверской улице перед началом репетиции военного парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) Терминатор на Тверской улице перед началом репетиции военного парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" на Тверской улице перед началом репетиции военного парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Основное вооружение — спаренная 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42 (их еще устанавливают на БМП-2, БТР-82А и боевые вертолеты) с боекомплектом в 900 снарядов. Кроме орудий, в башне — пулемет ПКТ калибра 7,62 миллиметра. По бокам башни — два бронированных кожуха, в каждом по два транспортно-пусковых контейнера с управляемыми противотанковыми ракетами 9М120-1 "Атака" с дальностью эффективной стрельбы шесть километров. Наконец, в передней части корпуса — два курсовых автоматических гранатомета АГ-17Д для ведения огня по пехоте осколочными боеприпасами.
Экипаж эффективно пользуется всем этим арсеналом благодаря современной автоматической системе управления огнем "Рамка", оборудованной цифровым баллистическим вычислителем и автоматом сопровождения целей. Прицел наводчика оснащен всем необходимым для круглосуточной работы: тепловизионный и оптический каналы, аппаратура наведения ПТУР, лазерный дальномер. Номенклатура доступных для "Терминатора" целей необычайно широка — пехота, танки, легкая бронетехника, низколетящие вертолеты, беспилотные летательные аппараты, полевые укрепления.

Будущее проекта

Первые варианты БМПТ в экспертном сообществе часто критиковали. Одной из главных претензий к "Терминатору" было его слабое "зрение". Предполагалось, что новые машины смогут видеть на поле боя больше, чем тяжелая бронетехника. Однако средства наблюдения и прицельные комплексы на ранних БМПТ и основных боевых танках были абсолютно идентичными. Вдобавок многие сомневались, что "Терминаторы" способны полностью заменить пехоту в качестве главных защитников бронетехники на поле боя. Однако современные версии БМПТ гораздо более "глазастые".
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая машина поддержки танков "Терминатор" на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Боевая машина поддержки танков Терминатор на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Боевая машина поддержки танков "Терминатор" на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Судя по кадрам Минобороны, военные отдали предпочтение первому "Терминатору". Второй вариант, представленный в 2013-м, нес меньше вооружения — с него убрали автоматические гранатометы и сократили экипаж до трех человек. Российского заказчика эта модернизация не заинтересовала, зато нашлись покупатели в Алжире. Там заказали более 300 БМПТ "Терминатор-2".
Когда появится "Терминатор-3", пока неясно. Еще в 2016-м генеральный директор "Уралвагонзавода" Олег Сиенко сообщил РИА Новости, что корпорация разработала концепцию развития машин на базе новейшей платформы "Армата" из 28 единиц перспективных видов вооружения, включая ПВО, тяжелую бронированную технику. В их число входит и БМПТ. Известно о будущей машине пока немного. Но сообщалось, в частности, что вместо 30-миллиметровых пушек установят более мощное 57-миллиметровое орудие.
 
БТР-82БМПУ "Терминатор"АрматаБМП-2Безопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:30Генпрокуратура будет строже отслеживать взыскание ущерба от коррупции
17:28Ученые назвали эффективный способ борьбы с коронавирусом
17:27Украина готова выпускать "Спутник V" для третьих стран, заявил Медведчук
17:26Британия и ЕС договорились о статусе Северной Ирландии
17:25В ГД назвали обвинения в атаке России на парламент Норвегии страшилкой
17:24Минздрав рассказал, как контролирует массовую вакцинацию от COVID-19
17:24На Сахалине газовщик потушил пожар борщом
17:23Названа культурная столица Европы-2025
17:23Путина попросили помочь с демаркацией армяно-азербайджанской границы
17:21ВМФ России сможет пользоваться пунктом МТО в Судане 25 лет
17:20Объем ФНБ вырос на 158 миллиардов рублей за ноябрь
17:19Регулятор в США подтвердил эффективность вакцины Pfizer и BioNTech
17:19В ДНР оценили планы Киева продлить закон об особом статусе Донбасса
17:18Патрушев встретился в Москве с дипломатическим советником Макрона
17:17Ущерб от коррупции в России с начала года превысил 45 миллиардов рублей
17:16США поддержали идею Гуаидо провести референдум в Венесуэле
17:11Генпрокурор оценил уровень коррупции в России
17:11Генпрокурор назвал размер ущерба по делу чиновника Куракина
17:11Краснов призвал ужесточить наказание для "кошмарящих" бизнес силовиков
17:09В Карабах за сутки вернулись 1126 беженцев
Лента новостейМолния