https://ria.ru/20201208/tekhnika-1588155867.html

Районы Приамурья получат 52 единицы всесезонной дорожной техники

Районы Приамурья получат 52 единицы всесезонной дорожной техники

Автопарк районов Амурской области до конца года пополнят 52 единицы всесезонной дорожной техники, первая партия уже поступила, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T10:34

2020-12-08T10:34

2020-12-08T10:34

василий орлов

шимановск

зея (город)

свободный

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40834/07/408340761_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cd2e72e56b753865c985baa675dee84.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 дек – РИА Новости. Автопарк районов Амурской области до конца года пополнят 52 единицы всесезонной дорожной техники, первая партия уже поступила, сообщил губернатор региона Василий Орлов.Как сообщает правительство региона, спецтехнику приобретают по поручению Орлова, минтранс Приамурья разработал спецпрограмму поддержки муниципалитетов для ведения дорожного хозяйства.Первая партия включает 26 одноковшовых экскаваторов модели ЭО-2202 на базе трактора "Беларус" с дополнительным экскаваторным и бульдозерным оборудованием. Транспорт, как сообщают власти, проходит оформление и готовится к передаче администрациям.К концу декабря должна поступить вторая партия - 26 коммунальных дорожных машин на базе трактора "Беларус" с дополнительным оборудованием в комплектации со снежным отвалом, щеточным оборудованием и навесной косилкой. Спецтехнику распределят между районами области и направят в города Сковородино, Благовещенск, Зею, Райчихинск, Свободный, Белогорск, Тынду, Завитинск, поселки городского типа Прогресс и Новобурейский."К концу года автопарки районов пополнятся 52 единицами дорожной техники. Техника – всесезонная, будет востребована и максимально задействована. Муниципальные органы власти обязаны оперативно поставить получаемый транспорт на баланс и направить на содержание районных дорог. Летом 13 комбинированных дорожных машин и 4 вакуумные подметально-уборочные машины - "дорожные пылесосы" мы уже передали Благовещенску, Белогорску, Тынде и Шимановску. Программу поддержки продолжим в следующем году, Минтранс области разрабатывает следующий этап", - цитирует Орлова правительство Амурской области.Для приобретение специализированной дорожной техники для нужд городских округов и районных администраций из бюджета Амурской области в 2020 году выделено около 270 миллионов рублей.

https://ria.ru/20201204/eksport-1587681100.html

https://ria.ru/20201202/dorogi-1587307196.html

шимановск

зея (город)

свободный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов, шимановск, зея (город), свободный, общество