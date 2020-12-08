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Районы Приамурья получат 52 единицы всесезонной дорожной техники
Районы Приамурья получат 52 единицы всесезонной дорожной техники
Автопарк районов Амурской области до конца года пополнят 52 единицы всесезонной дорожной техники, первая партия уже поступила, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T10:34
2020-12-08T10:34
василий орлов
шимановск
зея (город)
свободный
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 дек – РИА Новости. Автопарк районов Амурской области до конца года пополнят 52 единицы всесезонной дорожной техники, первая партия уже поступила, сообщил губернатор региона Василий Орлов.Как сообщает правительство региона, спецтехнику приобретают по поручению Орлова, минтранс Приамурья разработал спецпрограмму поддержки муниципалитетов для ведения дорожного хозяйства.Первая партия включает 26 одноковшовых экскаваторов модели ЭО-2202 на базе трактора "Беларус" с дополнительным экскаваторным и бульдозерным оборудованием. Транспорт, как сообщают власти, проходит оформление и готовится к передаче администрациям.К концу декабря должна поступить вторая партия - 26 коммунальных дорожных машин на базе трактора "Беларус" с дополнительным оборудованием в комплектации со снежным отвалом, щеточным оборудованием и навесной косилкой. Спецтехнику распределят между районами области и направят в города Сковородино, Благовещенск, Зею, Райчихинск, Свободный, Белогорск, Тынду, Завитинск, поселки городского типа Прогресс и Новобурейский."К концу года автопарки районов пополнятся 52 единицами дорожной техники. Техника – всесезонная, будет востребована и максимально задействована. Муниципальные органы власти обязаны оперативно поставить получаемый транспорт на баланс и направить на содержание районных дорог. Летом 13 комбинированных дорожных машин и 4 вакуумные подметально-уборочные машины - "дорожные пылесосы" мы уже передали Благовещенску, Белогорску, Тынде и Шимановску. Программу поддержки продолжим в следующем году, Минтранс области разрабатывает следующий этап", - цитирует Орлова правительство Амурской области.Для приобретение специализированной дорожной техники для нужд городских округов и районных администраций из бюджета Амурской области в 2020 году выделено около 270 миллионов рублей.
https://ria.ru/20201204/eksport-1587681100.html
https://ria.ru/20201202/dorogi-1587307196.html
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василий орлов, шимановск, зея (город), свободный, общество

Районы Приамурья получат 52 единицы всесезонной дорожной техники

10:34 08.12.2020
 
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкГорода России. Благовещенск
Города России. Благовещенск - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 дек – РИА Новости. Автопарк районов Амурской области до конца года пополнят 52 единицы всесезонной дорожной техники, первая партия уже поступила, сообщил губернатор региона Василий Орлов.
Как сообщает правительство региона, спецтехнику приобретают по поручению Орлова, минтранс Приамурья разработал спецпрограмму поддержки муниципалитетов для ведения дорожного хозяйства.
Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 14:40
Глава Приамурья назвал 2020 год успешным для экспорта сельхозпродукции
Первая партия включает 26 одноковшовых экскаваторов модели ЭО-2202 на базе трактора "Беларус" с дополнительным экскаваторным и бульдозерным оборудованием. Транспорт, как сообщают власти, проходит оформление и готовится к передаче администрациям.
К концу декабря должна поступить вторая партия - 26 коммунальных дорожных машин на базе трактора "Беларус" с дополнительным оборудованием в комплектации со снежным отвалом, щеточным оборудованием и навесной косилкой. Спецтехнику распределят между районами области и направят в города Сковородино, Благовещенск, Зею, Райчихинск, Свободный, Белогорск, Тынду, Завитинск, поселки городского типа Прогресс и Новобурейский.
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 11:57
В Приамурье призвали муниципалитеты лучше планировать дорожную кампанию
"К концу года автопарки районов пополнятся 52 единицами дорожной техники. Техника – всесезонная, будет востребована и максимально задействована. Муниципальные органы власти обязаны оперативно поставить получаемый транспорт на баланс и направить на содержание районных дорог. Летом 13 комбинированных дорожных машин и 4 вакуумные подметально-уборочные машины - "дорожные пылесосы" мы уже передали Благовещенску, Белогорску, Тынде и Шимановску. Программу поддержки продолжим в следующем году, Минтранс области разрабатывает следующий этап", - цитирует Орлова правительство Амурской области.
Для приобретение специализированной дорожной техники для нужд городских округов и районных администраций из бюджета Амурской области в 2020 году выделено около 270 миллионов рублей.
 
Василий ОрловШимановскЗея (город)СвободныйОбщество
 
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