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https://ria.ru/20201208/teatr-1588173684.html
Сергей Газаров стал новым худруком театра Армена Джигарханяна
Сергей Газаров стал новым худруком театра Армена Джигарханяна
Художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна назначен Сергей Газаров, сообщается на официальном портале... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:50
2020-12-08T12:02
сергей газаров
культура
умер армен джигарханян
театр
московский драматический театр под руководством армена джигарханяна
армен джигарханян
москва
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна назначен Сергей Газаров, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы во вторник.Армен Джигарханян скончался 14 ноября на 86-м году жизни."Художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна назначен Сергей Газаров", - говорится в сообщении.Отмечается, что нового художественного руководителя представил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский."Этот театр мне хорошо знаком и не безразличен по многим причинам. Я принял предложение департамента культуры возглавить театр в качестве художественного руководителя, хорошо понимая, в каком сложном положении находится театр, какие проблемы и первостепенные задачи придется решать, а их не мало. Театр нуждается в обновлении во всех смыслах и направлениях. Нам предстоит проделать большую работу. И мы ее сделаем. В наших с вами силах привнести новую жизнь в это место, чтобы имя театра звучало и значило также много для нашей культуры, как имя его основателя Армена Борисовича Джигарханяна", — прокомментировал свое назначение Газаров.Сергей Газаров — российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Окончил актерский факультет ГИТИСа, работал в театре "Современник", Театре-студии под руководством Олега Табакова, где в 1991 году поставил спектакль "Ревизор", за что в этом же году был удостоен премии Союза театральных деятелей России за лучший спектакль года. В 1991 году организовал частную кинокомпанию "Никита и Петр". С 1998 по 2001 год — главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Имеет награды.
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сергей газаров, умер армен джигарханян, театр, московский драматический театр под руководством армена джигарханяна, армен джигарханян, москва

Сергей Газаров стал новым худруком театра Армена Джигарханяна

11:50 08.12.2020 (обновлено: 12:02 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРежиссер Сергей Газаров
Режиссер Сергей Газаров - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна назначен Сергей Газаров, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы во вторник.
Армен Джигарханян скончался 14 ноября на 86-м году жизни.
Актер Армен Джигарханян - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
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"Художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна назначен Сергей Газаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нового художественного руководителя представил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
"Этот театр мне хорошо знаком и не безразличен по многим причинам. Я принял предложение департамента культуры возглавить театр в качестве художественного руководителя, хорошо понимая, в каком сложном положении находится театр, какие проблемы и первостепенные задачи придется решать, а их не мало. Театр нуждается в обновлении во всех смыслах и направлениях. Нам предстоит проделать большую работу. И мы ее сделаем. В наших с вами силах привнести новую жизнь в это место, чтобы имя театра звучало и значило также много для нашей культуры, как имя его основателя Армена Борисовича Джигарханяна", — прокомментировал свое назначение Газаров.
Сергей Газаров — российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Окончил актерский факультет ГИТИСа, работал в театре "Современник", Театре-студии под руководством Олега Табакова, где в 1991 году поставил спектакль "Ревизор", за что в этом же году был удостоен премии Союза театральных деятелей России за лучший спектакль года. В 1991 году организовал частную кинокомпанию "Никита и Петр". С 1998 по 2001 год — главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Имеет награды.
 
КультураСергей ГазаровУмер Армен ДжигарханянТеатрМосковский драматический театр под руководством Армена ДжигарханянаАрмен ДжигарханянМосква
 
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