https://ria.ru/20201208/taylor-joy-1588086827.html

Аня Тейлор-Джой рассказала, что может заставить свой нос кровоточить

Аня Тейлор-Джой рассказала, что может заставить свой нос кровоточить

Аня Тейлор-Джой рассказала в интервью The Guardian, что может сама заставить свой нос кровоточить. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T06:11

2020-12-08T06:11

2020-12-08T06:11

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Аня Тейлор-Джой рассказала в интервью The Guardian, что может сама заставить свой нос кровоточить.Отвечая на вопросы о киноадаптации романа "Эмма" Джейн Остин режиссера Отема де Уайлда, актриса вспомнила о том, как снимали сцену с мистером Найтли (Джонни Флинн), в которой у ее героини начинает идти кровь из носа."До этого момента я не знала, что могу так делать. Как только у меня потекла кровь из носа, и Отем де Уайлд, и Джонни также удивились, как и я", — поделилась она.Остальные члены съемочной команды сразу стали говорить, что это нужно вырезать, потому что начали за меня беспокоиться, а мы втроем, наоборот, настаивали на том, чтобы не прекращать снимать: "Что вы такое говорите? Продолжайте съемку. Это невероятно. Нужно, чтобы в фильме это было видно".Аня Тейлор-Джой также известна по роли гениальной шахматистки в сериале "Ход королевы".

https://ria.ru/20201124/khod-korolevy-1586050864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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