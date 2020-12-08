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Аня Тейлор-Джой рассказала, что может заставить свой нос кровоточить
Аня Тейлор-Джой рассказала, что может заставить свой нос кровоточить
Аня Тейлор-Джой рассказала в интервью The Guardian, что может сама заставить свой нос кровоточить. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T06:11
2020-12-08T06:11
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Аня Тейлор-Джой рассказала в интервью The Guardian, что может сама заставить свой нос кровоточить.Отвечая на вопросы о киноадаптации романа "Эмма" Джейн Остин режиссера Отема де Уайлда, актриса вспомнила о том, как снимали сцену с мистером Найтли (Джонни Флинн), в которой у ее героини начинает идти кровь из носа."До этого момента я не знала, что могу так делать. Как только у меня потекла кровь из носа, и Отем де Уайлд, и Джонни также удивились, как и я", — поделилась она.Остальные члены съемочной команды сразу стали говорить, что это нужно вырезать, потому что начали за меня беспокоиться, а мы втроем, наоборот, настаивали на том, чтобы не прекращать снимать: "Что вы такое говорите? Продолжайте съемку. Это невероятно. Нужно, чтобы в фильме это было видно".Аня Тейлор-Джой также известна по роли гениальной шахматистки в сериале "Ход королевы".
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кино и сериалы, новости культуры

Аня Тейлор-Джой рассказала, что может заставить свой нос кровоточить

06:11 08.12.2020
 
© Фото : Netflix 2020Сериал "Ход королевы"
Сериал Ход королевы - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : Netflix 2020
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Аня Тейлор-Джой рассказала в интервью The Guardian, что может сама заставить свой нос кровоточить.
Отвечая на вопросы о киноадаптации романа "Эмма" Джейн Остин режиссера Отема де Уайлда, актриса вспомнила о том, как снимали сцену с мистером Найтли (Джонни Флинн), в которой у ее героини начинает идти кровь из носа.
"До этого момента я не знала, что могу так делать. Как только у меня потекла кровь из носа, и Отем де Уайлд, и Джонни также удивились, как и я", — поделилась она.
Остальные члены съемочной команды сразу стали говорить, что это нужно вырезать, потому что начали за меня беспокоиться, а мы втроем, наоборот, настаивали на том, чтобы не прекращать снимать: "Что вы такое говорите? Продолжайте съемку. Это невероятно. Нужно, чтобы в фильме это было видно".
Аня Тейлор-Джой также известна по роли гениальной шахматистки в сериале "Ход королевы".
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